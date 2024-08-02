盂蘭勝會「回來了」！ 延續街坊文化情意結

梵文：解救地獄受苦亡魂

農曆五月末，記者從社交平台得知中區卅間街坊盂蘭勝會將會復辦至疫情前規模，為加深了解前來採訪。位於中環士丹頓街的中區卅間街坊盂蘭會，牆上掛滿相片和鏡面牌匾，有數名婆婆正為勝會摺金銀元寶，現場已有2大袋，每袋目測有千個以上，據說要摺滿100大袋。中區卅間街坊盂蘭會理事長黃勤愛（細哥）今年70多歲，記者問他們有何動力辦一場大型盂蘭勝會？「因為一份情意結！」

盂蘭勝會顧名思義是祭祀盂蘭節。盂蘭源自梵文Ullambana，直譯為「救倒懸」，即是解救在地獄裏受苦的亡魂。其起源眾說紛紜，原為農曆七月十五日的盂蘭節，佛教和道教均在當日有普度眾生的活動。其中佛教《盂蘭盆經》的目連救母故事中，佛陀教目連在七月十五日「僧自恣日」，準備飯、百味五果等物放於盆中，供養十方大德僧眾，以超度亡母，免受飢餓之苦；至於道教，傳說七月十五日為三官大帝之一（中元）地官大帝的誕辰。這一天民間會祭祀亡靈，祈求「地官赦罪」，赦免祖先的罪行，又稱為「中元節」。

至於祭祀亡靈的盂蘭節，實際開始時間不詳，但當日法事可以道教或佛教儀式進行。《香港風俗之旅》（下稱《香》）一書則提及南宋末年，元兵在盂蘭節前來犯廣東省一帶，百姓（為提早逃離）唯有提早一天過節，往後沿襲至今，設定七月十四日為盂蘭節。

潮人盂蘭勝會列入非遺

《香》提及香港盂蘭勝會的搞手，主要是潮汕人、廣府人、海陸豐人（鶴佬）等組織的民間團體，市民也會在街道燒衣，祭祀孤魂。勝會以潮汕人舉辦的居多，香港潮人盂蘭勝會更於2011年列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。一般大型勝會佈置戲台演唱戲曲、神功戲；亦有大士台（展示紙紮大士爺）、附薦台（貼上祖先姓名）等，還有做法事、派平安米等。

不同籍貫的活動內容亦略有不同。潮屬社團總會盂蘭勝會保育工作委員會主席胡炎松分享，本港的盂蘭勝會普遍由1至3天不等，例如中區卅間街坊盂蘭勝會只於農曆七月廿四日舉辦1天，而旺角潮僑盂蘭勝會則於農曆七月十至十二日，共舉行3天。本年度戶外和室內的大小盂蘭勝會約百多個，附設戲台做神功戲的大型盂蘭勝會以往有20多個，但因疫情、經濟、人手短缺、青黃不接等問題，現時只餘下約18個，例如逾百年歷史的摩頓台盂蘭勝會便繼續停辦；不過仍有團體堅持下去，中區卅間街坊盂蘭勝會便是其一。過去4屆因人手短缺、疫情起伏，活動只能一切從簡，改為燒衣。今年在各方支持下，恢復疫情前的規模，設置大士台、附薦台，舉行「行朝」等儀式，結合潮汕、廣府、鶴佬文化元素，背後是昔日華人歷史。

搭建大型祭祀台 兩次「行朝」

據說百年前，士丹頓街和必列者士街一帶曾有30間唐樓，俗稱為「卅間」或「三十間」，文化組織「程尋香港」創辦人溫佐治說：「在上環廣福義祠百姓廟於2017年重修時，找到一塊1914年的牌匾，上面寫着由三十間街坊酬贈，是我們現時找到最早寫着『三十間』的正式文物。」他續指早期聚居的華人來自多元族群，從事碼頭的苦力和人力車伕，戰前已有華人於農曆七月在街頭燒衣，及後當地卅間街坊組織中區卅間街坊盂蘭會，每年舉辦盂蘭勝會，結合潮汕、鶴佬和廣府的習俗，並在1996年在士丹頓街（現 PMQ後方）設置實體會址。

細哥分享，卅間的盂蘭勝會傳統在農曆七月二十四日舉行。昔日周邊有市集，先與攤檔協商騰空空間舉行法事、燒衣等。現於會址前方搭建大型祭祀台，內有供奉大士爺的大士台、附薦台，但沒有戲台，採道家儀式。現場有供品，佈置七彩衣紙、燈籠等。勝會當日有兩次「行朝」，屆時由道教法師和盂蘭會成員巡遊卅間一周，朝禮神明，途經水池巷、永利街、卑利街、些利街、伊利近街和鴨巴甸街等，並以6支幡竿（下方有紙紮神位）劃出邊界，正是卅間的所在範圍，據說是要告知遊魂野鬼在那裏舉行勝會。下午派平安米予長者，至晚上會打大士爺並火化。

疫情期間 一切從簡

「小時候非常熱鬧，一落樓很多街坊在燒衣，我們細路又會執銀幣。活動將整個社區連結起來。」1949年在「卅間」出生、自1992年成為理事長的細哥回憶昔日熱鬧時光。他續說盂蘭勝會的經費主要由街坊或公司籌錢舉辦。「這裏的人籍貫比較多，有潮汕、鶴佬、廣府等，會結合不同元素，沒有統一，因為對其他籍貫不公平。」供品為廣府式，有水果、百貨洋雜等，「我們以前的大士爺，由秋記紮作的陳桂洲師傅所紮，是廣東粵式；後來陳伯走了（仙遊），就由光藝紙品廠的翁師傅做，屬潮州式」。而打大士爺後才火化，以及勝會中「6」的元素，包括設置6支幡竿、供品擺6席、由6名壯丁打大士爺等，都與鶴佬文化有關。

雖然盂蘭勝會今年大規模復辦，但舉辦難度的確愈來愈高。細哥指今年辦勝會經費約20萬元，製作大士爺約需2萬多元，「以往（製作的）印刷廠和其他公司沒有了，有些街坊走了（仙遊或搬離），經費少了」。另一問題是青黃不接，細哥說：「大家都很老，70幾歲以上，後繼無人。很多街坊搬離了，當大家見面時，很開心，但也開玩笑，『嘩，你仲喺度』？」對於尋找新血，他採取佛系心態，一來新一代工作繁忙，未必有時間義務幫忙，二來搬來的年輕人並非區內長大，或有其他信仰，難有這份情意結和重視傳統。

疫情更是最大重創，令盂蘭勝會一切從簡，「以前大家跟着傳統做，但疫情令人發現簡簡單單都得。當你一停下來，就需要更大的動力才復辦」。細哥和一班街坊因為情意結而想重現盂蘭勝會，但也擔心經濟不明朗等問題，幸有一班關心卅間的有心人支持。「民間組織『卅間之友』召集人、中西區關注組羅雅玲及程尋香港的溫佐治等人大力幫助我們，叫我放膽去辦。」溫佐治早於10年前開始從旁協助盂蘭會，身體力行，基於信任，去年細哥邀請他擔任幹事，為盂蘭會帶來新思維，讓新一代和遊客認識傳統，才有機會將傳統和回憶延續下去，也讓大家認識卅間的歷史。盂蘭會主要籌備勝會活動，公眾也可通過致力保育卅間的「卅間之友」，參與導賞團、文化藝術、社區種植等多元化活動。●

中區卅間街坊盂蘭勝會甲辰年（2024年）

日期：8月27日

時間：上午10:00至晚上10:30

地址：中環士丹頓街62號

fb：yulaanfestival

卅間之友

fb ：卅間之友 Friends of the 30 Houses Neighbourhood

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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