明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Travel

旅遊

具歷史文化底蘊 華麗氣派 巴黎宮殿級酒店

【明報專訊】5星級酒店在這年代比比皆是，如何辨識當中分別？法國旅遊發展署於2009年率先提倡「宮殿級酒店」（Distinction Palace）級別，這個評級超越了5星，是根據酒店歷史文化背景、建築美學、地理位置、餐飲美食、服務品質、水療設施作為評級標準。這麼說吧，如果你僅有氣派過人的硬件，但地點缺乏歷史文化底蘊，也無法符合評選標準。巴黎市內共有10多間被官方評定為「宮殿級酒店」的頂級奢華酒店，我住過當中7間，在這裏選了喜歡的4間跟大家分享。

鄰近大皇宮 對客人體貼入微

特別送一瓶礦泉水泡茶

這些年來，因公因私，在巴黎住過的好酒店多不勝數，芸芸奢華酒店各擅勝場，各有擁躉。當中位於第8區香榭麗舍大道的Hôtel Plaza Athénée是我入住過最多次的酒店（1500歐元起，約12,750港元），至少有5、6次吧，對於我這種喜歡「嘗鮮」的客人來說，是很難得的紀錄。令我一再回頭不是因為它被名店包圍，購物方便，而是因為他們貫徹對待熟客的體貼與周到，而且在執行上超出預期：譬如我第一次入住時要求茶壺泡茶，他們送來的不止是茶壺，還有綠茶和紅茶茶葉各兩款，以及一瓶1.5公升Volvic礦泉水——這跟房間內準備給客人飲用的蒸餾水不同，為何他們要特別送一瓶Volvic泡茶？因為對茶道稍有研究的人都知道，水質跟茶味息息相關，其中礦物質含量是關鍵。Volvic礦泉水是公認用來泡茶的佼佼者，連這點細節都有鑽研，無法不讚歎。最重要的是，以後我每次入住，根本毋須提出要求，茶壺、茶葉和Volvic礦泉水都自動準備好，踏入房間就看到。

在你置放案頭的眼鏡下放一塊抹鏡布、第一晚開夜牀時已能辨識你睡左邊還是右邊，把水瓶、水杯和拖鞋擺放在正確位置……完好執行這些房務細節，是這酒店的基本配套。說到至為貼心的是每次清晨抵埗時，門僮開車門時第一句問候是：「Bonjour, Madame Chee！」（注：Chee是我的英文姓氏），那種驚喜難以形容。

Hôtel Plaza Athénée鄰近奧運場館大皇宮（Grand Palais），步行約8分鐘。大皇宮是1900年世界博覽會的遺蹟。建築風格令人印象深刻，尤其是中殿，已被列為歷史古蹟。如今，大皇宮舉辦展覽、交易會、表演等活動。為迎接奧運，大皇宮大規模翻修。奧運項目的劍擊、輪椅劍擊和跆拳道比賽都在這裏舉行，江旻憓和張家朗也是在這裏拿下金牌！●

Hôtel Plaza Athénée

地址：25, avenue Montaigne, 75008, Paris

網址：https://www.dorchestercollection.com/paris/hotel-plaza-athenee

酒店餐廳設計 向藝術家達利致敬

位於巴黎第1區、歷史悠久的Le Meurice，從早期的舊客房到翻新後總共住過4次，也是我相對熟悉的巴黎星級酒店（1600歐元起，約13,600港元）。於我而言，Le Meurcie有兩大賣點是無法取代的，那就是他們聞名遐邇的Le Dalí餐廳，以及有國際明星甜品師Cédric Grolet坐鎮——尤其當你是酒店住客，早餐可坐在Le Dalí免費享用Cédric Grolet的一系列酥皮包點，那感覺無以尚之。

Le Dalí是酒店2007年翻新時，邀得設計界鬼才Philippe Starck為大堂和餐廳操刀的傑作。藝術家達利生前是Le Meurice熟客，長達30年的時間，他每年都會在Le Meurice住一個月。Philippe Starck「向達利致敬」設計Le Dalí，在這裏用餐完全被Le Dalí的超現實氛圍籠罩，頭頂1560平方呎天花板壁畫正是Starck的女兒Ara根據達利超現實主義風格繪製，金黃、暗棕色調把客人帶入夢幻之境。餐廳還有達利式椅子、帶小抽屜的枱燈，以及電話上的龍蝦雕飾等，均根據達利經典作品製作，形成奇特前衛與典雅奢華交集的獨特風貌。

嘗明星甜品師「水果流心系列」

以創新意念以及嶄新技術震撼全球餐飲界的Cédric Grolet成名於Le Meurice，他在2018年全球爆紅以後，至今仍與Le Meurice保持良好合作關係，酒店亦開設一間獨立甜品專門店，應付外帶客人的需求。Le Dalí提供Cédric Grolet甜品的堂食菜單，其成名作「水果流心系列」一共有6種口味，隨季節更換，每款26歐元（約220港元），但據悉經典款的青蘋果、百香果、青檸口味等會長駐菜單。

酒店步行約10分鐘便是協和廣場，正是今屆舉辦3×3籃球、小輪車自由式、霹靂舞和滑板的奧運場館。●

Le Meurice Paris

地址：228, Rue de Rivoli, 75001, Paris

網址：https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice

協和廣場旁 龐巴度夫人前府邸

如果以地址斷定一間酒店的地位，這可能是最地標的一間：協和廣場10號的Hôtel de Crillon，相信也是最靠近奧運場館的一間，過馬路便到了。但客房隔音設備一流，就算外面人聲鼎沸，也不會吵得無法入睡，關上門窗儼然與世隔絕不沾塵囂。5年前初次下榻此時恰好碰上世足決賽，法國隊奪冠，協和廣場上的慶賀吶喊響徹雲霄，但客房靜謐安寧讓人一覺到天明，留下極美好印象。酒店牀鋪枕頭是在巴黎住過的同等級酒店中最舒適的，幾乎想直接把枕頭買回去。2年前跟友人旅行回到這裏，短短3天在酒店大堂跟熟口熟面的富豪、明星、藝術家擦肩而過，可見其深受尊貴客人歡迎。

Karl Lagerfeld設計套房

協和廣場的前身是「路易十五廣場」，是巴黎的皇家廣場之一，幾個世紀以來一直是法國重大事件的發生地，包括路易十六和瑪麗安東妮的處決。Hôtel de Crillon曾是路易十五情婦龐巴度夫人的府邸，幾度易手後由瑰麗酒店集團接管。歷經5年整修重新開幕後，金磚鋪地的室內泳池令人歎為觀止。時尚巨擎Karl Lagerfeld亦曾攜手黎巴嫩籍建築師Aline Asmar d'Amman、古典室內設計師Chahan Minassian設計不同主題套房，成一時話題。酒店為何邀請Karl Lagerfeld設計套房？原來他還有另一個身分，那就是18世紀的研究專家。

兩次入住均住在普通豪華客房（1800歐元起，約15,300港元），均感到酒店對低調奢華的排場、細緻度的要求和執行力確實高人一等。譬如房內備有極易使用的蒸氣熨斗，客人可隨時輕便地燙衣物；淋浴用品是完整的BULY 1803產品，洗髮水天然香氣的細緻以及持久度引人入勝，讓我拿着它到店舖買了幾瓶回港。●

Hôtel de Crillon

地址：10, Place de Concorde, 75008, Paris

網址：https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon

巴黎鐵塔客房 感受氣勢與浪漫

年少無知時被神劇Sex And The City荼毒——劇集曾在Hotel Plaza Athénée拍攝，女主角在客房陽台眺望巴黎鐵塔，畫面醉人。事隔多年，抱着幻想住進它的巴黎鐵塔套房（13400歐元，約113,900港元），景觀確實不錯，但必須承認，如要感受巴黎鐵塔的宏偉、氣勢與浪漫，其他酒店難以企及香格里拉的巴黎鐵塔客房。

「全法國最佳中餐廳」歎點心

巴黎香格里拉位於16區，走10分鐘就能抵達巴黎鐵塔和Trocadéro廣場，19世紀是拿破崙侄孫羅蘭波拿巴王子（Prince Roland Bonaparte）的私人府邸。酒店附設陽台的巴黎鐵塔客房（3200歐元起，約27,200港元），我入住過兩次，分別是5年前和3個月前。客房陽台俯瞰塞納河，跟魁偉的鐵塔近距離「打招呼」，無論看多少次依然震撼。特別是夜幕低垂，鐵塔的燈光騷上映，安坐房間或拿着香檳佇立陽台觀賞着實夢幻，也會忍不住為這夢幻感動。在巴黎下榻香格里拉對於擁有中國胃的客人額外舒心，因為早餐有點心、炒麵、粥，用餐方面又有被譽為「全法國最佳中餐廳」的香宮。我5年前入住時吃過香宮，印象很不錯，最近這次再去印象依然很好，用料精、手工佳的點心，達香港高級粤菜食府的水準！

巴黎香格里拉酒店鄰近巴黎鐵塔和鐵塔前的戰神廣場（Champ de Mars）。奧運期間戰神廣場搭建了臨時戶外體育館「艾菲爾鐵塔體育場」，舉行沙灘排球賽事。酒店距離舉行足球賽的王子公園球場（Parc des Princes）僅15分鐘車程，游泳項目的拉德芳斯體育館（La Défense Arena）約25分鐘車程。●

Shangri-La Paris

地址：10, avenue d'Iéna, 75116, Paris

網址：https://www.shangri-la.com/en/paris/shangrila/

文：謝嫣薇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞