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奧運賽制：5項標準評分 1分鐘定勝負

【明報專訊】霹靂舞能夠登上奧運賽場，標誌着這項舞蹈獲得國際認可，並成為一項專業的競技項目。今屆奧運設有男子組及女子組，每組各有16名選手，以1對1對抗（battle）方式作賽。第1輪將分為4個小組作循環賽，選手間逐一比賽，競爭每組最前兩名的出線資格，然後進級8強淘汰賽，再以勝者進級、負者淘汰的形式進入金牌戰。他們需要跟隨大會DJ隨機播放的音樂，作3輪限時1分鐘內的即興創作，由9名裁判評分。

不過，霹靂舞不像一般運動項目，其講求的是原創及即興，因此沒有很明確的評分方式。中國香港體育舞蹈總會霹靂舞分部委員，亦是香港霹靂舞比賽評分系統「Omega」的負責人及開發者鍾孝昌指，動作難度只是霹靂舞評分準則的其中一環。今屆奧運會採用世界運動舞蹈總會（WDSF）的Level A 評分系統，裁判會根據技術、詞彙（多樣性）、原創、執行力及音樂性5個標準來評分。5個標準各佔20%，合計總和決定優勝者。

每回合不同跳法搶分 動作需利落

他解釋，技術是包含選手的基本功、運動表現、空間意識等方面，例如有良好的身體控制、善用場地空間、有高低起伏的動態變化等；詞彙則指動作的變化及數量，因此在整場比賽中能不重複動作，或每個回合中展現完全不同的跳法，才能在此項目上獲取較高分數；至於原創方面，最直接的理解就是選手是否擁有個人風格，考驗他們的freestyle、對另一方的回應等，所以能否在傳統動作基礎上，再創造出新穎獨特的編排及跳法成為關鍵。

至於執行力方面，裁判會留意選手的動作是否乾淨利落，換言之，就是這些動作有沒有失誤，以及能否流暢地銜接；最後的音樂性就是指動作與音樂的配合程度，選手不僅要完成高質量的動作，還要配合音樂的節奏、拍子，以合適的動作去表現音樂。

看過兩方表演後，裁判並非給予具體分數，而是直接比較兩者，以「分值滑桿」的形式，將每項標準的滑桿拉向自己認為勝出的選手一側（圖）。因此，要贏得比賽，重點在於令裁判認為自己比對手更好。

那麼，裁判的主觀意識是否會導致判決不夠客觀、不公正？鍾孝昌表示，每個裁判都是基於以上5個客觀指標去評分，儘管每人對這5個指標都有各自的解讀方法，「但是他們能夠透過自身的專業知識及能力，就以上所說的運動表現、空間意識、動態、音樂性等來分辨優劣，盡量公平地作出選擇」。而為了追求更客觀結果，奧運的霹靂舞比賽甚至用上9個裁判，比一般國際霹靂舞比賽的3至5名裁判更多。

總括而言，在嚴格賽制及專業評審標準下，選手們不僅要展現出一流技術水平，還需在有限時間內發揮出創造力及即興能力。相信這場極具挑戰又富觀賞度的視覺盛宴，能為觀眾帶來驚喜和享受。大家在觀賞時也不妨以這5個標準作為切入點，看看能否猜中賽果！

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