seasonal picks：七夕別注系列 藉衣飾宣示愛意

手繪愛心

Balenciaga一向不會缺席為華人獨有的520網絡情人節或七夕情人節推出別注系列，不過此浪漫節日的系列卻依然以黑沉沉的型格衣飾為主（A），今年的七夕24系列亦一如既往，充滿飾有紅或白色手繪愛心的黑色服裝，配飾如3XL Net Sneaker、Fluffy拖鞋、Le City手袋等則帶來了全新淺紫色版本（圖），型格而略帶浪漫柔情之感。●

清純皂白色

Burberry的七夕情人節系列減少了品牌的經典格紋，以清純皂白色為主的素淨衣飾和配以甚具英國氣息的天鵝圖案為主題，當中的一雙天鵝互相依偎構成心形圖案，呼應繾綣凡塵的愛侶，並象徵愛情與承諾。系列包括短袖T恤、襯衫、絲巾、裙裝和針織衫等，經典的Rocking Horse袋款亦採用全新皂白色設計。品牌同時邀請了動畫導演和視覺藝術家陳嘉言，以天鵝為靈感製作動畫（B），宣傳之餘亦發放清新的浪漫情懷。●

詩意設計

為了向最細膩的愛情致敬，Dior推出了Dioramour限定系列（C）。Je vous Adore（我愛你）字句和小紅心圖案細緻地飾滿於衣飾之上，充滿詩意的設計是對品牌前任創意總監Marc Bohan的歌頌，透過精美衣飾以詩意的格調宣示愛意。

系列囊括休閒服如連帽風褸、中長度百褶裙、毛衣、T恤和棉質襯衫等；經典袋款則有Lady Dior、Dior Book Tote和Lady D-Lite手袋，鞋履有Dway涼鞋、Dio(r)evolution拖鞋和Walk'n'Dior運動鞋等。●

意大利風情畫

牛郎織女每年只能相聚一次，二人雖情深義重，但中間飽受的相思之苦實叫人心疼。不過現實中的情侶少有如七夕故事的淒美情節，盡情地享受與愛侶的每刻，才算愛得痛快。

Dolce & Gabbana適逢七夕推出的2024夏季限定系列，帶來一道由藝術與陽光組成的美麗風情畫（D）。這些讓人印象深刻的「意式明信片」式印花，由意大利藝術家手繪而成，應用於連身裙、襯衫、西褲和配飾，藉此向意大利南部的明媚風景致敬，將享樂主義美學發揮得淋漓盡致。●

logo斜紋襯衫

韓國人氣女團(G)I-DLE的中國籍成員宋雨琦，在台上形象百變魅力四射，一把煙嗓令她在眾多典型甜美女聲的對比下顯得更為突出。私底下的她個性開朗豪爽又頑皮搞鬼，兼對粉絲寵愛有加，確是很多人心目中的funny valentine。作為Fendi品牌大使的她演繹七夕限定系列簡直是不二之選，她伙拍年輕日裔美籍歌手歌手慶憐（E），一同穿上色彩豐富且配搭講究的FF logo斜紋襯衫，襯以Fendi Roma徽標棒球帽、Fendi Match厚底運動鞋和多個經典袋款，效果青春可人。●

古村浪漫邂逅

中國安徽省的徽州古村呈坎，至今依然保留傳統建築遺蹟，那種簡約雅致和精工細作，建築的輪廓映照於自然景觀之中互相映襯，煞是優雅好看。若情侶於七夕在此相會，會是一個多麼夢幻的浪漫情景。

Prada的2024七夕情人節系列，就是在徽州古村取景拍攝宣傳照和短片（F）。系列的女裝用上刺繡亞麻布、精緻珠地布、羊絨和柔軟皮革等上乘用料，配飾重點則落在岩灰色的Prada Arqué手袋上。男裝偏向較具活力的風格，但彼此依然相當匹配。●

查詢：Balenciaga 2798 8892 （置地廣場店）

Burberry 2868 3511（中環店）

Dior 2524 8277 （置地廣場店）

Dolce & Gabbana 2877 5558（中環店）

Fendi 2524 1339 （置地廣場店）

Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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