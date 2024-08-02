奧運奇蹟：舊物改造時代下的巴黎大皇宮

主辦方巴黎似乎審時度勢，深諳其優勢在於城市中的歷史瑰寶，通過更新、修復和改造一些自19世紀以來建立的地標建築，令原有的舊物內部更符合現代奧運的高規格場地要求。這種做法展示了如何在不犧牲歷史與文化價值的前提下，利用現有資源來舉辦大型活動，向大眾宣示環保是當今世代的普世價值，還宣揚「舊物改造」（retrofitting）的新建築時代正在發酵。繼1900年和1924年兩次成功申辦奧運的經驗，巴黎已具備相當足夠的城市基建。時至第3次舉辦奧運，95%場館都是從舊建築翻新，其中巴黎大皇宮（Grand Palais）這個瑰麗的比賽場地，在過去一星期引來熱烈討論，除了是劍擊港將江旻憓和張家朗為香港體壇創造歷史的地方，其修復方案亦引起各界讚歎和垂青。

空間通透 恍置身街道

「這座充滿歷史的建築曾經被遺忘和荒廢，過去只能遠觀，也難以領略其真正的美。如今，唯有走進內部，才能真正感受到法國工業時代建築的精妙細節。」負責復修巴黎大皇宮的建築師François Chatillon如是說。大皇宮體量龐大，內部隱藏着一個廣場般的寬敞空間。這個空間四周由整齊劃一的萊姆石（limestone）古典主樓所包圍，轉角處的設計讓人有置身街道的錯覺。這種寬敞感與19世紀中期巴黎都市改造工程（Haussmann Plan）中，把城內街巷大道化（boulevard）的一段變革歷史息息相關。復修團隊注意到主樓西面有一面牆壁遮蔽了東西兩側的入口，於是決定將這面牆拆除，恢復建築原有的通透感，貫通整個空間。

踏入19世紀末期，受法國布雜美術學院派系（Beaux-Arts）和新藝術運動（Art Nouveau）影響，人們發現鑄鐵的可塑性，比石造建築更能展現優雅弧線，拱門亦比像凱旋門的石門更輕盈，最後成為建築的主要結構材料。今天我們熟知的艾菲爾鐵塔，以及出現在電影《潛行凶間》（Inception）中鋼製的比爾阿克姆橋（Pont de Bir-Hakeim），都是這股藝術潮流的建築產物。

巨型鋼架貫連建築

從比賽畫面所見，淡綠的巨型通透鋼架就是大皇宮室內空間的核心，從多個方向延伸至中央，將原本分割的建築連貫在一起，再用通透的玻璃穹頂（glass dome）覆蓋本來露天的部分，構成如今樓底極高的劍擊比賽場地。作為1900年世界博覽會的主場館，這片廣闊的室內空間足以容納大型展品、花園和舞台，甚至連樓高數層的建築物也能置於其中，給人宛如電影《真人Show》（The Truman Show）片場般的無垠寬廣之感。在復修過程中，團隊採用一些能夠突顯鋼架結構的顏色，旨在為這座舊建築賦予現代簡約風格。其間，他們挑選一種名為Reseda Green的顏色，這種色調在時尚和藝術領域中非常流行，與米白色牆壁和諧融合，巧妙地減輕了巨型鋼架的笨重感。

現代美學調色 化繁為簡

Chatillon建築團隊把本來累贅笨重的建築化繁為簡，充分考慮物料結構的特性，並結合現代美學的調色，創造出一種全新組合，為舊物改造注入現代感。修復舊建築通常比建造新建築花費更多時間研究、對比和重塑原有面貌。團隊仔細閱讀超過3000份素描和原設計圖，比對原圖上隨年月變化的結構損耗、移位差距及後來新增的改建物，花去的時間隨時比興建全新還要多。不同於過往新場館成為「蚊子館」的命運，這座修復後的場館將於2025年重新開放，成為巴黎當代藝術館。在此之前，藝術館將場地借出來迎接巴黎奧運，使建築在國際舞台上舉世矚目，毋須額外宣傳，還為遊客提供了一個新景點。

文：袁偉然

戰後建築研究檔案（FAAR）成員

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]