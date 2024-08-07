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延續馬可孛羅精神 借家品環遊世界

【明報專訊】今年90大壽的意大利時裝設計師Giorgio Armani與威尼斯探險家馬可孛羅（Marco Polo）看似無關，但二人同樣熱愛旅遊，同時有不少來自世界的私人收藏。Giorgio Armani旗下家品系列Armani/Casa今年以「來自世界的迴響」（Echi dal mondo）為主題，擷取各地靈感，向異國情調致意。

Giorgio Armani的時裝作品不時以各地特色為靈感，並糅合意大利剪裁，展現出與馬可孛羅如出一轍的環遊世界風貌。Armani/Casa亦以相同的方向發展，過往也不時低調地注入各地設計元素，但以不同主題呈現系列，例如2022年以東方元素和相應的自然哲學為靈感，2023年則以連接大自然為本，首次推出戶外家品系列。

源於自家收藏元素 推演成家品系列

今年則明確地以「來自世界的迴響」為題，為整個系列定調，清晰地面向各地巿場。整個系列以歐洲、日本、中國、阿拉伯、摩洛哥等多個地理區域劃分，呈現各地風貌。先於今年4月在米蘭舉行的展覽有別於以往，既從品牌高級訂製系列Giorgio Armani Privé中找來相應地區有關的服裝庫藏並置展示，亦展出Giorgio Armani的自家私人收藏。這種並置展示的手法，不單能呈現系列靈感由來，也同時看到各地工藝如何注入高級訂製服飾和Armani/Casa系列，相得益彰地提升兩個系列的品牌效應，突顯其工藝成分，亦能看到大師如何將自家收藏的元素，重新演繹成家品。

東方元素 由細節入手

Giorgio Armani熱愛旅遊，亦愛以世界各地為設計靈感。據品牌內部人士所言，今個系列中取材的國家都是他的心頭好，除了是他的靈感泉源，亦是個人感情深厚的國度。這次的設計大都以收藏為靈感，這些收藏有些是朋友所贈，有些則是他在旅遊期間親自蒐羅，由藏品為起點推展成整個系列，別具個人意義，例如日本主題系列便以日本武士道為起點，而中國主題系列便以中式如意結為藍本。儘管整個Armani/Casa系列以多個國家元素為靈感，但貫徹其中的是Giorgio Armani的簡約美學，以及對工藝細節的講究，以個人風格和眼光令系列多元化而不失統一感覺。

最佳的例子該是以日本為主題的系列。Virtù櫥櫃不單用上日本武士刀柄作酒櫃把手，也以日式盔甲上的榻榻米織面料作飾面，並印有浮世繪風格的武士肖像及和式圖案，同場亦展示Giorgio Armani本人的日本武士刀和頭盔收藏。而展區的另一面，則展示以中國為靈感的設計，其中一區以紅色漆器為主，並同場展示兩款來自2009春夏和一款來自2023秋冬的高訂服飾，以及設計師的高身花瓶收藏。

威尼斯煙火盛宴 餐桌系列壓軸發布

今年Armani/Casa發布的壓軸活動，是剛於威尼斯舉行的Festa del Redentore（救世主節）煙花活動，貼合系列的世界主題。Festa del Redentore除了具宗教意義，亦是紀念1577年當地一場嚴重瘟疫的結束，以一年一度的煙花匯演為重頭節目，在每年7月第3個周六晚上舉行。品牌在歷史建築Palazzo Ducale舉行晚宴，同時發布Victor玻璃杯和Victoria餐碟系列，讓大家親身體驗晚宴餐具。

威尼斯外島Murano的玻璃工匠坊製作的Victor玻璃杯系列以纜繩紐紋為靈感，湖水綠色調則取自威尼斯潟湖（Venetian Lagoon），帶出威尼斯的水都文化背景。整體外形方面，酒杯採用Rigadin紐紋花飾，用上空心杯柄設計，視覺和觸感同具輕靈感。產自法國瓷器重鎮Limoges的Victoria餐碟系列，則用上以花卉圖案為主的Toledo布料為靈感。

2023年推出的Toledo絲棉混紡布料，其圖案以維多利亞時期的東方主義為靈感，糅合英式優雅和東方特色於一身，以金屬線作刺繡，帶出有如大馬士革鑲金工藝（Damascening）的視覺效果，具豐富立體感，而布料名字則來自西班牙的金屬鑲嵌重鎮Toledo。Victoria餐碟系列將Toledo圖案變成英式粉色主調，故以Victoria為名，碟身以鉑金和金屬漆修飾，貼合布料原有的大馬士革鑲金工藝效果。但最叫人驚喜的是整個系列的碟面均飾有立體的Moiré不規則水波紋圖案。Moiré的名字源自品牌時裝系列常用的絲質紡織品，在餐碟系列上同樣帶出威尼斯的水都特質，既向馬可孛羅的大航海時代致敬之餘，也暗暗呼應東方的水哲學。●

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

●威尼斯展覽

馬可孛羅逝世700周年紀念展

Armani/Casa自2022年開始贊助Festa del Redentore，並於Palazzo Ducale舉行私人晚宴。但今年的品牌主題與威尼斯關係特別密切，全因今年是《東方見聞錄》（Il Milione）作者馬可孛羅逝世700周年紀念，而馬可孛羅正是生於威尼斯，並從威尼斯出發遊歷東方。

涵蓋政治、軍事、藝術和宗教文化

位於Palazzo Ducale的博物館Doge's Palace舉行The Worlds of Marco Polo. The journey of a 13th-century Venetian merchant紀念展（A），展內不單有《東方見聞錄》口述筆錄譯本的複本（B），亦有馬可孛羅親身蒐羅的瓷器、錢幣和雕像（C）等。整個展覽展出來自全球各地共300多件文物，涵蓋政治、軍事、藝術和宗教文化的不同領域，亦有來自基督教、穆斯林、儒家、佛教、道教和印度教等文物。展覽亦有趣地提到，雖然馬可孛羅聞名於世，但世上並無馬可孛羅的人像真迹，所有相關肖像均為後世想像（D）。●

The Worlds of Marco Polo. The journey of a 13th-century Venetian merchant

日期：即日至9月29日

地址：Palazzo Ducale San Marco,1 30135 Venezia

網址︰https://palazzoducale.visitmuve.it

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕威尼斯 家品 Marco Polo Armani/Casa Giorgio Armani

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