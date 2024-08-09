香港建築「無聊」嗎？

每一座建築都是建構城市的粒子。去年底，英國設計師Thomas Heatherwick撰書批判現代城市充斥「無聊建築（boring building）」，提倡建築應人性化（humanise），帶給人好奇和啟發。Heatherwick並創立「無聊建築索引（Boring Building Index）」，徵集及羅列世界各地的無聊建築，當中包括「香港代表」。今期《開眼》專訪早前出書談論建築話題的彭展華（Bob Pang）和以建築為主題的Podcast組合「建築宅男」（另刊D2），在書寫建築的人眼中，哪些香港建築屬於無聊的建築？無獨有偶，他們都沒有挑選特定一座建築，反而選擇一種建築類型。

建築宅男選擇了住宅類型。他們認為Heatherwick所言的「無聊建築」，主要指「沒有生氣（soulless）的建築」，而建築的生氣取決於設計者的概念（concept）。他們解釋，建築學最基本的設計手法由概念開始，透過設計，思想貫徹建築的佈局、形態、材質和功能等，從而構築建築和空間。「香港的建築很多時未必有明確的概念和動機，就算有，都可能在設計過程中被現實考量大為削弱，以致無法達到原來的初衷或者意境。如果要一個普通人，去講出香港市面一座建築有什麼特別設計意圖，可能沒有誰可感受到或者能夠回答。」

以住宅建築為例，其設計可以重視交流，可以營造得像在森林生活，可以旨在重現懷舊塑材——當使用者感受到設計的原意，就賦予了建築功能以外的價值。他們觀察香港建築，「沒有生氣的建築」比比皆是，譬如多層住宅和村屋。村屋很多時用盡700呎的建築面積來建造，所以村屋形態常是方方正正的3層住宅建築。反觀外地小型住宅項目，容讓設計空間存在，建築師或可大膽嘗試，不一定是一式一樣的住宅建築。

彭展華則選擇了公共廁所類型。他指，外國小型公共建築往往讓年輕建築師小試牛刀，公共廁所就是其中一種實際、能夠發揮創意的建築類型。彭展華有在外地生活的經驗，他發現香港公廁數量特別多。若香港公廁可有不同的主題和風格，彭展華相信可比作城市裏的雕塑。

近年香港公廁設計有所進步，食環署亦曾與建築署合辦公廁設計比賽。可由於公廁數量大，現存的公廁設計大多只講求功能，外觀單調。彭展華曾參與村校廁所擴建項目，該廁所為一獨立建築，他發現用心設計或只以「四面牆」交差，兩者成本分別不大。雖然廁所空間局限較多，但如何處理採光和通風等，建築師都可以不同手法處理，彭展華舉例，迎接去屆東京奧運的「THE TOKYO TOILET」（東京公廁計劃）可見一斑。

THE TOKYO TOILET邀請建築師和設計師翻新東京公廁，公廁依然是人所共知的方便所，但設計仍能叫人嘖嘖稱奇。例如日本建築師隈研吾負責翻新鍋島松濤公園廁所，公園植物鬱鬱葱葱，隈研吾於是利用木材，使用家恍似置身大自然。

到底怎樣才算無聊建築，每個人都有自己看法，但Heatherwick提醒我們，建築可以遠超於冷冰冰的物質。

（美藝客廳‧二十三）

「客席策展人」簡介

彭展華（Bob Pang），香港建築師，近年研究香港粗獷主義建築，去年出版書籍《未知的香港粗獷建築》。

建築宅男，由建築設計師查龍和澳洲建築師泰迪斯組成，自2020年底開始營運同名的建築主題Podcast。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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