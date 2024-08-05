唱歌行氣養生 五音帶走鬱悶

人與天地相應，唱歌是人類進化過程中，自然孕育出順應養護生命的行為，藉以釋放身心靈的壓力和苦悶，既是娛樂，也是養生法門。

中醫對臟腑的理解與西醫截然不同。以肝臟為例，西醫說肝臟有解毒、合成、轉化、代謝、分泌膽汁等功能；中醫則認為其主要功能為疏泄與藏血。疏泄包含了精神、情緒、消化，以及氣血水液的流通；藏血則包括了血液的儲存和調節。

有精神病房設卡拉OK

抑鬱症患者愈來愈多，其實與肝氣鬱結有莫大關係。醫治抑鬱症，中西醫各有千秋；中醫多從肝氣鬱結入手。至於非藥物的輔助療法，中西醫一致認為音樂治療對緩解病情有良好效果。有病人告知，香港一家醫院的精神病房內設有卡拉OK，可以讓病人盡情唱歌。心理學研究指出，唱歌可改善抑鬱，透過輕快歌曲旋律抒發情緒，心情變得暢快。

《素問》指出「百病皆生於氣也」，氣的意義至為廣大。氣的活動，也無所不至，因此疾病的發生和演變，與氣關係極為密切。中醫說「氣為血帥」，血之所以能循行脈中，有賴氣的推動。氣病例子至多，可概括為不足或過餘兩類。不足治療原則是「虛者補之」，過餘治療原則是「實者瀉之」。唱歌有助行氣，行氣就是補氣，強化機能；很多疾病其實是「鬱」出來，就要放開懷抱用歌聲將鬱悶帶走。

我在初中時開始對唱歌產生興趣，當時有一首流行英文歌My Bonnie，聽得如癡如醉，在一次音樂考試中唱了出來，沒想到竟然得到同學師長讚賞，因而受到極大鼓舞，高中校慶時甚至公開演唱，我的歌唱天賦逐漸浮現，可能是遺傳自家父。兒時居於澳門，家父和有「東方貓王」之稱的影星鄭君綿結交，兩人常結伴上松山練歌。

我在求學時期，與泰迪羅賓（本名關維鵬）、馮淬帆（本名馮兆覲）是同班同學，經常聽泰迪羅賓的樂隊演唱，十分陶醉。我又曾與馮兆覲一起練歌，當時我很欣賞其父親（知名粵劇武生馮鏡華）的獨特唱腔。馮兆覲後來成為影視圈忙人，我也另有發展，彼此聯絡漸少。我雖然做不成歌手，但在很多公開場合都會開腔唱歌，例如在學院年度校慶晚會或一些慈善籌款活動上，各方好友邀請上台獻歌，我都是義不容辭。因為本着既可以娛人娛己，又可以為慈善作出一分心意，何樂而不為呢？有朋友說我唱歌時聲線有點像台灣歌星青山，那是太抬舉我了。

無論工作如何忙碌，我都會盡量安排時間練歌。運用丹田發聲，內氣從下腹丹田上達口腔產生共鳴，使全身氣機通暢，等同做了一次全身氣血循環運動。我鼓勵學院員工及學生一起學習唱歌，既可增進友誼，又可減少病痛。最初由我抽空指導，及後禮聘專業歌唱家指導，加強愉快學習氣氛。

防治失智 改善吞嚥困難

中醫《黃帝內經》以五行（木、火、土、金、水）配五音（角、徵、宮、商、羽），而五臟（肝、心、脾、肺、腎）又與五音相呼應，發展出「五音療疾」的理論。五音療疾可以分為主動治療（親自彈奏樂器或歌唱）與被動治療（聽音樂或聽歌）兩種；都是運用五行原理，編出不同音樂旋律，起到調和人體陰陽氣血之作用。《黃帝內經》是2000多年前的中醫學經典著作，足以證明我們華夏文明很早已發現音樂是可以治病。

聽音樂或聽歌可以令人心情放鬆，肝氣舒暢，不過略為被動；而唱歌則主動得多，身心全情投入，對健康裨益更大。

現時全球很多地區，將唱歌這種娛樂行為應用於防治老年失智症。大學研究發現，柏金遜症病人接受歌唱治療，一段時間後吞嚥能力得到明顯改善。此外，有肺病患者參加歌唱課程，課程完結後檢測到病人肺活量普遍都得到大幅提升。

疏肝解鬱 口腔潰瘍復發減

我有一個女病人長期受口腔潰瘍困擾，看過很多醫生，可是仍然反覆發作，時好時壞，不勝其煩。把脈辨證發覺她兩手關脈有點鬱結凝滯，明顯肝膽不暢，脾胃運化不足，是肝鬱化火再加上脾胃積滯所致。我處方疏肝解鬱、健脾消滯的藥，叮囑她注意飲食，早睡早起；並建議她有空時多唱歌，卡拉OK也好，洗澡時清唱也好，唱得愈多，口腔潰瘍復發機率愈少。她聽從勸說，生活上改變了不少壞習慣，且逐漸培養出唱歌的興趣，每天曲不離口，數月後口腔潰瘍沒有再復發，整個人變得愈來愈開朗，容光煥發。我少了一個病人，多了一個歌友。

為什麼會鼓勵病人唱歌？因為唱歌對肝鬱化火的證候最有幫助。中醫有一道名方「逍遙散」，可以疏肝解鬱（當然需中醫臨牀辨證論治）。假若能夠時常唱歌，唱得歌多亦可以令人開懷舒暢，即使功效不及逍遙散般直接，但日子有功，亦不容小覷。試問你想長期服藥還是唱歌？

複式呼吸好運動 助瘦身延衰老

唱歌會用到腹式呼吸，令腹部良好運動，加強新陳代謝，消耗多餘熱量，有助減重瘦身。唱歌時呼吸有節奏起伏，有利於改善心臟血管功能，預防高血壓和動脈硬化。當忘我演唱時，七情上面，令臉部平日較少應用到的肌肉組織也活躍起來，有美容效果，同時延緩衰老。

鍛煉腦部 擴大生活圈子

唱歌還可以提高學習力，鍛煉到腦部，記歌詞用左腦，音樂和旋律刺激右腦。有病人告訴我，他在中學時期參加了學校的合唱團之後，學業成績都進步了很多。而且唱歌多是與朋友結伴同行，一來可以擴大生活圈子，減少孤獨感，二來可以訓練膽量，增強自信。中醫認為膽氣壯的人身體通常都比常人好，較少生病。

綜合唱歌對健康帶來的好處，它不僅是一種娛樂，更稱得上是優良運動，不少科研機構都極力推薦病人或普羅大眾將唱歌視作為輔助防治疾病，甚至養生保健的其中一種手段。

喜歡唱歌的人多長壽。90歲開演唱會的藝人胡楓，創下最高齡登紅館演出的紀錄，確是令人佩服。他曾表示非常喜歡唱歌，年紀愈大愈唱得多，他有其他養生之道，但單是唱歌這一點已經得益不淺。四川省有一位杏林同道羅明山，享壽116歲，他其中一個養生之道就是唱歌，曾自編歌謠，閒時高歌自娛。羅老這份才華，是我的榜樣。

文：何樹勛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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