具歷史文化底蘊 華麗氣派 巴黎宮殿級酒店

鄰近大皇宮 對客人體貼入微

特別送一瓶礦泉水泡茶

這些年來，因公因私，在巴黎住過的好酒店多不勝數，芸芸奢華酒店各擅勝場，各有擁躉。當中位於第8區香榭麗舍大道的Hôtel Plaza Athénée是我入住過最多次的酒店（1500歐元起，約12,750港元），至少有5、6次吧，對於我這種喜歡「嘗鮮」的客人來說，是很難得的紀錄。令我一再回頭不是因為它被名店包圍，購物方便，而是因為他們貫徹對待熟客的體貼與周到，而且在執行上超出預期：譬如我第一次入住時要求茶壺泡茶，他們送來的不止是茶壺，還有綠茶和紅茶茶葉各兩款，以及一瓶1.5公升Volvic礦泉水——這跟房間內準備給客人飲用的蒸餾水不同，為何他們要特別送一瓶Volvic泡茶？因為對茶道稍有研究的人都知道，水質跟茶味息息相關，其中礦物質含量是關鍵。Volvic礦泉水是公認用來泡茶的佼佼者，連這點細節都有鑽研，無法不讚歎。最重要的是，以後我每次入住，根本毋須提出要求，茶壺、茶葉和Volvic礦泉水都自動準備好，踏入房間就看到。

在你置放案頭的眼鏡下放一塊抹鏡布、第一晚開夜牀時已能辨識你睡左邊還是右邊，把水瓶、水杯和拖鞋擺放在正確位置……完好執行這些房務細節，是這酒店的基本配套。說到至為貼心的是每次清晨抵埗時，門僮開車門時第一句問候是：「Bonjour, Madame Chee！」（注：Chee是我的英文姓氏），那種驚喜難以形容。

Hôtel Plaza Athénée鄰近奧運場館大皇宮（Grand Palais），步行約8分鐘。大皇宮是1900年世界博覽會的遺蹟。建築風格令人印象深刻，尤其是中殿，已被列為歷史古蹟。如今，大皇宮舉辦展覽、交易會、表演等活動。為迎接奧運，大皇宮大規模翻修。奧運項目的劍擊、輪椅劍擊和跆拳道比賽都在這裏舉行，江旻憓和張家朗也是在這裏拿下金牌！●

Hôtel Plaza Athénée

地址：25, avenue Montaigne, 75008, Paris

網址：https://www.dorchestercollection.com/paris/hotel-plaza-athenee

酒店餐廳設計 向藝術家達利致敬

位於巴黎第1區、歷史悠久的Le Meurice，從早期的舊客房到翻新後總共住過4次，也是我相對熟悉的巴黎星級酒店（1600歐元起，約13,600港元）。於我而言，Le Meurcie有兩大賣點是無法取代的，那就是他們聞名遐邇的Le Dalí餐廳，以及有國際明星甜品師Cédric Grolet坐鎮——尤其當你是酒店住客，早餐可坐在Le Dalí免費享用Cédric Grolet的一系列酥皮包點，那感覺無以尚之。

Le Dalí是酒店2007年翻新時，邀得設計界鬼才Philippe Starck為大堂和餐廳操刀的傑作。藝術家達利生前是Le Meurice熟客，長達30年的時間，他每年都會在Le Meurice住一個月。Philippe Starck「向達利致敬」設計Le Dalí，在這裏用餐完全被Le Dalí的超現實氛圍籠罩，頭頂1560平方呎天花板壁畫正是Starck的女兒Ara根據達利超現實主義風格繪製，金黃、暗棕色調把客人帶入夢幻之境。餐廳還有達利式椅子、帶小抽屜的枱燈，以及電話上的龍蝦雕飾等，均根據達利經典作品製作，形成奇特前衛與典雅奢華交集的獨特風貌。

嘗明星甜品師「水果流心系列」

以創新意念以及嶄新技術震撼全球餐飲界的Cédric Grolet成名於Le Meurice，他在2018年全球爆紅以後，至今仍與Le Meurice保持良好合作關係，酒店亦開設一間獨立甜品專門店，應付外帶客人的需求。Le Dalí提供Cédric Grolet甜品的堂食菜單，其成名作「水果流心系列」一共有6種口味，隨季節更換，每款26歐元（約220港元），但據悉經典款的青蘋果、百香果、青檸口味等會長駐菜單。

酒店步行約10分鐘便是協和廣場，正是今屆舉辦3×3籃球、小輪車自由式、霹靂舞和滑板的奧運場館。●

Le Meurice Paris

地址：228, Rue de Rivoli, 75001, Paris

網址：https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice

協和廣場旁 龐巴度夫人前府邸

如果以地址斷定一間酒店的地位，這可能是最地標的一間：協和廣場10號的Hôtel de Crillon，相信也是最靠近奧運場館的一間，過馬路便到了。但客房隔音設備一流，就算外面人聲鼎沸，也不會吵得無法入睡，關上門窗儼然與世隔絕不沾塵囂。5年前初次下榻此時恰好碰上世足決賽，法國隊奪冠，協和廣場上的慶賀吶喊響徹雲霄，但客房靜謐安寧讓人一覺到天明，留下極美好印象。酒店牀鋪枕頭是在巴黎住過的同等級酒店中最舒適的，幾乎想直接把枕頭買回去。2年前跟友人旅行回到這裏，短短3天在酒店大堂跟熟口熟面的富豪、明星、藝術家擦肩而過，可見其深受尊貴客人歡迎。

Karl Lagerfeld設計套房

協和廣場的前身是「路易十五廣場」，是巴黎的皇家廣場之一，幾個世紀以來一直是法國重大事件的發生地，包括路易十六和瑪麗安東妮的處決。Hôtel de Crillon曾是路易十五情婦龐巴度夫人的府邸，幾度易手後由瑰麗酒店集團接管。歷經5年整修重新開幕後，金磚鋪地的室內泳池令人歎為觀止。時尚巨擎Karl Lagerfeld亦曾攜手黎巴嫩籍建築師Aline Asmar d'Amman、古典室內設計師Chahan Minassian設計不同主題套房，成一時話題。酒店為何邀請Karl Lagerfeld設計套房？原來他還有另一個身分，那就是18世紀的研究專家。

兩次入住均住在普通豪華客房（1800歐元起，約15,300港元），均感到酒店對低調奢華的排場、細緻度的要求和執行力確實高人一等。譬如房內備有極易使用的蒸氣熨斗，客人可隨時輕便地燙衣物；淋浴用品是完整的BULY 1803產品，洗髮水天然香氣的細緻以及持久度引人入勝，讓我拿着它到店舖買了幾瓶回港。●

Hôtel de Crillon

地址：10, Place de Concorde, 75008, Paris

網址：https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon

巴黎鐵塔客房 感受氣勢與浪漫

年少無知時被神劇Sex And The City荼毒——劇集曾在Hotel Plaza Athénée拍攝，女主角在客房陽台眺望巴黎鐵塔，畫面醉人。事隔多年，抱着幻想住進它的巴黎鐵塔套房（13400歐元，約113,900港元），景觀確實不錯，但必須承認，如要感受巴黎鐵塔的宏偉、氣勢與浪漫，其他酒店難以企及香格里拉的巴黎鐵塔客房。

「全法國最佳中餐廳」歎點心

巴黎香格里拉位於16區，走10分鐘就能抵達巴黎鐵塔和Trocadéro廣場，19世紀是拿破崙侄孫羅蘭波拿巴王子（Prince Roland Bonaparte）的私人府邸。酒店附設陽台的巴黎鐵塔客房（3200歐元起，約27,200港元），我入住過兩次，分別是5年前和3個月前。客房陽台俯瞰塞納河，跟魁偉的鐵塔近距離「打招呼」，無論看多少次依然震撼。特別是夜幕低垂，鐵塔的燈光騷上映，安坐房間或拿着香檳佇立陽台觀賞着實夢幻，也會忍不住為這夢幻感動。在巴黎下榻香格里拉對於擁有中國胃的客人額外舒心，因為早餐有點心、炒麵、粥，用餐方面又有被譽為「全法國最佳中餐廳」的香宮。我5年前入住時吃過香宮，印象很不錯，最近這次再去印象依然很好，用料精、手工佳的點心，達香港高級粤菜食府的水準！

巴黎香格里拉酒店鄰近巴黎鐵塔和鐵塔前的戰神廣場（Champ de Mars）。奧運期間戰神廣場搭建了臨時戶外體育館「艾菲爾鐵塔體育場」，舉行沙灘排球賽事。酒店距離舉行足球賽的王子公園球場（Parc des Princes）僅15分鐘車程，游泳項目的拉德芳斯體育館（La Défense Arena）約25分鐘車程。●

Shangri-La Paris

地址：10, avenue d'Iéna, 75116, Paris

網址：https://www.shangri-la.com/en/paris/shangrila/

文：謝嫣薇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com