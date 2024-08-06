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副刊
Happy PaMa 教得樂 第513期

Happy Pa Ma

感講你知：好好告別 迎向新篇章

【明報專訊】2023/24學年已畫上句號，暑假過後，學生將會面對新一年的學習，小六生更會面對新環境。可是，在邁向下一里路之前，我們有好好告別過去這一年嗎？面對離別，我們不妨先好好整理及表達複雜的感受，充分地同理自己。

感講其中一所「感講夥伴學校」基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱「堅二」），是一所有限時營運的小學，於2023/24學年過後便會結束營運。對校園依依不捨的不止學生和家長，還有教師，因為合作多年的教師團隊終要分別，各自到其他學校繼續教育事業。有見及此，校方為教師團隊安排了一場回顧及分享活動，好讓大家在說再見之前，有空間讓彼此連結。

作為大人，要在他人面前坦露自己的感受並不容易。幸好過去3年，感講與堅二共同思考推動同理心校園文化的策略，包括開創了「善意溝通家長日」，過程中我們與校方一同構思、執行、回顧新嘗試的成功和不足之處，從而建立牢固的伙伴關係。由於教師團隊對感講團隊有足夠安全感和信任，所以我們在提供課程、工具、培訓等支援學生、家長和教師外，也不時以促導員（facilitator）的身分策劃及帶領教師團隊建立的活動。

利用五感 整理回憶

活動一開始，感講先向教師提出5條問題，他們需用身體的感官找答案，例如「我在堅二最難忘的氣味」，從多個角度喚起對校園的回憶。然後，教師們需要在校內游走不同角落，拍下能代表自己答案的照片，再上傳到網上平台供其他人觀賞。其中一題為「我在堅二最喜歡的聲音」，有幾名教師不約而同地拍下了課室的一角，因為他們最不捨得學生在上課時的歡笑聲。至於「最讓我放鬆的角落」，有教師拍下了操場，因為可以與學生在午息時打籃球；當然也少不了教員室內自己的座位。

回來後，教師們分組圍圈坐下，輪流分享自己拍下了什麼照片。有教師在分享時忍不住哽咽，眼泛淚光，當下各人都以沉默作為陪伴，讓該教師有安全的空間平靜下來繼續分享；當談及一些趣事，大家又忍不住大聲歡笑，分享喜悅。善意溝通的理論提醒我們，有負面感受時可以哀悼未能滿足的需要，有正面感受時可以慶祝滿足了的需要，例如以言語表達出來，或者容許身體自然地反應（例如流淚、歡笑）。輪流分享不但有助教師抒發不捨，也能從別人分享中找到共鳴，連結彼此的內心。

回想過去數年，教師們以身作則活出「先處理心情，再處理事情」的理念，也經常令筆者和團隊十分感動，因為我們深信建立同理心校園文化的關鍵，正是教師和家長自身的轉化，才能讓學生在學校和家庭安全地表達和接納彼此的感受和需要。

教師們的不捨，除了來自深刻的事件，也來自合作多年的好伙伴、好同工。因此，分享過後，筆者邀請教師們隨機為一名同工寫心意卡，向對方表達感恩、感激或祝福。霎時之間，原本充滿歡笑和啜泣聲的活動室變得安靜，因為大家都專注於以文字表達心聲。雖然相處時間有限，但人與人之間的情誼不受時間長短影響，而表達感恩更能令情誼更加深厚。

對身邊的人和事感恩，是建立同理心的重要一步。因為懂得感恩，即是對自己擁有的、別人給予的東西抱有感激、珍惜之情，亦會明白到並非所有人都有如自己一樣的待遇。這種意識有助於我們站在別人角度思考，從而更準確地理解他人的狀態，長遠有助建立同理心。

面對離別或者轉變，充滿不捨是人之常情。邀請各位家長、教師可以抽時間陪伴學生好好察覺、整理及表達感受，利用「五感」或「表達感恩」等方法，讓他們與自己的感受充分連結，再採取適合的方法哀悼內心的失落，成為真誠、表裏一致的自己。

文：馬偉諾（JUST FEEL感講項目經理）

（註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第513期]

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