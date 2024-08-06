超人DadDad：孩子行為令家長發怒 如何應對？

1. 理解情緒源頭

．自我反思：

家長應該先作自我反思，了解自己的情緒源頭。例如，這種憤怒是因為孩子的行為本身，還是因為其他壓力（如工作壓力、個人情感問題等）加劇了對孩子行為的反應？

．行為背後：

我們需要理解孩子行為背後的原因。例如，孩子可能只是想引起注意，或者他們的行為只是因為年齡和發展階段所致。

2. 溝通與解釋

．冷靜對話：

在冷靜下來後與孩子對話，讓孩子知道他們的行為是如何影響你的情緒，但避免使用指摘語言。

．具體描述：

具體描述孩子的行為，避免籠統地批評。比如，「當你在家中大聲說話時，我覺得很煩躁，因為這讓我們無法好好交流」。

．建立規則與界限：

與孩子一起制訂家庭規則，讓他們明白哪些行為是不可接受的，以及這些行為會帶來怎麼樣的後果。

3. 情緒管理技巧

．深呼吸放鬆：

當感到憤怒時，先深呼吸幾次，給自己一些時間冷靜下來。這樣可以避免在情緒高漲時做出不理智的反應。

．尋求支持：

和其他家長或專業人士交流，尋求支持和建議。這可以幫助家長更好地處理自己的情緒和挑戰。

．自我照顧：

確保自己有足夠的時間休息和放鬆。當家長本身處於壓力狀態時，更容易對孩子的行為作出負面反應。

4. 教育與引導

．正面強化：

當孩子表現良好時，給予表揚和鼓勵。這有助於強化積極行為，減少令家長憤怒的行為出現。

．情緒教育：

教孩子認識和管理自己的情緒。可以通過講故事、玩遊戲或日常對話來實現。

通過這些方法，家長可以更有效地應對孩子令他們發怒的情况，並且在過程中教育孩子表現出更好行為的方式和情緒管理的技能。

文：陳顯庭（Rio Chan）

（註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。）

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[Happy PaMa 教得樂 第513期]