明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

Watch News：獲鐘表界巨人垂青品牌 運動腕表輕巧

【明報專訊】在今年數個首次參與Watches and Wonders表展的品牌中，有一個非常年輕的品牌：由Küffer家族在2018年在瑞士比爾（Bienne）創立的NORQAIN。

大家或者不認識它，但2022年它獲得鐘表界巨人Jean-Claude Biver（圖）的留意並主動接觸合作，出任品牌的董事會顧問，直接讓它成為鐘表界急速冒起的名字。Jean-Claude Biver曾將以往寂寂無聞的Blancpain和Hublot一手帶起點石成金，在身價翻漲後分別賣給Swatch Group和LVMH Group，深諳腕表經營之道，這次相中NORQAIN自然也是看到其發展潛力，最近高時錶行也將品牌引入香港。

品牌的旗艦系列是Wild ONE終極高性能運動腕表，腕表外殼以輕巧堅固的專利NORTEQ碳纖維物料製作，材質重量只有鋼的六分之一和鈦的三成，其獨特結構加裝橡膠減震器，令它能提供高達5000g的抗震能力。表側上的名牌可個人化訂製，雕刻個人信息。表盤具有3層激光切割的曼陀羅圖案細節，帶有鑽石切割立體夜光時針、分針和鑽石切割平面夜光秒針。表款搭載的NN20/1機芯是由Kenissi機芯廠生產的獨家自動機芯（Kenissi廠房同時為Tudor、Breitling、Chanel、Tag Heuer製作機芯），獲瑞士天文台COSC認證，動力儲備長達70小時。

訂製版本 可自選物料 顏色 設計

系列最厲害之處是另推出WILD ONE OF 1的訂製版本，買家可挑選表殼物料、橡膠減震器、表盤、指針、表底蓋、表側名牌、表帶、表扣等設計或顏色，訂購後約1個月便能出貨，推出不久即成為品牌top seller！●

高時錶行

地址：太古城中心2樓203-205號舖

查詢：2369 0889

文：張曉冬

[Watchout]

相關字詞﹕機芯 獨立品牌 Jean-Claude Biver

上 / 下一篇新聞