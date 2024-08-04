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通識導賞：被質疑實證效度不足 不能掩飾的筆迹？

【明報專訊】猶記得日前奧運花劍決賽張家朗落後13比14時，鬍鬚教練Grégory Koenig吶喊鼓勵：「Trust yourself（相信自己）！」最終張家朗後上奪金。不是每個人都懂得劍擊，但跟阿朗一樣，我們亦會躊躇盤算，要成為怎樣的人；可是答案從哪裏找？從塔羅牌、星座、人類圖、古老相術到心理、神經科學研究，再到人人琅琅上口的MBTI人格，無一不是為了解自我的嘗試。筆迹分析師林婉雯尤其熱中用手寫字分析性格，幫人解惑職場、家庭、情侶關係甚至移民抉擇，稱沒有被投訴過結果不準；真的那麽神奇？從不相信前述命理學問的記者，找林婉雯親身測試。

受大腦驅使　筆迹自然流露

按英國筆迹專家公會（The British Institute of Graphologist）介紹，人們幼時模仿習字簿學寫字，學懂後形成自己的書寫習慣，偏離習字簿的標準寫法；偏離的程度和特徵，是筆迹分析的基準。

林婉雯本來任職會計師，卻在20年前發覺筆迹分析奇妙。讀過美國課程，但發現不夠。2013年向英國筆迹分析師逐個拜師，多個大師憂慮不熟悉香港，會有溝通隔膜，紛紛拒絕，幸好讓她找到曾到香港表演管弦樂的師父。從遙距授課，到親往曼徹斯特入室學藝，三年間苦讀並在香港英國文化協會考試，終於出師。

分析筆迹，從何說起？林婉雯在新書《筆跡心理分析之職涯規劃篇：你找到合適的工作嗎？》說明，從字迹的上、中、下區域、斜度、大小、底線、連貫性、字母寬度、字距、行距、字形風格等等，都是分析性格特質的端倪。她師承德國學派，偏重整體分析，會用筆迹的所有特質得出結果；較偏重獨立分析，預先分類百多種筆迹性格類型的法國學派要宏觀。

她引人體科學解釋，為何筆迹可以反映性格：「我們用3隻手指執筆，每個人的按壓點不同，會形成不同字迹。手有很多受體聯繫大腦，一隻手有1.7萬個，每根指尖3000個。我們寫字的時候，大腦驅使我們這樣或那樣寫，基底核控制肌肉如何活動，也受情感影響，我們不會有覺知，但就可以透過自然流露的字迹分析出來。」

「當然，筆迹分析不是水晶球，但可以看到影響性格的重要因素。」外國筆迹分析傳承多年，累積不少筆迹資料庫，歸納分類各種性格的對應筆迹規律。林婉雯近年則開始建立中文資料庫，用收集到的484份中、英文筆迹手稿，在上述《筆跡心理分析之職涯規劃篇》書中，分析從事不同行業的人歸納書寫特質，希望讀者可以簡單自學，幫助生涯規劃。她說筆迹分析是一種「循環實踐」，每多一份筆迹，資料庫和日後分析會愈趨完善。

先摩擦後放大看 初步分析已知性格

按林婉雯指示，本文記者與記者B書寫各約250字的中、英筆迹範文，為她的筆迹資料庫新增兩份樣本。她笑道，「好多人都話喺測試嘅時候，先久違揸筆寫字！」記者二人也不例外，日常稿件都是電腦輸入，寫範文才發現手寫字這麼慢（用時約15分鐘），看到對方字迹後驚歎：原來你的字是這樣的。

英國筆迹專家的資格考試，跟林婉雯提供的筆迹分析服務很像。在最後兩份卷「應用筆迹分析」中，需要就指定手稿撰寫人事遴選、生涯輔導、人際關係、成長軌迹報告。除了筆迹學問，考生還需要學習心理學理論，包括弗洛伊德、榮格、阿德勒、弗羅姆等。

「認真分析要很久，但初步分析已經可以知道大概性格，但要深入知道如哪一個範疇的工作適合自己、為什麼有時候做事有困難，就要找人分析。」林婉雯說一次寄單張A4紙手稿給英國筆迹分析師分析後，收到10張紙篇幅的報告，「連我和媽媽的狀况，小學想過要做但未做的事，他都寫了出來。我就覺得很厲害，要去學」。

放大鏡、電筒和白板是林婉雯常備輔助分析的工具。拿起A4白紙，她先用食指和拇指摩擦筆迹，再瞪大眼睛，看放大鏡中的字粒細節。「嗯……B很細心，觀察能力極強，你做事會先看大方向，但又不會有走漏。」的確很像他的工作風格，但是這些結論怎樣得出來？林婉雯指着範文中的「week」：儘管兩個「e」字比豆豉還要小，上方半圓仍有分毫白點在其中，代表書寫者雖然喜歡靈活應變，但性格細心。

行距統一，每行落筆位置整齊，代表B有規律，喜歡思考。「See」的「S」有藝術風格，意味書寫者的藝文造詣。「I」字呈「2」狀，「q」呈「9」狀，以及「g」似「8」，就顯示他有數學天分。只不過，「I」似「2」不是好事，因為是不夠自信和注重自己的表現，林婉雯建議他嘗試每日用5到10分鐘「正向書寫」（用書寫改善性格），把「I」的其他型態以及自我找回來。

用白板示範不同寫法的奧秘，林婉雯再看本文記者的手稿。今次最突出的部分，是我的「d」、「p」、「q」字，真的很似音符，林婉雯認為我有音樂天賦，做事有節奏，喜歡依靠一些規範行事。我的竪向筆畫力度特別強、每行落筆位置接近，則反映對事有堅持；不過頂部橫向的筆畫力度較輕，意味未有足夠時間充分表達和行動，通常只處理最迫切的感受和事情。而字密的特點，就代表書寫者喜歡對人和與人分享。

準確還是不準確？我們未如學術研究般，有能力系統性量度筆迹分析的效度和信度，林婉雯為我們描述的結論，聽起來大致像自己。只是，本文記者只在小時學過鋼琴，更因學藝不精，決定放棄，不知還算不算有音樂天賦。

暫未受主流心理學界認可

筆迹分析祖師爺、意大利學者Camillo Baldi在1622年，按當時民間筆迹學說，收集並分析特點時，應該沒有想到，21世紀的香港會有人委托筆迹分析師分析，自己適合用怎樣的方法「出pool（結識伴侶）」和「該否移民」。林婉雯說她客戶的疑問千奇百趣，「有小學生帶老師的筆迹叫我分析老師性格，有小朋友說要我代替她跟媽媽溝通，因為我比她媽媽更懂自己」。她的標準筆迹分析服務，包含一份完整報告，和45分鐘面談解釋時段。

林婉雯認為筆迹分析有其科學根據，她多年來在本港推廣筆迹分析，普遍受好評，媒體報道也正面。近年，更有企業用筆迹分析的結果，協助人事聘請決策。過往大企業招聘，多用「能力傾向測試」，但林婉雯指應徵者能反覆練習，攻略此種測試，假裝自己的能力傾向。於是，有些公司聘請高級員工的時候，會把筆迹交給她測試，「結果真的好好，因為應徵者無法騙人，字迹無所遁形」。

在新書《筆跡心理分析之職涯規劃篇》，她配合「霍爾蘭六邊形職業人格測試」，和時下流行的「MBTI 16 型人格測試」來講解專業。這些測試有優點，可以讓人看到自己的強項，是社交談資，但準確性受限於人們是否真誠填寫，加上傾向分類的做法，不夠細緻。相對之下，筆迹背後的心理，在筆迹分析師看來均可解讀，而且每個人的筆迹是獨一無二。

只是，當代主流心理學研究，未能完全理解筆迹分析。美國權威心理學學術組織美國心理學會（American Psychological Association）的心理學字典指，「筆迹分析假設書寫是表現性的行為，但目前能證明其效度的實證證據不足。」

在2018年出版的Medical Paratexts from Medieval to Modern: Dissecting the Page一書中，英國約克大學人文學院博士後研究員Deborah Ellen Thorpe指出，1990年代開始有較多人學術研究筆迹分析。她從文獻中發現，能夠支持各種筆迹分析方法的學術研究較少，要證明筆迹特徵，與人類性格的關係，難度尤其高。

Thorpe形容，筆迹分析的吸引力，來自社會大眾愈來愈重視個人特質。她發現，當一些學者放棄證明筆迹與「性格特質（personality traits）」的關係，轉而研究它與「心理狀態（states）」的關係，如情緒、受壓程度後，能找到學術上更高的關聯性。有研究顯示，筆迹分析對刑事調查有幫助，如當疑犯留下手稿，根據筆迹得出的書寫者心理狀態，縮小查案範圍。

觀察字迹 輔導學生抗逆境

林婉雯的學生吳曼華說，筆迹分析的結果，有時候指出深層經歷：「很少人在我們分析後，第一下就說不準，我想是需要時間消化。你想想，一個人把整個人生經歷給陌生人分析，一下子是很難接受。」有一次，一個客戶收到結果後不作反應，連她們也不肯定結果是否令人滿意，「點知過咗一兩日，他打電話來說想報名上堂，想要完整報告」。

喜歡考試和讀書的林婉雯，資歷包括城大應用心理學社會科學碩士。她說讀書時，心理學教授指心理學的目的，就是能夠從心理層面幫助人，「只要有效果，任何嘢都會試」。也有醫生朋友告訴她，覺得筆迹分析具實證基礎。

真的沒有學院派心理學家挑戰她？林婉雯坦言，一開始從業時是有的，「有人會覺得似算命、睇相」，但近幾年開始，她們向大眾解釋分析原理，如筆迹跟大腦的關係，就有很多人接受。她另一個學生、新書共同作者何潤儀，是理大專業及持續教育學院學生事務處高級學生事務及輔導主任，就表示筆迹分析對輔導很有幫助。

「我做大專生輔導，看到很多大專生選了不適合自己的科目，如喜歡音樂但因為覺得音樂『乞食』，而沒有追夢，有的則選了數學但數學很差。一路都聽過（藝術治療）從畫作可以看到小朋友潛質，筆迹更厲害。」何潤儀說。她還有一年才出師，能「輕輕」分析同學們的字體，更深層問題的就會找林婉雯幫忙。

從主流心理學的角度來看，筆迹分析要成為科學共識，還有一段路要走。但不論它是不是狹義的科學，無減何潤儀在輔導時，透過觀察字迹，能夠給年輕人的幫助。「最寶貴，是可以透過它和同學仔去對話。」每每看到性格特質，再跟進輔導，「我可以幫他們找出，逆境下一步一步站起來的方向，畀到佢哋信心同希望」。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 曾憲宗

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

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