無名周記：誰是真正的萬斯

【明報專訊】年僅40歲的萬斯(JD Vance)自從成為特朗普的副總統候選人以來,一直引起廣泛討論。一時間,不少自由派傳媒都翻舊帳,萬斯怎樣由「永不要特朗普」華麗轉身成特朗普「讓美國再次偉大」運動的繼承人、2021年怎樣批評國家由「無子女的貓女士」(childless cat ladies)統治,他反墮胎的保守立場更惹來談論。萬斯之所以近年急促冒起,跟他的回憶錄Hillbilly Elegyy:A Memoir of a Family and Culture in Crisis(《絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生》)有極大關係。這本書又告訴我們一個怎樣的萬斯?