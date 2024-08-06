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Happy PaMa 教得樂 第513期

Happy Pa Ma

運動助發育 過量或適得其反

【明報專訊】常說做運動有助小朋友增高，原因是什麼呢？香港教育大學健康與體育學系高級講師陳靖逸解釋，當我們做運動時，下丘腦會分泌「生長激素釋素」（GHRH），GHRH再刺激腦下垂體釋出「生長激素」（GH）。當GH經血液輸送到肝臟被吸收，便會轉變成不同的生長因子，包括第一型類胰島素生長因子（IGF-1），IGF-1可促進細胞增殖、分化，刺激骨骼生長。

至於應該做什麼運動，坊間亦有不同說法，「不少人認為，打籃球、跳繩這些跳躍類的運動，對小朋友增高最有幫助。不過，在學術研究上，其實沒有這個發現。外國曾經做過相關研究，比較一班專注打籃球、打排球、做體操和舉重的青少年，他們長高的速度，有無顯著改變呢？原來是沒有的」。惟陳靖逸補充，跳躍動作的確可以刺激骨質生長，增加骨質密度和骨骼強度，對孩子的骨骼組織健康，也是有利的。

生長板位置骨折 有礙生長

不過，他提醒，運動雖然對小朋友的發育有幫助，但過量運動或作運動員式的高強度體能訓練，就不建議，隨時會適得其反，使GHRH的水平降低，同時也會增加孩子受傷的風險，「萬一不小心骨折，而骨折的地方又處於生長板位置的話，就有可能令生長停滯，影響發育」。

因此，他認為參考世衛對5至17歲兒童及青少年的建議，一星期平均每天做60分鐘中等至劇烈強度（以帶氧運動為主）的體能活動，便已足夠。當然，還要配合均衡的飲食和充足的睡眠，「我覺得香港小朋友的睡眠時間都是偏少的。根據美國睡眠醫學會的建議，3至5歲幼童，應該要睡10至13小時；6至12歲兒童，則需要睡9至12小時；13至18歲青少年，亦要有8至10小時睡眠時間。睡得不夠，都會長高得慢些」。

[Happy PaMa 教得樂 第513期]

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