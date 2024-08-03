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港產球證執法奧運七欖 靠3份兼職撐起吹哨夢

【明報專訊】奧運女子七人欖球賽程第一日，法蘭西體育場（Stade de France）坐滿66,000觀眾，創下女欖賽事入場人數紀錄。在加拿大與斐濟球迷的歡呼聲下，陳頌豪步入體育場，他環顧賽場一周，深呼吸一下，抱起欖球跑過紫色賽道。嗶——的一聲響起，球賽開始，陳頌豪正式成為全港首名在奧運七人欖球項目執法的華人男子球證。

在球員時代，香港大球場是陳頌豪夢想的最高舞台，從掃桿埔走到巴黎，他直言從沒想過從球員轉型成為球證，更力壓其他出身於欖球強國的球證，在奧運銅牌戰中擔任主球證。旁人看來愈走愈順，他卻愈走愈迷惘。奧運之後，回歸日常。這個靠3份兼職撐起的「興趣」，還可以走多遠呢？

初登奧運舞台後翌日，記者致電身在巴黎的陳頌豪，問他步入法蘭西體育場後，雙手叉腰，環顧場內一周時，腦海中正思考什麼？「我想為自己留下回憶，我們比賽開始後未必有時間可看周邊環境，感受場地，當下是唯一的機會。」運動場上的紫色跑道，觀眾席爆滿的人潮，他將這些可一不可再的畫面烙印在腦海中。當日席上有逾6萬名觀眾，是他當球證以來主持的賽事中最大型一場，他說比起緊張，更多的是興奮。為期3日的女子七人欖球賽，他以主球證身分上場4次，最後以美國對澳洲的銅牌戰，為他的奧運之旅畫上句號。

因傷掛靴轉型 首「吹」即想放棄

31歲的陳頌豪，大學時代是嶺南大學欖球隊長，畢業後曾效力天水圍欖球會。自言從球員時期已習慣經常跟球證打交道，「禮貌地問球證問題」，教練建議他上球證班了解球例；後來因右手尾指骨折與移位，無奈掛靴。當時有球證經理邀請他嘗試轉型成為球證，開展欖球的第二生涯。

不過第一次落場執法後，他直言毫不喜歡。「我很記得第一場比賽完結後，我連衣服都未換，就打給球證經理說不吹了，這完全不是我想要的東西！」新手上場本來已經緊張，剛好該仗有一些裁決惹來爭議，球隊教練從老遠跑過來投訴，雖然事後證實他的裁決正確，卻留下很差的體驗。「我喜歡欖球的其中一個原因，是享受隊友在旁的感覺。比起足球有C朗、籃球有LeBron James，（一個出眾的球員）可掌控全場，但欖球很難做到，基本上一被攔截，就要放波，一定要有隊友幫忙」，可是初期在低水平賽事中執法，每場只有一名球證，一個人上場，一個人離開，氣氛與以前熱血熱鬧的團隊環境相去甚遠。

執法表現、體能佳 躋身巴奧舞台

他給自己一年時間嘗試，從本地聯賽起步，未夠半年就有機會到海外執法，到過關島、斐濟、南非、西班牙等地，開始找到滿足感，「如果我繼續捱上去，可能真的去到一些我打波都去不到的地方」。他如願地走向更高水平的賽事，好像亞洲七欖系列賽、七欖挑戰者系列賽、奧運外圍賽、迪拜邀請賽等。舞台一個比一個大，選手對壘水平一隊比一隊高。

憑着在大賽維持高水平的執法表現，陳頌豪在2021年獲選為世界系列賽的主球證。執法世界系列賽是晉身奧運球證的關鍵，過程可謂過五關斬六將。國際欖球理事會每4年便為男女子組賽事各挑選20多名新球證，透過在世界系列賽的執法表現、體能成績等淘汰一半人，組成今屆奧運最終23人球證名單，他直言箇中壓力頗大。直到今年5月，他落實獲得奧運入場券後，才鬆一口氣，「付出後，好似終於有些回報」，一身黝黑膚色的他說。

「華人球證面對較多質疑」

在香港無論是運動員抑或裁判，走上世界舞台一點不易，尤其在洋人主導的欖球世界，更是難上加難。陳頌豪不諱言華人球證的身分的確會面對較多質疑，即使在香港亦然，尤其他在執法本地最高水平的第一級別賽事初期，參與的95%以上球員都是外籍人士，「他們覺得亞洲人或者香港人，未必了解這門（源自）外國的運動，因此需要時間建立他們的信心，用時間和行動證明，我能夠控制球賽、懂得球例」。

大抵沒有多少人可到國際賽事執法，因此也沒人知道當球證這條路可走多遠，他初期轉做球證時其實也不被看好，「很多人認為香港欖球屬水平較低的第三線（tier 3），球證發展空間不大，甚至不會做到決賽球證，因為一些欖球強國的球證，他們接觸的欖球水平較高，執法質素自然較好，未必需要我」。巴黎奧運的23人球證名單中，較多都來自澳洲、新西蘭、英國等欖球強國，但他認為來自二三線地區的球證，其實水平不差，只是缺少機會和經驗。今次他這個「港產球證」走入奧運，證明即使並非來自欖球強國，仍有能力在高水平的賽事中執法，「這可說是突破了一些限制，幸運地（之前）還吹過幾場決賽，希望一些想成為球證的人不要被別人框住，以為來自香港，就不可以走得更高」。

收入不穩 奧運後考慮「球證止步」

訪問至此，這明明是一個熱血的追夢故事，為何卻慢慢變調？

問他奧運後的目標，本來一直說話直腸直肚、不轉彎抹角的陳頌豪，第一次顯得猶豫，「完成奧運後，是時候認真想一想，究竟是否現在就結束？」以為奧運為他打開大門，迎來更好機會，他卻考慮是否是時候「球證止步」。他坦言這個想法已纏繞他好幾年，「我想這8年來只有我一個人這樣傻，辭去3份全職，找3份兼職來支持（球證）興趣」，他苦笑道。

縱使執法過不少國際賽事，甚至整個月都在海外執法，只有4日留港，在國際舞台打響名堂，但因本地欖球球證尚未職業化，他每月只有欖總幾千元的球證津貼，為了維持生計，還要兼職教欖球和賣保險。他說做球證除了執法，其餘時間還要操體能、檢討執法表現、討論賽例等，生活忙得不可開交。即使有機會執法國際賽，主辦機構會資助機票、住宿，並發放一筆約5位數的津貼，「但以平均12個月計算，完全不夠維持生計，亦無法保證一年有幾多次到海外執法的機會」。收入不穩定的問題一直困擾他，直到現在還未找到最理想的方法來兼顧。

陳頌豪前後做過3份全職工作，但因不時需到國際賽執法，僱主很難容許他經常告假，最後他唯有辭工。他試過在一體育總會工作，完成份內工作後，他提出請假兩星期到海外執法國際賽，甚至放無薪假亦不介意，卻被總會拒絕，要求他一是辭職，一是放棄到海外執法，最後陳頌豪選擇遞信，至今仍沒後悔，「如果當年沒有放棄那3份全職工作，我都幾肯定自己不會走到現在這麼遠，因為根本不可能到外地比賽執法，不會得到經驗，就不會被人看見」。相比外國有全職球證制度，支持球證職業化，在香港要成為球證，似乎只能選擇燃燒熱情，換取可以走得更高更遠。

三十而立，大部分同齡人有一份正職，只有陳頌豪仍在現實與理想中掙扎浮沉，「除了欖球，我好像沒有其他工作技能；如果我到現在31歲，再不發展其他事業，好似太遲了」。其實奧運之後，他還有新的渴求，希望在奧運舞台更上一層樓，只是他不敢肯定，這條路還可走幾遠。●

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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