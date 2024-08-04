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一個文字記者的影像紀錄

【明報專訊】3年前東京奧運，香港劍擊運動員張家朗「決一劍」成就「一劍天下響」，成為香港首位奧運奪金的男運動員；今屆巴黎奧運甫開鑼便誕生香港首位劍擊女金牌健兒，香港觀眾捱更抵夜，見證江旻憓扭轉劣勢「一劍定江山，百折逆轉勝」。張家朗則於金牌賽「決三劍」取決勝一分，寫就「三劍締傳奇」，與江旻憓世一成雙。弓步、刺擊與防禦一系列動作發生在電光石火之間，得分與否，戰勝或敗，觀眾未必看懂，只覺得緊張刺激，那麼體育記者又如何在人多龐雜的現場，將那些能夠催生出以上一個個活靈活現的頭版海報大標題的畫面，捕捉得如此鉅細靡遺？

上周一和周三的《明報》都由新鮮熱辣奪得金牌的運動員擔頭封面海報，將江旻憓與張家朗的永恆瞬間凝住，照片由前赴現場的體育記者許嘉明拍攝，海報裏江旻憓看上去似是如釋重負，嘉明解釋照片其實攝於第一場比賽，而非決賽。原來對劍擊選手而言，奧運首戰特別難打，「加上她是『世一』會有點壓力，只要贏了第一場，壓力便能釋放一點」。相較以往其他賽事，例如亞運，嘉明在巴黎奧運難得地看到江旻憓情緒波動，「她平時很少會那般激動」。獲封「微笑劍后」的江旻憓晉級後，嘉明也拍下她脫下面罩，眉開眼笑的模樣。

無論作為觀眾，還是記者，要捕捉關鍵時刻，少不了對運動項目的透徹認識，同時也要專注觀看賽事，嘉明解釋，對戰時就連選手也猜不透對方出的每一招，記者也是如此。江旻憓在決賽一度落後1:7，張家朗打了3劍的決勝分，「都是我們認為很影響比賽的轉捩點」，明顯為不容錯過的關鍵時刻。嘉明續解釋關鍵時刻的判斷，她指江旻憓出戰的重劍不設進攻權，用劍尖刺中對手任何身體部位，「基本上燈亮了就有分」，每一分鐘未能得分，則屬消極比賽，要判罰黃牌、紅牌、黑牌，獲黑牌者直接取消比賽資格。嘉明記得杭州亞運女子重劍16強，世界排名第一的江旻憓與對手僵持，雙方均消極比賽，江被判黑牌落敗，惟按國際劍擊賽例，雙方獲判黑牌時，由世界排名較高者勝出，故江當下甚為愕然，體育記者便要捕捉那一瞬間的畫面。

回看今次巴黎奧運，江旻憓擊敗法國劍手瑪露比頓奪金的那一劍，二人先是互相試探，再互相擊中對方，計分器同時亮燈，比分依然打平，嘉明專心觀戰，最後江旻憓果斷一劍刺中瑪露比頓，江那方的計分器頓時亮起綠燈，嘉明的鏡頭剛好抓住這一幕。

嘉明去年有現場直擊杭州亞運的經驗，今次遠赴巴黎，初次出差奧運，本以為早有心理準備，不易緊張，豈料旁觀江旻憓的金牌戰時，她與一眾行家仍難掩內心激動，「我們都很想她贏，但不敢抱太大期望，現場好多人都看哭了。沒想過一名運動員能如此牽動人心」，看着江的表現，她也不禁落下兩滴眼淚，然後趕緊收拾心情，嘉明笑言：「當然激動完也要繼續認真工作，要立刻趕去（混合）採訪區。」奧運採訪安排有限制，嘉明說她在看台的傳媒席距離混合採訪區有一段距離，安排上是先讓電視台採訪，而TVB今次付錢可享靠前的採訪位置，在TVB之後便是另外幾間電視台的體育主持位，然後才是文字記者，「很多時，等到體育文字記者訪問運動員時，運動員的情緒幾乎消化得七七八八」。

留意運動員小習慣 捕捉精彩一刻

相較江旻憓的不易激動，嘉明說張家朗總有些小習慣，「我們平時都知道他的慶祝動作喜歡向後方做，不會向着對手做」，故捕捉畫面時，她留意着張家朗教練的位置。上周三頭版海報的選圖，張家朗舉起兩隻手指比V，嘉明個人解讀說：「那是2字手勢，代表他第二次贏奧運冠軍。」拍下這畫面，亦有賴事前留意到張家朗的決三劍中，其中兩劍做了慶祝動作，例如舉起雙手，估計他當時很興奮，贏下比賽時應也將有慶祝動作。最後張家朗取勝時，他立刻脫下面罩，並用手指舉起「2字」。

記者好奇嘉明初次到奧運現場觀看香港運動員比賽，跟過往賽事有何分別？嘉明說或是大家十分重視奧運，「所以我們（香港人）的情緒會特別大」，尤其當港隊對戰法國隊時，法國觀眾在主場「嗌到拆天」，場館內只有數名香港人拿着區旗打氣，「頂住那個壓力」。嘉明身邊有不少朋友，原本對體育沒甚麼興趣，卻為了支持香港運動員，搭飛機赴巴黎觀賽，「我家姊說她也買了票看奧運」。

遺憾未能觀看「鄧謝配」

嘉明說香港體育記者人數少，通常要一人身兼文字和攝影的職責。她今次以圖文記錄不少香港運動員在巴黎奧運的精彩瞬間，但孤身游走多個場館，難免缺席部分賽事，或者錯失一些動人時刻。譬如她沒拍到江旻憓擁抱教練哭泣、何詩蓓的200米自由泳決賽等。她出發奧運前曾跟上司討論觀戰部署，若張家朗打入四強，她便會留在劍擊賽場，「因為（何詩蓓200米）自由泳有港協暨奧委會人員觀賽和拍照，而張家朗正爭取衛冕金牌」。有點可惜的是，她亦未能觀看「鄧謝配」的羽毛球混雙比賽，只能看網上重播和賽後訪問，說「睇完心都悒埋」，有感身體有不少傷患的謝影雪要堅持比賽不易。當看到香港運動員這般努力克服傷患，代表香港出戰奧運這國際賽事，嘉明說：「可以去到奧運係唔簡單，無論係以咩形式，大眾畀多少少支持都好。」她盼網民手下留情，停止攻擊成績未如理想的運動員。

嘉明喜歡西班牙網球名將拿度，不少人說拿度出戰完今屆奧運便會退役，她趁有空檔去看拿度比賽，看了10多分鐘便趕往觀戰港隊賽事，「我看不了全場，只看了一局」，原本還想待拿度取勝出線，有機會再一睹其英姿，未料拿度於男單和男雙賽事均出局，她惋嘆說：「在體育競技的世界，真不能擔保（運動員）每次（比賽）都會有下一次。」

文˙姚超雯

圖˙許嘉明

編輯•王翠麗

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