【明報專訊】從前每逢出遊一城,便編一份串流歌單,彷彿戴着耳筒暢遊異國倍覺孤高,不料這些街頭如今成了尋常巷陌。某天路經諾丁山波多貝羅道,即《摘星奇緣》曉格蘭特頹然走過四季的二手市集(背景音樂:Ain't No Sunshine),省起歌單有Blur的Blue Jeans,是Damon吟詠此處買的一雙氣墊球鞋,I don't really want to change a thing。正欲重溫舊夢播放之際,連串密集鼓點卻猛擊腦海,一把火爆歌聲念咒般盤旋不散:「去美之,去美之,去美之……」