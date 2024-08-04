明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧古典詩學的月落與晨曦——專訪陳煒舜教授

【明報專訊】每次言及師從陳教授，總是不忘補充具體的研究方向。畢竟老師著作豐碩，古典文學的研究成果遍及不同時代。隨便一數，除了其學位論文專攻的《楚辭》學外，又有先秦神話、《詩經》、明代文人話本等等。在大學三年制時代，他還會以漢魏六朝詩為必修科目「文學史專題」的主題。猶幸自己成績尚可，無礙日後拜師。近日，陳教授出版新著《從王土到共和：「清末一代」古典詩人淺談》，連同去年的《感世與自適：北洋元首的文學場域》、《漢藏之間：倉央嘉措舊體譯述研究》，可見他的目光進一步後移，突破傳統文學史的界線，直入近世。一般對民初文學的印象，往往是新文學如日中天，舊體文學則步入冷落的長夜。到底這時代的古典詩學有何價值？蒙編輯邀稿，遂相約陳教授一聚，好好請教。

觀乎書名，以引號標示的「清末一代」無疑引人深思。據陳教授解釋，這概念旨在觀照清亡前後的社會，指向出生於1890至1911年間的人物。他們成長於舊時代的尾聲，接受傳統模式的啟蒙教育；及至投身社會，眾人卻是面對實行共和立憲制的世道，現代學術文化亦漸告成熟。新舊交替可謂體現於一人之身。陳教授於2016年的網絡演講上初次提出此說，幾經沉澱和拓展之後，再於2021年出版了《古典詩的現代面孔：「清末一代」舊體詩人的記憶、想像與認同》一書，談及溥儒、袁克權、蕭軍和聶紺弩等十位詩人。至於新作《從王土到共和》，陳教授表示，乃是以上述舊作為基礎，範圍進一步擴大至40位詩人。在結構上，儘管還是以清室子弟為始，蕭軍、聶紺弩為末，但中間的部分增潤了不少脈絡，如學者錢穆、游國恩，藝術家陳小翠、豐子愷，女性作家蘇雪林、曾昭燏、沈祖棻等。

最初如何建構「清末一代」的概念呢？陳教授首先謙稱，這其實只是研究工作期間的副產品，以寫療寫，原本也不打算把相關探討發展成學院的研究計劃。因為在學術觸覺以外，這念頭也貫注了他對曾祖父一輩的懷念。他憶述，其曾祖父同樣是「清末一代」的一員，不少記於書中的名人往事都是兒時耳聞的掌故，甚或能夠間接接觸的人與事。那些全是很精彩的事迹，既有歷史意義，又富動人心弦的情感。一想及諸人漸漸埋入時間長河，他難免心有不捨，著作動機由此而生。無怪乎師友跟他說，且不論學理問題，單是讀着各篇文字，已感受到箇中的堅持與思念。

在情感學理兼重的前提下，陳教授認為，要是採取學術研究的形式，恐怕需要深入鑽研每一位人物，嚴格的學術規範有礙重現「清末一代」的眾生相。另一方面，陳教授的本意在於掌故，奈何身為中文系學者，終究不宜在歷史系面前弄斧。思前想後，他決定發揮本行優勢，取雜文為書寫形式，以詩詞為觀照角度。

夜中細察：

舊體詩的式微與餘音

幾年來在老師門下研究總集，所以拜讀大作後，馬上想到編選的問題：書名40人的名單是怎樣制定的？陳教授笑言，幾番蒐集資料之後，「清末一代」的詩人名單實不下百人，日後如欲出版《二輯》，相信綽綽有餘。至於本作名單，則是懷着承先啟後之意思，取用了《古典詩的現代面孔》的基本思路，然後加以補充、完善，包括加入前作未有談及的方向，以及呼應「一代」概念中不能迴避的人物。諸如在清室子弟中，他對溥心畬（溥儒）、溥傑最感興趣，但是任誰都明白，位居帝位的溥儀為清室的核心，一生置於歷史舞台的中心位置，難以略過不談。因此，縱使溥儀的詩藝平平，但書中開首還是為他闢出一篇。

掃視整個名單，陣容顯然星光熠熠。像錢穆、何敬群、沈祖棻、蕭軍、豐子愷等人，就算對民初舊體文體一無所知，也必然在其他學術課題中接觸過他們。陳教授點頭表示，師友的反饋亦曾提出，此名單幾乎全是歷史名人，成就早已備受認同，「清末一代」是否虛設的主題而已？他的回答是，「清末一代」並非文學史概念，諸家的詩文成就不是重點。這概念強調的是時代的歷史感。如同社會學家所言，「世代」一般有兩種劃分方法，一為共同經歷某一社會事件的群體，二為出生於相同時空背景的群體。他關注的正是後者。傳統論述把近代史二分為「清末」和「民國」兩段，當時的年輕人只有朝向未來的輝光，卻忽略了其根源所在，以致某些片段落入存而不論的窘境。《從王土到共和》挑出的，就是諸人與舊體詩詞的關係。世人愛讀蕭軍的新文學、豐子愷的漫畫，但他們的舊體詩也是真真實實的筆墨，並暗暗勾連清亡前的那些年頭。

不過，即使概念得以成立，其價值問題也是挑戰。藉由選取名人作品，「清末一代」的詩文看似不俗，但整體水平到底如何？陳教授承認，那代人的詩學根柢確實水平參差，部分緊密接觸舊學的，寫作自然得心應手；至於較年輕的，基於新式教育不再重視古詩文寫作，能力下降是在所難免的。如果以十年為單位，把「清末一代」一分為二的話，他認為後十年的表現明顯不及前十年的。換言之，民國的舊體文學真的有所式微。

這個發現豈不可惜？陳教授此時提醒，身為研究者，就應該老實面對這些無奈的事實。有關民初作家的舊體文學研究，其實並不稀見，他也曾讀過某些相關的學位論文。然而大抵出於自賣自誇的心態，這些論文往往盲目吹捧研究對象的成就，結果扭曲了那批作品的模樣和定位。不管有多看重蕭軍、聶紺弩等人的舊體詩，陳教授自言，那些普遍是失意、落寞時候的寄託，等同「人窮返本」之舉。作家追求的心思與創意，明顯見於他們的新文學創作。唯有真誠地認清研究對象，才能有效發揮它們的學術價值。

殘月照我：

從賞析到創作的啟發

談至此處，陳教授引《紅樓夢》人物為喻，指出黛玉、寶釵風華絕代，凡夫俗子只敢仰望，敬而遠之；丫環鴛鴦腮有雀斑，未必能與釵黛並肩，倒是親切可愛，自有韻味與價值。「清末一代」的舊體詩就是一位給人冷待的鴛鴦。在今人眼中，唐宋是傳統詩學的典範時期，諸家作品展現出空前絕後的成就。問題在於，這些作品不單時代久遠，地位又過於崇高，後世只能敬畏地仰望。諸如李白的律詩、杜甫的夔州詩等，就算作品看似存有瑕疵，但在經典化的效應下，文學史早已為它們擬好藝術境界、超越法度一類理由，使之不受分毫挑戰。這是學術史的大勢。問題在於，單靠仰望古老經典，真的有利當代學子麼？尤其中文系還要關注寫作能力的問題。

陳教授一直為中大中文系負責「詩選及習作」課程。我也曾坐在他的教室裏，只是回想起來，那時好像沒聽過「清末一代」的內容。他頓時笑說，我的記憶無誤，因為這是近年的新嘗試。於本科生來說，批判和改寫唐宋詩詞是挺有難度的，一方面出於古文能力不足，一方面則與戒懼權威的心理有關。改用「清末一代」所賦，由於作者脫離了傳統文學史的範圍，同學得以較客觀和自主地評價詩作內容。同時，「清末一代」古典詩人水平不一，亦有利尋找得失參半的作品，以便同學體會舊體詩創作的種種元素。相對尚有爭論的中古詩律，「清末一代」對詩歌形式的理解近於今人，作品的亮點與錯處都較容易入手。即便是初學者，相信也有辨識的把握。尤其較年輕的一批作者缺乏傳統教育的磨練，對舊體詩的理解實不徹底，犯律之事時有發生，不比現代的中文系本科生優秀多少。同學不但會對這些作品生出親切感，亦可以在觀照他者之際反顧自身。

除了教學價值之外，「清末一代」古典詩人還啟發了陳教授的創作觀。文友俱知，他時常在網上分享閒時所賦，當中不乏生活小事和粵語趣味，十分精彩。意料不到的是，對於這種寫作行為，他曾經抱有猶豫。詩詞是否應該保持雅正，恪守古風，否則必然淪為通俗的打油風格？問題的答案，他從「清末一代」的聶紺弩身上找到。縱然聶紺弩自稱舊體詩不過是「隨便做得玩玩」之事，惟陳教授藉由作品賞析的功夫否定了此說。「驅馳典故、混融文白、莊諧並陳而無迹」，這番予以聶紺弩的評價，正是今人寫作舊體詩的關鍵意念。欠缺詩學根柢，單純賣弄方言小趣，當然難登大雅之堂。聶紺弩則證明了，就算是現代生活的題材，甚至使用粵語詞彙，堅實的詩學素養還是足以產生平易可觀的作品。在陳教授眼中，文白之爭與舊體詩之存廢根本不當扣連在一起——儘管民國年代的學者把它們混淆起來。時代改變了題材，卻不曾直接禁絕舊體詩詞的形式，差別只在於今人的見識和態度。這一點呼應了陳教授標舉「清末一代」之用心。

展望晨曦：

當代舊體文學的潛質

按中文學術的分科原則，古今文學通常以鴉片戰爭為分界線。可是，從近年研究風氣可知，大家都積極地突破此界線。當現代文學的專家埋首於清代文學，甚至晚明文化之際，專攻古典文學的陳教授如今也踏入了近代領域。藉由「清末一代」的研究經驗，古典詩學的研究範圍尚能往後延續麼？陳教授肯定地回答：「可以，可以一直推展至此刻的舊體文學創作。」當然，他補充，研究焦點必有轉變。無從否認，古典詩學在古人手中已告成熟，像永明新體、盛唐氣象、明清遺民詩等盛况無復再現。恰如《從王土到共和》所示，這個時代的作品不足以登峰造極，卻是以平實的姿態揭開了詩歌史的新章。

此新章的關鍵也許在於聲律。有別於文獻上的格律譜式，陳教授稱之「聲律」更側重聲音層面，包括吟誦、聲調、字音、配樂等等。去古已遠，就算韻書叢多，今人對古音的認知終究建基於模擬。詩詞的口頭傳達方式，不免涉及幾分猜測，更遑論宋詞詞譜等早已失傳之物。由此反觀「清末一代」以來的舊體詩作，優勢自然是昭然可見。一來，近百年的語音環境未有大變，資料紀錄完整準確；二來，科技進步，今人可以透過錄音親聽前輩的吟誦，甚至觀看大小文化活動的影像紀錄。過去實現不了的探索方向，現代人大有彌補的能耐。陳教授特別提到，身在香港，特別是中大，粵語圈子和傳統風氣俱為健全，教他生出發揚「聲律之美」的使命感。

既為面向大眾的讀物，《從王土到共和》存有任何期望嗎？陳教授說，最重要的一點在於拓闊大家的眼界。至於學習古典文學的同學，他更希望此書可以引導他們開發新題目。剛才已提及，書中的40人遠未窮盡「清末一代」。陳教授覺得，本科程度的同學不妨進取一點，嘗試關注更多的作品與故事。及至研究院程度，則當在膽量之上培養研究者的目光和品味，小心衡量值得深入研究的對象。如此，傳統詩學便能與時並進，在月落過後迎來新的晨曦。

文•凌頌榮

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕教學 創作 舊體詩 清末一代 凌頌榮 陳煒舜 星期日文學

上 / 下一篇新聞