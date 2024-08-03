Samsung第六代摺機P圖大師 幾筆無中生有

Samsung的大摺Z Fold6、細摺Z Flip6已推出至第六代，製作技術相當成熟。兩者皆是Galaxy Z系列歷來最輕薄的機型，線條簡潔利落具時尚感。而穩固度方面，兩款摺機都用上更堅固的鋁合金邊框、Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃，同時強化鉸鏈和屏幕保護層，從而提升耐用度。

歷代最輕薄 AI支援廣東話

今代賣點，莫過於在摺機引入Galaxy AI技術；而且支援廣東話，同聲同氣。其中，記者推介「草圖轉圖像」模式，可在相片中繪畫任何東西，然後化成相中實物，例如在紅花照片中畫草圖，在旁加一朵白花；或在藍天加幾筆，變成一隻飛鳥。另一有趣功能「人像攝影工作室」，可將人物相片轉為不同繪圖風格，用來做社交媒體頭像就最適合。

Galaxy AI另一重要功能是即時語音翻譯，亦充分利用兩款摺機的雙屏優勢，雙方交談時可在主屏和機面屏幕同時閱讀翻譯內容，溝通就更自然。「通話助理即時翻譯」亦改良了功能，原本只支援手機電話通話，今代擴展支援更多第三方Apps。文字翻譯則新支援PDF文件，可無縫將內裏文字和圖表轉換為目標語言。

全新Samsung鍵盤新增一個AI寫作助手，一按即可根據關鍵詞快速生成多種風格的文本。記者尤其覺得實用的是，只需要輸入一些簡單字詞，便可以生成十分有趣的社交平台專用語句，出post不用怕字窮。而針對細摺Z Flip6的FlexCam（即半摺放枱面自拍）功能，AI還會活用變焦功能，通過追蹤拍攝對象的位置，自動取景和構圖。順帶一提，Z Flip6首次支援雙Nano SIM卡，出行更便利。

光追性能升53% 打機睇片最適合

在Snapdragon 8 Gen 3晶片加持下，配合升級的散熱系統，手機性能不用擔心。記者以Antutu為Galaxy Z Fold6跑分，簡單就跑出18萬分。新手機的光線追蹤技術性能升53%，配合高達2600nits的屏幕亮度及7.6吋大屏幕，讓Galaxy Z Fold6無論打機或睇片，都帶來其他手機難以營造的沉浸感。●

Samsung Galaxy Z Fold6

系統：Android 14

主熒幕：7.6吋 Dynamic AMOLED 2X

外熒幕：6.3吋Dynamic AMOLED 2X

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1000萬像素3倍長焦f/2.4、1200萬像素超廣角f/2.2

外熒幕鏡頭：1000萬像素f/2.2

內熒幕鏡頭：400萬像素f/1.8

電池容量：4400mAh

其他：側置式指紋感應、4K影片拍攝、支援S Pen、IPX8、120Hz更新率

摺疊體積：68.1×153.5×12.1mm

展開體積：132.6×153.5×5.6mm

重量：239g

售價：$14,398（12GB／256GB）、$15,398（12GB／512GB）、$17,398（12GB／1TB）

Samsung Galaxy Z Flip6

系統：Android 14

主熒幕：6.7吋Dynamic AMOLED 2X

外熒幕：3.4吋Super AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2

內熒幕鏡頭：1000萬像素f/2.2

電池容量：4000mAh

其他：側置式指紋感應、4K影片拍攝、IPX8

摺疊體積：71.9×85.1×14.9mm

展開體積：71.9×165.1×6.9mm

重量：187g

售價：$8698（12GB／256GB）、$9698（12GB／512GB）

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

編輯：布偉倫

美術：謝偉豪

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