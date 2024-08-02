明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

盂蘭勝會「回來了」！ 延續街坊文化情意結

【明報專訊】相傳農曆七月，鬼門關大開，民間舉行盂蘭勝會，以布施活動超度亡魂和表達孝心。過去香港不少民間團體會在球場等地舉行大型盂蘭勝會，搭起大型祭祀台、大士台和戲台，做神功戲、派米、燒衣等活動。不過新冠疫情令各區盂蘭勝會大受影響，像中區卅間街坊盂蘭勝會，相隔4屆後才在今年復辦大規模活動。為何街坊們努力復辦？因為它不止是對亡靈的一場超度，更蘊藏凝聚社區、籍貫文化、慎終追遠等多重意義。

梵文：解救地獄受苦亡魂

農曆五月末，記者從社交平台得知中區卅間街坊盂蘭勝會將會復辦至疫情前規模，為加深了解前來採訪。位於中環士丹頓街的中區卅間街坊盂蘭會，牆上掛滿相片和鏡面牌匾，有數名婆婆正為勝會摺金銀元寶，現場已有2大袋，每袋目測有千個以上，據說要摺滿100大袋。中區卅間街坊盂蘭會理事長黃勤愛（細哥）今年70多歲，記者問他們有何動力辦一場大型盂蘭勝會？「因為一份情意結！」

盂蘭勝會顧名思義是祭祀盂蘭節。盂蘭源自梵文Ullambana，直譯為「救倒懸」，即是解救在地獄裏受苦的亡魂。其起源眾說紛紜，原為農曆七月十五日的盂蘭節，佛教和道教均在當日有普度眾生的活動。其中佛教《盂蘭盆經》的目連救母故事中，佛陀教目連在七月十五日「僧自恣日」，準備飯、百味五果等物放於盆中，供養十方大德僧眾，以超度亡母，免受飢餓之苦；至於道教，傳說七月十五日為三官大帝之一（中元）地官大帝的誕辰。這一天民間會祭祀亡靈，祈求「地官赦罪」，赦免祖先的罪行，又稱為「中元節」。

至於祭祀亡靈的盂蘭節，實際開始時間不詳，但當日法事可以道教或佛教儀式進行。《香港風俗之旅》（下稱《香》）一書則提及南宋末年，元兵在盂蘭節前來犯廣東省一帶，百姓（為提早逃離）唯有提早一天過節，往後沿襲至今，設定七月十四日為盂蘭節。

潮人盂蘭勝會列入非遺

《香》提及香港盂蘭勝會的搞手，主要是潮汕人、廣府人、海陸豐人（鶴佬）等組織的民間團體，市民也會在街道燒衣，祭祀孤魂。勝會以潮汕人舉辦的居多，香港潮人盂蘭勝會更於2011年列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。一般大型勝會佈置戲台演唱戲曲、神功戲；亦有大士台（展示紙紮大士爺）、附薦台（貼上祖先姓名）等，還有做法事、派平安米等。

不同籍貫的活動內容亦略有不同。潮屬社團總會盂蘭勝會保育工作委員會主席胡炎松分享，本港的盂蘭勝會普遍由1至3天不等，例如中區卅間街坊盂蘭勝會只於農曆七月廿四日舉辦1天，而旺角潮僑盂蘭勝會則於農曆七月十至十二日，共舉行3天。本年度戶外和室內的大小盂蘭勝會約百多個，附設戲台做神功戲的大型盂蘭勝會以往有20多個，但因疫情、經濟、人手短缺、青黃不接等問題，現時只餘下約18個，例如逾百年歷史的摩頓台盂蘭勝會便繼續停辦；不過仍有團體堅持下去，中區卅間街坊盂蘭勝會便是其一。過去4屆因人手短缺、疫情起伏，活動只能一切從簡，改為燒衣。今年在各方支持下，恢復疫情前的規模，設置大士台、附薦台，舉行「行朝」等儀式，結合潮汕、廣府、鶴佬文化元素，背後是昔日華人歷史。

搭建大型祭祀台 兩次「行朝」

據說百年前，士丹頓街和必列者士街一帶曾有30間唐樓，俗稱為「卅間」或「三十間」，文化組織「程尋香港」創辦人溫佐治說：「在上環廣福義祠百姓廟於2017年重修時，找到一塊1914年的牌匾，上面寫着由三十間街坊酬贈，是我們現時找到最早寫着『三十間』的正式文物。」他續指早期聚居的華人來自多元族群，從事碼頭的苦力和人力車伕，戰前已有華人於農曆七月在街頭燒衣，及後當地卅間街坊組織中區卅間街坊盂蘭會，每年舉辦盂蘭勝會，結合潮汕、鶴佬和廣府的習俗，並在1996年在士丹頓街（現 PMQ後方）設置實體會址。

細哥分享，卅間的盂蘭勝會傳統在農曆七月二十四日舉行。昔日周邊有市集，先與攤檔協商騰空空間舉行法事、燒衣等。現於會址前方搭建大型祭祀台，內有供奉大士爺的大士台、附薦台，但沒有戲台，採道家儀式。現場有供品，佈置七彩衣紙、燈籠等。勝會當日有兩次「行朝」，屆時由道教法師和盂蘭會成員巡遊卅間一周，朝禮神明，途經水池巷、永利街、卑利街、些利街、伊利近街和鴨巴甸街等，並以6支幡竿（下方有紙紮神位）劃出邊界，正是卅間的所在範圍，據說是要告知遊魂野鬼在那裏舉行勝會。下午派平安米予長者，至晚上會打大士爺並火化。

疫情期間 一切從簡

「小時候非常熱鬧，一落樓很多街坊在燒衣，我們細路又會執銀幣。活動將整個社區連結起來。」1949年在「卅間」出生、自1992年成為理事長的細哥回憶昔日熱鬧時光。他續說盂蘭勝會的經費主要由街坊或公司籌錢舉辦。「這裏的人籍貫比較多，有潮汕、鶴佬、廣府等，會結合不同元素，沒有統一，因為對其他籍貫不公平。」供品為廣府式，有水果、百貨洋雜等，「我們以前的大士爺，由秋記紮作的陳桂洲師傅所紮，是廣東粵式；後來陳伯走了（仙遊），就由光藝紙品廠的翁師傅做，屬潮州式」。而打大士爺後才火化，以及勝會中「6」的元素，包括設置6支幡竿、供品擺6席、由6名壯丁打大士爺等，都與鶴佬文化有關。

雖然盂蘭勝會今年大規模復辦，但舉辦難度的確愈來愈高。細哥指今年辦勝會經費約20萬元，製作大士爺約需2萬多元，「以往（製作的）印刷廠和其他公司沒有了，有些街坊走了（仙遊或搬離），經費少了」。另一問題是青黃不接，細哥說：「大家都很老，70幾歲以上，後繼無人。很多街坊搬離了，當大家見面時，很開心，但也開玩笑，『嘩，你仲喺度』？」對於尋找新血，他採取佛系心態，一來新一代工作繁忙，未必有時間義務幫忙，二來搬來的年輕人並非區內長大，或有其他信仰，難有這份情意結和重視傳統。

疫情更是最大重創，令盂蘭勝會一切從簡，「以前大家跟着傳統做，但疫情令人發現簡簡單單都得。當你一停下來，就需要更大的動力才復辦」。細哥和一班街坊因為情意結而想重現盂蘭勝會，但也擔心經濟不明朗等問題，幸有一班關心卅間的有心人支持。「民間組織『卅間之友』召集人、中西區關注組羅雅玲及程尋香港的溫佐治等人大力幫助我們，叫我放膽去辦。」溫佐治早於10年前開始從旁協助盂蘭會，身體力行，基於信任，去年細哥邀請他擔任幹事，為盂蘭會帶來新思維，讓新一代和遊客認識傳統，才有機會將傳統和回憶延續下去，也讓大家認識卅間的歷史。盂蘭會主要籌備勝會活動，公眾也可通過致力保育卅間的「卅間之友」，參與導賞團、文化藝術、社區種植等多元化活動。●

中區卅間街坊盂蘭勝會甲辰年（2024年）

日期：8月27日

時間：上午10:00至晚上10:30

地址：中環士丹頓街62號

fb：yulaanfestival

卅間之友

fb ：卅間之友 Friends of the 30 Houses Neighbourhood

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕傳統節慶 開眼 盂蘭文化節 盂蘭節 盂蘭勝會 卅間 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞