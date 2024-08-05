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健康

醫學滿東華：深層靜脈血栓可攞命

【明報專訊】陳婆婆患有腦退化及糖尿病，兩年前左腳股骨骨折後行動不便，大部分時間需要臥牀休養。最近院舍護理員留意到婆婆下肢有異常，經醫生檢查後，發現婆婆左腳足踝至小腿有明顯腫脹，伴隨着皮膚微微發紅。醫生懷疑她患上深層靜脈血栓，於是轉介婆婆到醫院進一步檢查及治療。

腿部靜脈形成血塊 腫痛發熱

深層靜脈血栓，是一種在身體深處的靜脈（通常是腿部靜脈）中形成血塊的疾病。其臨牀表現主要是有肢體腫脹、疼痛，較常見是單邊受影響的腿部腫脹，有可能伴隨皮膚微紅且發熱，以及淺表靜脈擴張。

血塊入肺 併發肺栓塞

深層靜脈血栓是一種不可輕視的病症，因為可能會引起併發症肺栓塞，即是血塊經由血流到達肺部，並阻塞肺部動脈，患者有可能出現胸痛、咳血、呼吸困難甚至猝死。引致深層靜脈血栓的各種原因，包括中風、手術後（尤其是下肢手術）等需臥牀的病人；此外，長者、肥胖、使用口服避孕藥、吸煙、癌症，以及懷孕人士的風險也相對較高。

醫生一般會為懷疑病者安排血液檢查、超聲波檢查，以判斷栓塞位置，而診斷肺栓塞時則需要使用電腦掃描。治療方面主要是用抗凝血藥，傳統包括肝素、華法林，至於近年較常用的新型口服抗凝血劑，由於毋須頻繁接受血液檢查，治療更方便。另外有些時候，醫生可能需要用到溶栓治療及手術介入，直接移除血塊。

預防方面包括保持適度運動，尤其當有需要長時間坐着，盡量適度伸展腿部肌肉。此外，應該戒煙、多喝水，並保持標準體重。早期診斷深層靜脈血栓並接受適當治療非常重要，如出現前文所述徵狀，盡快求醫。

文：陳天慈

（東華三院長者醫療外展服務主管、老人科專科醫生）

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相關字詞﹕抗凝血藥物 靜脈血栓 血栓 健康 醫學滿東華

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