Xiaomi MIX Flip 矚目新細摺 全尺寸外屏應付日常操作

演算法輔助構圖

Xiaomi MIX Flip機身纖薄，線條簡潔利落，再加上鋒利的邊角處理，整體給人一種精緻優雅的視覺感受。官方又表示在轉軸、屏幕等關鍵部件用上創新技術，令手機耐用度有顯著提升。配置方面，Xiaomi MIX Flip搭載了高通旗艦級Snapdragon 8 Gen 3，配合自研的立體散熱系統，確保強勁性能的持續輸出。

影像方面，Xiaomi MIX Flip搭載Leica光學認證的Summilux鏡頭，配搭1/1.55吋的感光元件。同時，小米自研的AISP大模型計算攝影平台，賦予手機更強的演算法，無論是AI輔助的構圖、大師級的人像渲染，還是專業級的參數調節，這款小摺疊手機都做得相當出色。而獨特機身形態和外屏設計，更為創意拍攝提供更多可能，如懸停免支架自拍、外屏實時取景等。●

Xiaomi MIX Flip

系統：Android 14

主熒幕：6.86吋OLED

外熒幕：4.01吋OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM：雙Nano SIM

主鏡頭：Leica 5000萬像素23mm f/1.7、5000萬像素47mm f/2.0

內熒幕鏡頭：3200萬像素f/2.0

電池容量：4780mAh

其他：側置式指紋感應、4K影片拍攝、IPX8、67W有線快充、9cm微距拍攝

摺疊體積：74.02×85.54×15.99mm

展開體積：74.02×167.5×7.8mm

重量：192g

售價：$7699（12GB／512GB）

查詢：3077 3620（小米）