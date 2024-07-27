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2024年8月4日星期日
星期日生活
星期日生活
一個文字記者的影像紀錄
金牌故事與香港精神
周日話題：香港精神以外的故事
無名周記：誰是真正的萬斯
同場加映：奇妙建築奇妙旅程：Grand Palais
什麼人訪問什麼人：陳詠燊專訪：喜劇路黯 仍要繼續
悼：鑽到底層去 James C. Scott留下的學術思想遺產
圖文城市：漂泊遊人
Short D：（九）：企鵝故事
五音筆傳：在製作資源緊絀之時 遇上「混音界天花板」
#039 金魚囝
音樂本真論：港九歌單．南音唱腔．南洋派對
放心寫作：#97 穿上他人的鞋子
讀者來信：〈真係唔關你事？〉
阿貓阿狗：#240 體育精神
評影習寫：去你的好家園——後蘇聯捷克紀錄片《雅及》
劇透紙背：從兩齣電影看孤獨流浪的日本女子
家明雜感：我們一起看《情書》的那些年
影片簡評
星期日文學‧古典詩學的月落與晨曦——專訪陳煒舜教授
{撐住膝頭達人}容樹恒 與運動員休戚與共 搏盡無悔
餐桌共學：American Food Truck 一種城市景觀
通識導賞：被質疑實證效度不足 不能掩飾的筆迹？
ways of seeing：重塑200年前海盜王故事 不向命運低頭
街知巷聞：非原居民聚居 亦園村邊緣中難求存
未來城市：幾代努力配合俱樂部培訓 煉成劍擊金牌之路
阿貓阿狗：#240 體育精神
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【明報專訊】作者•李香蘭
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一個文字記者的影像紀錄
金牌故事與香港精神
周日話題：香港精神以外的故事
無名周記：誰是真正的萬斯
同場加映：奇妙建築奇妙旅程：Grand Palais
什麼人訪問什麼人：陳詠燊專訪：喜劇路黯 仍要繼續
悼：鑽到底層去 James C. Scott留下的學術思想遺產
圖文城市：漂泊遊人
Short D：（九）：企鵝故事
五音筆傳：在製作資源緊絀之時 遇上「混音界天花板」
#039 金魚囝
音樂本真論：港九歌單．南音唱腔．南洋派對
放心寫作：#97 穿上他人的鞋子
讀者來信：〈真係唔關你事？〉
阿貓阿狗：#240 體育精神
評影習寫：去你的好家園——後蘇聯捷克紀錄片《雅及》
劇透紙背：從兩齣電影看孤獨流浪的日本女子
家明雜感：我們一起看《情書》的那些年
影片簡評
星期日文學‧古典詩學的月落與晨曦——專訪陳煒舜教授
{撐住膝頭達人}容樹恒 與運動員休戚與共 搏盡無悔
餐桌共學：American Food Truck 一種城市景觀
通識導賞：被質疑實證效度不足 不能掩飾的筆迹？
ways of seeing：重塑200年前海盜王故事 不向命運低頭
街知巷聞：非原居民聚居 亦園村邊緣中難求存
未來城市：幾代努力配合俱樂部培訓 煉成劍擊金牌之路
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