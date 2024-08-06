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霹靂舞高手巴奧battle　隨音樂即興展本領【短片】

霹靂舞首登奧運殿堂　港產B-Boy B-Girl教你點睇點跳

【明報專訊】舞者們隨着DJ播放的音樂，踏着拍子舞動四肢，跳出令人眼花撩亂的舞步，再爆發出驚人的力量在地上旋轉、翻滾，每一個動作都天衣無縫地配合音樂，令人歎為觀止。這就是嘻哈（hip-hop）文化的其中一環——霹靂舞（breaking）。

這個由1970年代於美國貧民區開始的舞蹈，以街頭為舞台，講求展現舞者的自身活力與個性。如今，霹靂舞者跳上了今屆巴黎奧運大舞台，從街頭走向全球，於本周五及六在巴黎協和廣場大顯身手。

想領略霹靂舞的魅力？請來香港第一代B-girl簡威玲及香港霹靂舞比賽評分系統負責人鍾孝昌，講解技術細節及評分標準，看誰能夠成為首屆奧運霹靂舞的一哥、一姐！

繼滑板、競技攀岩及衝浪後，觀賞度極高的霹靂舞也被納入奧運正式比賽項目，將於本周五及六（9及10日）在奧運舞台上首次亮相。屆時各路「舞林高手」雲集巴黎名勝協和廣場，輪番施展看家本領，在短短1分鐘內即興做出高難度身體旋轉、快速腳步移動、倒立定格等動作，定令人大飽眼福。

作為奧運一項全新競技項目，霹靂舞不僅是技術較量，更散發出力量、創意與獨特風格，展現出舞者的個性及靈魂。中國香港體育舞蹈總會霹靂舞分部認可教練及裁判、香港第一代B-girl簡威玲（B-girl Ling）指，霹靂舞與饒舌（MC）、DJ、塗鴉並稱為嘻哈文化4大元素，起源於1970年代美國紐約Bronx，屬於街舞一種。「當時（跳舞）沒有一個標準，所以包含很多不同元素，有機械舞（popping）、鎖舞（locking）及地板動作，即霹靂舞的雛形。」不過，由於這些舞蹈的背景音樂各有不同，例如機械舞、鎖舞適合配上放克（funk）；霹靂舞則需要拍子、鼓點（drum beat）較多的音樂，因此便分拆開來，發展成獨立的舞蹈風格。

點止旋轉翻滾高難度動作

或許大部分人對霹靂舞的第一印象，仍停留在各種地板旋轉、翻滾等高難度動作，但對B-boy、B-girl來說，霹靂舞的力量與創意遠不止於此。他們每個人的「腳上功夫」了得，有些更有屬於自己的獨創舞步。要懂得欣賞及理解霹靂舞，B-girl Ling表示需先認識霹靂舞組成的4類主要動作︰搖滾步（toprock）、排腿（footwork）、定點（freeze）及大地板（powermove）（詳見「知多啲」）。這些動作構成了B-boy、B-girl的基本動作「詞彙」，讓他們能夠自由組合創作，配合音樂展現出他們的舞步。●

●知多啲

4主要動作 自由組合創作

1. 搖滾步（toprock） 掌握音樂節奏

搖滾步是指一些站立型舞步，常作為起始及銜接動作，為霹靂舞的基本元素。自由度較高，配合音樂節奏彈跳及搖擺，下半身做出各種交換步、踢腿、跳躍等動作，上半身則配合基本的擺動。常見的搖滾步有2 step、cross over、kick step等，講求舞者對音樂節奏的掌握，亦適合在基礎舞步上發展出個人風格。

2. 排腿（footwork） 考驗身體協調

排腿主要以手部作身體的支撐，再在地板上做各種複雜的步法，例如旋轉、掃腿或踢腿動作，靈活多變。排腿動作非常考驗身體的協調能力，常見基本舞步如六步排腿（6 step）、瘋狂交換（CC，crazy commandos）、掃腿（sweep）等，並且不時會有新步法產生，極有看點。

3. 定點（freeze） 展肌肉控制、耐力及平衡

顧名思義，定點就是指一些定格動作。為配合音樂的停頓位，或作為整個套路的完結，B-boy及B-girl通常以頭或手支撐身體倒立、側身，保持短時間「定格」，例如三角撐（baby freeze）、空椅（air chair）、hollow back等。乾淨利落的定點動作充分展現舞者強大的肌肉控制力、耐力及平衡感，為整個表演增添張力和戲劇感。

4. 大地板（powermove） 視覺衝擊

大地板是霹靂舞中展示出高難度及視覺衝擊的元素，受體操及武術的影響而衍生出各種旋轉動作。常見有背轉（backspin）、風車（windmill）、頭轉（headspin）等，就是以身體部位作支點，在地板持續旋轉。一系列動作都需要較強的爆發力及力量去支撐及維持身體旋轉，若成功完成，能夠為整個舞蹈增添無比的震撼力。

●有片睇

霹靂舞首登奧運殿堂專家教你點睇點跳

tinyurl.com/3uxvs8ws

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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