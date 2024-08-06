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物理治療師盧浩鏘 隨王嘉莉出戰巴奧壓力巨大

【明報專訊】作為香港足球代表隊的主力隨隊物理治療師之一，盧浩鏘（Dennis）的職業生涯與運動員相似，都是從細球會逐步成長。「一開始我在預算較小的甲組球會做隨隊物理治療師，2013年在香港中文大學完成骨關節醫學及復康理學碩士課程後，亦隨球隊升上港超聯，直到2018年，我才正式成為港隊隨隊物理治療師，除了平常在港操練，也要跟着他們到海外比賽。」

Dennis解釋，支援運動員的工作範圍遠不止於比賽期間處理傷患，還包括為受傷運動員安排復康治療，以及在比賽和練習前，運用運動膠布或繃帶固定運動員的關節與肌肉。「普通人受傷了可以等待完全康復後再做運動，但職業運動員往往要帶着慢性傷患繼續訓練。」他補充道，如果運動員傷勢較輕，物理治療師會採用包紮方式來減輕不適。「訓練結束後，我們會作一些恢復治療，如按摩、冰敷、針灸、拔罐等，以防止傷勢惡化。待比賽或賽季結束後，再作更全面治療。」

運動員帶傷訓練 靠包紮減不適

機緣巧合下，Dennis於2019年開始參與香港柔道隊訓練工作。今次隊員王嘉莉取得巴黎奧運參賽資格，他首次以隨隊物理治療師身分參與奧運。Dennis直言，這次經歷讓他有些許緊張，這並非因賽事規模，而是團體與個人比賽的差異。「足球是團體項目，我照顧的是一個團隊。如某球員在訓練中受傷，我可與教練商討替補人選，但柔道是個人賽事，無論運動員狀態如何都不設替補，只能揀上場或退出。」他說加上奧運四年一度，下次運動員能否再出戰均存在不少變數，無疑為團隊帶來巨大壓力。

在支援運動員方面，Dennis指柔道和足球性質有別，容易受傷及需要特別保護的部位截然不同。「足球主要涉及下肢受傷，而柔道則多集中在上半身，如手、肩、背，不過下肢如膝蓋亦容易扭傷，所以包紮方法都有分別。特別是足球講求靈活，球員要敏銳地控制足球，因而包紮不能過緊；相反柔道講求力量，運動員會要求包紮得愈緊愈好，才可讓他們發揮力量。」此外，由於柔道是按體重分組競賽，運動員常要在賽前減重。Dennis解釋：「柔道運動員本身脂肪含量就不高，減重過程中難免會損失部分肌肉，導致力量下降及容易受傷。因此，我們會特別關注他們的身體狀况，提供更針對的護理。」

作為隨隊物理治療師，Dennis擁有一定決策權，可以根據運動員的狀况決定是否允許他們繼續比賽。他回憶說曾經遇到需要阻止運動員繼續參賽的情况，尤其在判斷繼續比賽可能危及生命時。「最常見情况是運動員頭部遭受撞擊並出現腦震盪徵狀。如果再次受到撞擊，後果可能非常嚴重。在這種情况下，我們會堅決禁止運動員上場。」不過，他補充說在其他較輕微情况下，教練、醫療人員和運動員通常會共同商討，很少會有「一言堂」出現。

支援港隊操練及出外比賽，不但令他經常四圍飛，還要放下自己的診所工作，他說因為很多運動員都有正職，因此操練多安排在放工時段或周末，「而這些時段正是診所的睇症高峰期，所以能夠抽身出來的物理治療師並不多」，還好自己診所的客人都體諒及支持他的工作，如果知道Dennis下星期跟隊出差，他們會自動提前預約覆診，跟Dennis一起撐港隊。●

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