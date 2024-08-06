家家有禮：罐頭豬化身運動好手等你挑戰

【明報專訊】今個暑假一於下定決心，與罐頭豬LuLu一起趕走豬腩肉！MOSTown新港城中心聯同TOYZEROPLUS打造「MOSTown 新港城中心X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」，變身為一個充滿活力的運動競技場。現場設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，LuLu豬將換上多款全新運動造型，例如5.5米高的毛絨版充氣LuLu豬就以運動冠軍造型登場，等待與大小朋友合影留念；亦會化身全能運動王子，在體操、舉鐵、跳馬一展身手；又變身成田徑好手高舉聖火衝向終點，與「豚」友們一同登上頒獎台，拍下開心大合照！