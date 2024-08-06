快高長大：身高七成遺傳 三成靠後天 11時前睡 少糖多維D 助長高

為人父母，總希望子女身體健康，快高長大，但關於兒童身高、發育的問題，許多爸媽都是一知半解，甚至存在誤解。Happy PaMa整理了6個家長常有的成長疑惑，請來香港大學醫學院臨牀醫學學院兒童及青少年科學系臨牀助理教授施頴珊一次過為大家拆解。

生長圖低於3百分位屬矮小

疑惑1︰怎樣才知道小朋友的身高、生長速率是否正常呢？

拆解︰家長可以參考衛生署的生長圖表（香港2020）（網址﹕bit.ly/3WM3XMe），它是一個用來評估和監察兒童及青少年生長的工具。一般而言，小孩的身高如在「身長/身高圖表」介乎第3百分位到第97百分位之間，均屬正常範圍，但若低於第3百分位，則被定義為「矮小」了。

孩童透過母嬰健康院或學生健康服務中心提供的健康檢查服務，一旦被發現矮小，醫護人員會作出跟進，包括查詢病歷、檢查身體，看看是出於病態還是非病態；有否患有不同類型的疾病，如生長荷爾蒙缺乏、甲狀腺功能異常等，這些都會導致孩子身形矮小；但若小朋友身體一切正常，那矮小情况則很多時是受父母遺傳影響。此外，亦有些孩子是較遲發育，所以小時候會偏矮，但之後會慢慢追回，並不代表長大後也會生成矮小。

至於生長速率，兒童在不同階段，生長速度會有不同。小孩出生首年，生長速度最快，身長全年約增23至27厘米；1至2歲，身高按年約可增10至14厘米；2至3歲階段，會有追趕生長（catch-up growth）或減慢生長（catch-down growth）的情况，以貼近父母基因遺傳的生長線；4歲至發育前，身高增長漸趨平穩，每年約長高5至7厘米；進入發育期，小朋友又會再次飈高，女孩子每年約可增高8至12厘米，男孩子身高更有機會按年增10至14厘米。

疑惑2︰小朋友能夠長得多高，是否取決於父母的遺傳基因？

拆解︰有研究顯示，父母的遺傳基因，對小朋友的身高，有近六至八成的影響，而種族不同，影響比重亦稍有不同，以華人計，比重約佔六至七成。

因此，我們會按照父母的身高，大致估算子女將來的身高，公式如下︰

˙男孩子=（父親身高+母親身高+13）÷2

˙女孩子=（父親身高+母親身高-13）÷2

肥胖可致女孩過早發育

疑惑3︰若先天條件不足，後天有什麼方法增高？

拆解︰首先，孩子必須有均衡飲食，充足營養，否則會影響體重，連帶影響身高；但同時間，亦要避免超重，應減少進食高糖分食物。事實上，很多研究都指，肥胖會導致女孩子過早發育，令骨齡超前，使生長板過早閉合，那就會停止長高了。雖然研究未確定同一情况是否會出現在男孩身上，但肥胖亦有可能招致其他新陳代謝病，不利健康。

除均衡飲食，運動亦有助生長荷爾蒙的分泌，促進成長。參照世界衛生組織（下稱世衛）的建議，兒童每天應該有60分鐘中強度的運動，並要持之以恆。

此外，足夠和「合時」的睡眠，同樣重要。由於生長荷爾蒙分泌的高峰期，始於晚上11時，因此，若小朋友能夠在晚上11時前熟睡，會有助快高長大。

多做戶外運動吸收維他命Ｄ

疑惑4︰市面上有不少飲料、補充劑，宣稱含精胺酸（Arginine）和維他命D，說成分能幫助兒童增高，真的嗎？

拆解︰精胺酸是胺基酸的一種，是人體必需的營養元素之一，它存在於許多蛋白質豐富的食物之中，包括肉類、雞蛋及海鮮等，一般情况下，通過膳食已能攝取，毋須額外服用精胺酸補充劑。

維他命D有助鈣質吸收，是促進骨骼健康不可缺少的營養素。然而，很少食物本身已含維他命D，相對較多的是黑木耳，因此，人體所需維他命D，大部分都要靠陽光照射皮膚來合成。惟香港學童常埋首功課學業，較少戶外運動、曬太陽，他們的確較缺乏維他命D，如有需要，也可服用適當劑量的補充劑。

生長痛可拉筋紓緩

疑惑5：什麼是「生長痛」？發育期間，骨骼會產生痛楚？

拆解︰「生長痛」常見於3至12歲的孩子，他們不時會喊腳痛，疼痛位置多在兩腳的膝蓋前後，痛處沒有紅腫熱的。雖然醫學界對「生長痛」的成因未明，但相信與發育飈高無關，因為即使幾歲未進入青春期的小朋友，都會有「生長痛」，何况骨骼生長，其實很緩慢，不會帶來痛楚的。

當孩子出現「生長痛」時，可拉筋紓緩，家長亦可替其按摩或暖敷，有需要時，也可服用適量止痛藥。「生長痛」是間歇性疼痛，來去匆匆，不會持續很多天，因此，若小朋友的痛楚維持一段長時間或疼痛得很厲害，建議找醫生作進一步檢查，看看是否其他病理性的問題。

骨齡判斷生長板是否閉合

疑惑6︰有說女孩子來經後，就不會再長高，這說法有根據嗎？男孩子的身高，又何時定型呢？

拆解︰青少年發育，各有不同階段。女孩子以胸部脹大為發育的初期，及至經期出現，便代表發育已經進入尾聲，生長板逐漸閉合，便會停止再長高了。因此，「女孩子來經後便不再長高」的說法，原則上是正確的，只是並非指初經來臨後，便馬上不會再長高，一般來說，由初經到結束長高，仍然有5至7厘米的發育空間。至於男孩子，當睾丸體積有4毫升，就表示開始發育，並迅速長高，但何時結束，則比較難像女孩子般去判斷。

從醫生角度，孩子是否尚有增高的空間，最重要的指標是骨齡。從X光檢查，當女孩子和男孩子的骨齡，分別達13至14歲，以及16至17歲，會見到他們的生長板已近乎閉合，身高也就固定了。

值得一提的是，有時骨齡未必與實際年齡一樣，但通常不會相差很遠，一般在1歲以內。當然，也有部分過早發育的孩子，骨齡是大於實際年齡很多，那麼他們亦會很早便停止長高了。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第513期]