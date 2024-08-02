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把歷史捧在手中 明信片上看香港變遷

【明報專訊】維港的海岸線，以前好像每隔10年便出現一個轉變。從回歸前至今，香港的風貌早已被大刀闊斧地改變，許多市容風景，只能透過圖像回味。舊明信片和舊照片，就是這樣捕捉時代的巨輪。明信片這類紙品是日常生活中最普通不過的物件，而香港收藏家協會前會長張順光（Alan）卻自1980年代起開始收藏，至今超過30載，只因「時代終會消失，所以想留下昔日片段」。

回歸前掀懷舊潮

九七回歸前夕，政治局勢的不確定加上快得超乎想像的城市發展，讓香港出現了一股懷舊潮，人們不斷追尋舊事物的蹤迹。「1992年，我曾與兩名朋友舉辦一個舊明信片展覽，展出1920年代的香港，很受歡迎，我們（為展覽而）製作的3000套明信片集一個禮拜便售罄。」次年，Alan與朋友編著的《香港歷史明信片精選》（1993）出版，迴響熱烈，那段時期很多出版社亦開始出版與舊香港有關的書籍，迎合市場口味。

如今，香港的舊照片在收藏市場有其價值，一張1990年代的黑白照片，在拍賣市場上可以超過2萬港元成交。Alan說：「為什麼大家這麼喜歡香港的東西？因為這裏的特色就是開山填海，每10年必定會出現轉變。」許多熟悉的東西不知何時便會消失，也難怪人們需要透過照片緬懷，視其為珍貴的片段。

Alan拿起一張至愛珍藏，照片中是1930年代德輔道中的街景，與同時期的上海十分相似，他介紹道：「你看，這裏有兩架舊款雙層電車，旁邊的建築物是英皇酒店（King Edward Hotel），即是現在的歷山大廈（的一部分）。」

在他的收藏品中，我們總會發現電車的蹤影；熟識他的人都知道，他是不折不扣的電車迷。作為資深的測量師，Alan對城市建築也頗有研究，對於舊歷史鮮有研究的朋友，未必立刻看得出照片呈現的年代或地方，但這對比今昔的過程確實相當有趣。

另一張明信片映入眼簾，上面寫着General Post Office（郵政總局），畫面卻是一座1900年代初的愛德華式建築，酷似歐洲某個城市的景色。筆者感到好奇，Alan解釋：「這是舊郵政總局，即環球大廈現在的所在地。新的收藏家剛接觸這張照片時往往不信這是香港，覺得像巴黎或倫敦，但如果我一說現在變成什麼，他們就會一致地『哦！』。」舊郵政總局建於1911年，在1976年拆卸，但建築如此經典，又為什麼要拆呢？原來當時政府一來要興建地鐵，二來維修費用昂貴，所以只好清拆。

昔日歐式建築 對照今石屎森林

一張張舊明信片中，相繼出現的是1940年代的皇后大道中、1960年代的天星碼頭、1970年代的金門大廈（現為美國銀行中心），端詳這些老照片，我們就像穿過時空隧道，瞬間看到香港近幾十年的發展和變遷。昔日的歐式建築、酒店、大宅等再次浮現，與現在繁華的「石屎森林」相比，可謂是兩個截然不同的世界。

然後，Alan又拿出一張深褐色（sepia）的明信片，上面是1930年代的石板街，街上有肩上掛着毛巾的人力車伕、頂着紳士帽和穿著唐裝的行人，還有遠處朦朧的太平山。「除了普通的黑白照片，市面上還有這種啡色的作品，不過數量較少，給人的感覺特別老舊，有種風塵、泛黃的感覺，很有電影感。」

雖然網上有各種瀏覽舊照片的渠道，但對於Alan來說，沒有什麼比將歷史捧在手中的感覺更真實。「香港是很美麗的城市，不過有些人覺得她逐漸失色，而年輕一代則要靠看圖片、看書或參觀展覽才能見到這些風景。」

明信片分為兩種，一種是印刷品（printing matter），另一種則是真實照片（real photo）。以前，照片以人手製作，製作過程極費心機和時間，「這些舊相片都需要拍攝者親自冲印。首先是顯影，將相片曝光後，慢慢就會有相片的畫面出來。然後就要定影，當一段時間過後，它不再變色時，便要將其放進水中，而且必須要用流動的水。最後的步驟就是烘乾」。若是人手上色的彩色相片，則更獨一無二，因此價值很高。

在1920、30年代，照相館多數由外國人經營，因為他們才負擔得起製作成本，並且有資源拍街景或風景照，而本地的攝影生意則通常是樓上舖，專門幫人拍家庭照。以前要拍攝並擁有一張照片相對珍貴，畢竟拍照前要多番思考構圖、等待時機，不像現今的智能手機般能夠即時看到效果。

舊照片類明信片有市有價

在1990年代初期，透過新科技印刷出來的明信片是潮流物品，其收藏價可達200至300元，相比之下照片類的明信片約100至200元。到2000年之後，印刷品類明信片的收藏價不變，舊照片類反而升值，價格可過千，一張1920年代電車相片便曾在eBay以23,000元售出。Alan又稱，1950、60年代香港攝影界有「四大天王」，分別是何藩、邱良、翟偉良和鍾文略，因此他的收藏品中除了有古老建築及街道，也有不少這幾名大師捕捉的光影，以及更具現代感的當代作品。

除了收藏，Alan亦有創辦品牌「精藝集」，閒暇時將自己的收藏品變成紀念品，以輕鬆且大眾化的方式保育歷史。「很多時候大家不捨得花錢買原版（舊照片），但又想帶一部分回家，所以就會買這些紙製品作留念。」看着舊明信片，或許會令年長一輩人感慨歲月變遷，但同時亦點燃了新一代人認識歷史的興致。德輔道中的「叮叮」依舊緩緩行駛，任憑物換星移，時代的軌道也照樣運轉着。

最近，Alan與一眾好友再次編著兩本書籍，一本是與收藏家陳照明和學者譚家齊共同整理的《從暗淡到絢爛：看得見的港島故事》（2024），另一本則是與歷史學者柴宇瀚合著的《叮叮與我：香港電車120週年圖片集》。兩本作品都在上月書展面世，以大量珍藏圖片配合詳細的歷史註解，把繁榮都市的舊日面貌，一一再現。

文：林玥彤

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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