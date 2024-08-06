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副刊
Happy PaMa 教得樂 第513期

Happy Pa Ma

兒童音樂劇：一首手語歌 無聲擁抱帶來安慰 神奇畫框 讓孩子重拾笑臉

【明報專訊】人們都說童年時過的日子最快樂。但對香港的孩子來說，面對密密麻麻的測考補習興趣班，日子還算過得快樂嗎？如果現在給你一個神奇畫框，能讓你隨時找回快樂，你想要嗎？

今個暑假，香港兒童音樂劇團帶來音樂劇《快樂畫框》，講述小朋友如何在悲傷中尋找快樂的真諦。大家一起伴着悅耳的歌聲，走進孩子的內心世界，尋找久違了的快樂。

文︰實習記者周可欣

垂柳村常常天陰多雨，村民悶悶不樂，女主角小半找到一個可以框住笑容的畫框，於是便帶上它去聆聽村民的故事，希望幫大家找回快樂。突然有一天畫框壞掉了，大家才發現真正能帶來快樂的法寶就在自己的身邊……

心理健康才最重要

8歲的小演員許康晴在劇裏飾演課業繁重的小龜，她覺得自己跟角色頗相像，每日有好多補習，常常不開心，最開心的時光就是放假時跟朋友一起玩。導演陳港虹表示，如今想要獲得快樂是困難的，資訊科技逐漸發達，人與人之間的聯結卻好像不如以前般密切，「如今大家對真實世界的事情沒有什麽感覺，反而對手機上看到的東西有感覺，好似真實和虛幻的界限有些模糊，所以現在談論『如何獲得快樂』是非常重要。」談到小朋友繁重的學業負擔，導演覺得，對這些未來主人翁的發展來說，心理健康才是最重要的，因此希望透過今次的音樂劇，將這個信息帶給家長。

繪本改編 具本土情懷

音樂劇的內容根據本地同名繪本《快樂畫框》改編而成，導演認為此繪本就是今次音樂劇的亮點之一。《快樂畫框》的原稿是作者小半一筆一筆手繪而成，並非像市場上其他繪本借助電腦技術或AI生成，因此《快樂畫框》的線條、用色並非完美無缺，卻自然生動，「有人的溫度的東西在如今的時代是愈來愈稀有了」。香港兒童音樂劇團創新及社會參與總監呂妙敏表示，去年7月首次閱讀繪本時已覺得它很特別，繪本的主角不像那些一開始就勇敢又美麗的迪士尼公主，而是一個怕醜、不夠膽與人說話、不快樂的小女孩；加上繪本情節發生在香港，街景裏還可以看見我們熟悉的雪糕車，充滿本土情懷。

整個音樂劇的演出有近百個小朋友參演，年齡最小的只有4至6歲，自7月份開始一直密集排練，每周排練4、5次，最後演出7場，導演都認為小朋友排練時好辛苦，許康晴卻笑着說：「都可以再多點。」由於今次是演繹音樂劇，小演員在舞台上不僅要演戲，還要唱歌跳舞，而劇情的高潮部分還包含一首手語歌《擁抱》，劇團特意請來香港手語保育推廣組織「聾星」的手語導師余安琳及余煒琳作教學。許康晴跟另一個飾演貓頭鷹的小演員蔡斐然是一組搭檔，一個是每天背負沉重課業的小龜，另一個是資優生但不近人情的貓頭鷹，二人看似性格迥異，卻相互理解，最終成為朋友。在《擁抱》中兩個角色一邊唱歌一邊打手語，最後擁抱在一起，手語的加入表達了溝通和安慰也可以是無聲的，一個動作、一個擁抱也可以傳遞溫暖。

■INFO

香港兒童音樂劇團2024周年演出《快樂畫框》

日期及時間：8月16日（周五）晚上8:00

8月17日（周六）上午11:30、下午3:30、晚上8:00

8月18日（周日）上午11:30、下午3:30（售罄）、晚上7:30

地址：牛池灣文娛中心劇院

票價：$300；$180（小童、全日制學生、60歲或以上長者等）

購票：城市購票網

網址：www.urbtix.hk/event-detail/11929

[Happy PaMa 教得樂 第513期]

相關字詞﹕音樂劇 繪本 快樂畫框 香港兒童音樂劇團 兒童

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