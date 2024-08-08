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the buzz：設計師井上保美追求優質用料 「好的品質經得起時間考驗」

【明報專訊】近年，Quiet luxury（低調奢華）在國際市場不斷瀰漫，顧客希望一切回歸到生活的基本需求，選擇講究用料的服裝，亦追求一種貼近人心的感覺。這樣的氛圍讓人想起向來重視優良品質的日本品牌45R，近半世紀來一直推崇優質材料以及職人精神，品牌總設計師兼創辦人井上保美說：「我嚮往做出讓客人穿得舒服、易於混搭的衣服，甚至是在10年後仍想穿著的衣服！」

提起45R，相信很多人會想起品牌位於灣仔星街那間極具特色的香港旗艦店。店舖在2019年重新裝修前，裝潢借鏡日式庭園風格，當中擺放了兩根柏樹支柱，並以堅實的古木樹幹陳列商品，帶出一種原始感覺，為街頭轉角增添一股恬靜氣息，予人深刻印象。不說不知，品牌原來已登陸香港16個年頭，隨着品牌的獨特形象與知名度，近日再於香港擴充，選址九龍塘又一城開設在港第5間分店，總設計師兼創辦人井上保美（Yasumi Inoue）更與品牌日本團隊來港，慶祝新店開幕。

品牌名字源自黑膠「細碟」

被譽為「日本職人品牌」的45R，創立於1978年，當年井上保美與社長益山航士，從代官山的一所公寓作起點，共同建立起以「材料為先」和精緻手工而聞名的日系品牌。井上保美認為：「優質材料本身的優勢，才能轉化出最終產品的品質。」言下之意，品牌堅持從優質原料出發，再透過精湛工藝技術，創造出舒適長青的服飾，而這種設計哲學，亦是贏得粉絲高度認同的主要原因。她更表示自己還一直穿著一條25年前的45R牛仔褲。「我相信好的品質，能經得起時間的考驗。」

雖然品牌的核心理念堅守着日本傳統工藝的品質，不過，品牌的命名卻源自近年重新流行的舊日年輕人玩意──45rpm黑膠細碟，啟發自一張印有一群美國年輕人圍在自動點唱機旁的相片。井上保美回憶：「當時在雜誌上看到這張照片，被它深深吸引，並留下了深刻印象。相片上的年輕男女，穿上1950年代服飾，看起來相當有型。」年輕時期的井上保美，不但是一名緊貼潮流的型人，且對身邊的一事一物充滿看法。「我希望自己的品牌，也可以深受不同世代的歡迎。」

重視職人工藝 把藍染傳承下去

說到品牌的簽名作，不得不提其牛仔系列，能夠躋身成為時尚界的經典絕不容易，尤其當大眾提起「牛仔」二字，一般會先想起美國的出品；而45R牛仔服飾的獨特賣點，在於品牌堅持使用傳統方法生產Indigo藍染。井上保美表示：「在日本從事藍染的人很少，只有差不多20人，他們本來從事和服布料的藍染工作，不過隨着和服的需求下降，為了維持生計，已愈來愈少人從事這門工藝。」為了把藍染工藝傳承下去，井上保美請來了其中11名職人為品牌工作，品牌亦在日本擁有農田，種植當地藍染植物，自行生產原材料。重視職人工藝的井上保美說：「日本以外，世界上不同地方，例如印度，那些從事傳統手工藝的人，他們仔細認真的態度，總讓我感到人手帶來的溫度，讓我很感動。」聽她細說對職人精神重視的價值觀，正解釋了為什麼品牌的服飾雖然算不上便宜，且數量有限，卻能贏得擁躉多年支持，成為日本quiet luxury的代表。●

查詢：45R 2777 8845（又一城店）

文：劉詩言

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