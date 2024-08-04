明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

金牌故事與香港精神

【明報專訊】巴黎奧運甫開鑼便傳出港隊奪取第一金，連日來亦喜訊不斷，今屆奧運賽事大多在深夜舉行，報紙都來不及記載，等到隔日才出街的報道，要怎麼做才不予人過時之感？這會兒新聞室中有幾張枱都忙不過來，事後大家所見，新聞圖片的角色尤其吃重，連日來精裝製作的金牌運動員海報，將遠在巴黎比賽場上的緊張及關鍵一刻，凝定並寫就傳奇，延續社會上下的興奮時刻。

可以想像，任何競賽裏的任何體育鏡頭，都是加零一的千鈞一髮。報業老行尊採寫攝一腳踢，現在記者一般現場有分工，攝記專注捕捉畫面，記者則以文字採寫補白故事。但原來體育記者周不時都要文攝兼備，幾張主要大相就是派往當地的體育記者許嘉明所攝。唔通係器材好勁？請教攝影坐堂K，K說器材還是其次，然後誇讚：最重要是有sense！記者姚超雯趁賽事間的空檔跟嘉明聊了一會，記下了一些新聞圖片的背後。

正所謂台下十年功，記者影到好相背後都要一番苦功，何况運動員？姚超雯今期亦訪問了替多位港隊運動員治療傷患「撐住膝頭」的骨科醫生容樹恒，他見證着運動員的傷患與獎牌數目一同俱增，並提倡關注退役運動員的傷患問題。兩面奧運劍擊金牌勢將掀起新一波熱潮，人們也紛紛回溯這項運動過去發生了什麼事，可成就如此強勢。

興奮時刻裏幕前幕後聽見不少「香港精神」的呼號和吶喊，葉蔭聰做了一個有趣統計，指出香港這城市在奧運獎牌榜裏超前70個國家，早已遠遠不是敬陪末座，實在毋須再藉奧運「打雞血」，演變成對失落獎牌的殘忍，他更期待見到更多像多年前黎根般的窩心故事。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞