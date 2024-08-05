無中生有 未打針已嘔吐 焦慮放大抗癌藥副作用

沒有一種藥物是沒有副作用的，心理憂慮會影響生理健康，無謂因為過分心理壓力或焦慮，而放大抗癌治療的副作用。

沒有抗癌藥無副作用

上月，我去了一個社區中心講解有關抗癌藥物的副作用，主持人問：「有沒有抗癌藥物是沒有副作用的呢？」

我肯定地回答：「沒有。」

其實這是非常好的問題，在抗癌治療當中，很多人都希望藥物沒有副作用，但事實上最溫和的治療方式，也很難避免副作用出現，箇中原因讓我們利用以下兩個實際例子討論一下。

負面心理引發實際生理反應

1.安慰劑效應（placebo effect）vs. 反安慰劑效應 （nocebo effect）

在對照性臨牀實驗中，對照組患者服用無藥效的安慰劑（即無任何藥物成分的假藥），卻會出現一定程度的症狀改善和治療效果，稱為安慰劑效應。這是因為患者對治療充滿了積極的期望和信心，令身心產生正面效果。

反安慰劑效應跟安慰劑效應相反。當患者預料會出現負面結果時，相關症狀或副作用便在現實中發生，這是由於負面心理而導致的實際生理反應。例如患者被告知某種藥物會導致頭暈，即使該藥物本身沒有此副作用，但患者因為擔心便出現頭暈的徵狀。

所以，安慰劑效應和反安慰劑效應都反映了患者心理因素在治療中的重要。

嚴重嘔吐經歷 致條件反射

2. 預期性嘔吐

很多抗癌藥物可能會引致惡心和嘔吐，嘔吐除了分為急性（在化療後立即嘔吐）和延遲性嘔吐（在化療24小時或之後嘔吐）外，還有一種稱為「預期性嘔吐」。預期性嘔吐是指在還未注射化療之前，患者已經出現嘔吐反應。

主要原因是患者曾經歷對化療的嚴重嘔吐反應，這經歷導致一種條件反射，即使未注射藥物，患者只要來到日間化療中心或嗅到藥物的氣味，便會出現預期性嘔吐，若病人較為焦慮和緊張，也會促使嘔吐的發生。

要解決「預期性嘔吐」，並不是單用止嘔藥物，更需要行為療法，以及抗焦慮或穩定情緒的藥物來輔助。

研究指樂觀可減副作用

若病人能夠保持積極樂觀，是否對癌症治療有更好的效果？

研究尚未表明，保持樂觀積極能控制癌細胞的生長。然而，有研究指出，樂觀和積極的態度可減輕癌症和癌症治療相關的一些副作用，為患者帶來更好的生活質素。例如，正面情緒可以刺激神經內分泌系統，調節人體免疫功能，增強對抗疾病的能力。其次，樂觀積極的患者通常有較高適應力和調節能力，更善於應對因癌症而帶來的生活上種種變化，如生活模式變化、工作上的轉變等，而且他們也較為外向，會找適合的朋友和家人幫手。此外，常保持積極樂觀的人通常較注重生活上調理，如飲食、睡眠等，若飲食和睡眠品質較好，自然能更好應對抗癌治療的副作用。

結交積極朋友 放聲大笑

抗癌路上，無可避免有時會感到悲傷、憤怒或沮喪，情緒總有高低起伏，這都是正常。要保持正向心態，你可考慮：

•多與積極和正能量的朋友在一起

•減少與消極的人相處

•有需要的時候找朋友或家人幫忙

•積極參與家人和朋友的聚會

•發掘新的興趣和學習新事物

•隨便放聲大笑

保持心情輕鬆，每日笑一笑，世界更美妙。

一App支援在家護理

「家支援」社區紓緩治療應用程式，是香港大學臨牀腫瘤科屬下一個項目，旨在支援社區內的癌症病人和家人，提供有關癌症資訊、紓緩治療和安寧服務的資料，以裝備患者和其家人有足夠知識在家護理，為他們加添可用資源，以正面積極心態面對癌病。

■下載應用程式：

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文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、臨牀腫瘤科專科醫生）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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