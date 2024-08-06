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由我帶路

旅遊

大嶼山遠足湊奧運熱 瀑布水花打氣透心涼

【明報專訊】巴黎奧運效應下，香港各區都有與奧運主題相關的活動及展覽，可說是「無處不奧運」；今期〈由我帶路〉也來投入奧運熱，走訪大嶼山一條被遺忘的「香港奧運徑」。這條從東涌走到梅窩的山徑，是為慶祝2008年北京奧運時，香港有份協辦奧運馬術賽事而命名，路况易行，且全程有樹蔭，尾段還有涼快的瀑布和沙灘恭候，不失為夏日郊遊的好路線。

香港奧運徑（詳見「知多啲」）起點位於白芒村，雖然可從東涌市中心乘搭新大嶼山巴士36號線到達，但因為班次極疏，加上與港鐵東涌站僅距3.4公里，倒不如直接步行前往。於港鐵東涌站D出口離開，過馬路後經富東街轉入翔東路直走，首先會經過東涌東日街市，如未買齊糧水可在這裏入貨。之後沿翔東路前行，穿過第一條行車天橋下的行人通道，便來到東梅古道（東涌至梅窩）的入口。

白芒村1940s更樓 見證抗敵歲月

要由東涌前往checkpoint 1：白芒村，只要繼續沿着翔東路走其實也能到達，不過景觀悶又要硬食車輛「廢氣」，不及翔東路旁山坡上的東梅古道吸引，所以就算沿途有少少起伏，都推薦大家行古道。古道差不多全程都在樹林中前進，暴曬位置不多。在樹蔭下前行約2公里，左邊的景觀逐漸變得開闊，可見到下方一大片填海土地正在大興土木，這塊編號為東涌113區的空地，日後將會興建東涌東新市鎮及港鐵東涌東站，預計會成為一個約可容納14.6萬人居住的社區，所以現時可遙望屯門青山的山徑景觀，相信很快會變成樓景。

繼續前行，約20分鐘後便來到一塊寫有「奧運林」的大型路牌。翻查資料顯示，奧運林是比香港奧運徑更早開展的植樹工程，當年出動了3000多人，合共埋下1萬株樹苗。再往前行約數分鐘便會離開山徑，接回通往白芒村的馬路。

這裏就是香港奧運徑的起點，往右行約5分鐘，經過一座荒廢了的垃圾焚化爐後，右邊被矮牆圍着的便是白芒村。疫情期間，白芒村民禁止外人入村，現時兩條入村的路仍貼着禁止外人進入的告示，由於到訪當日村內人迹杳然，因而未能求證這張告示是否依然生效，只好隔着矮牆遠看上世紀40年代村民為抵擋海盜而建成的更樓。另外，記者也看不到村中唯一的士多有否營業，所以大家最好帶備足夠糧水，萬一士多休息無法提供補給，也不會打亂行程。

廢棄校舍日久失修 切勿走入打卡

離開白芒村，接下來要經過牛牯塱村、大蠔村後再走上checkpoint 2：亞婆塱涼亭，是今次行程最艱辛的一段路，因為在大蠔村後會有一段連續上坡路等着大家。還好不算陡斜，只要保持舒適的速度上斜及在途中多休息幾次，要攻頂也不難。在登上前往牛牯塱村的斜路近頂位置，左邊的一條小路可通往已荒廢的三鄉聯合白望學校。以往學校為白芒、牛牯塱及大蠔3條村的適齡學童提供教育，直至1987年停辦。雖然出入口未被圍封，但建築物日久失修有倒塌風險，遊人切勿走入校舍內打卡。經過牛牯塱村約5分鐘，離遠便見到一道大閘門，內裏便是大蠔村。轉入閘口前左邊山徑，跟着就要開展漫長的爬坡旅程，特別是這段路景觀欠奉，真的有點難捱。大約行了50分鐘便來到亞婆塱涼亭，雖然之後的路段以落山為主，但不妨在這裏稍事休息再出發不遲。

俯瞰梅窩碼頭靚景無遮擋

前往checkpoint 3：銀礦瀑布的路段幾乎全屬落斜，只有在望渡坳避雨亭前一小段有上坡路。從亞婆塱涼亭與望渡坳避雨亭之間雖然全是林蔭，景觀不多，但期間會經過一片開揚的小草地，如碰巧有藍天白雲，真的令人有衝動跑入草地躺平，但留意草地其實暗藏濕地，一踩下去隨時泥足深陷，鞋襪全濕。當走到望渡坳避雨亭時，記得走入右邊豎有一條三角測量站的空地，因為內裏會有一個可以從高角度、不受下方高架電塔及電纜遮擋的空曠位置，可以欣賞梅窩碼頭的景色。

返回原路繼續行程，約15分鐘後便來到已停止採掘的銀礦洞，再往下走便是銀礦灣瀑布花園。在炎熱的夏天，最舒服的乘涼方式莫過於待在有樹蔭的瀑布旁，吹着自然風、聽着大雨過後頗為澎湃的流水聲，剛才爬坡的疲累瞬間消失，感覺上就像已在賽事中全力爭勝的運動員一樣，可以放鬆心情享受這個小小的水花閉幕式。

看完瀑布，離開時可跟着指向白銀鄉的路牌前進，經過白銀鄉的牌坊及村內的文武廟後，可繼續沿着馬路直走，便可經銀礦灣渡假酒店旁邊的小路來到終點銀礦灣泳灘。如有帶替換衣物，不妨利用沙灘的冲身設施洗走汗污及換過乾爽衣物，再步行往碼頭搭船離開。●

●行程

全長：約9.4公里

需時：約4小時（不連拍照）

交通：去程可乘搭港鐵至東涌站；回程可於梅窩碼頭乘渡輪至中環

●溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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