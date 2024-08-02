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聯繫自身恐懼經歷 執導陳奕迅作品膺金曲獎 張傑邦：MV永遠「樂先於畫」

【明報專訊】劉嘉玲曾透露梁朝偉到戲院看電影會買6張戲飛，為求身旁沒有人，梁朝偉多年後解釋「就買3張而已」……網民大呼這位「社恐影帝」形象可愛。陳奕迅（Eason）2023年末推出的歌曲《社交恐懼癌》MV找來梁朝偉客串，有意無意的湊巧，但就反轉由陳奕迅飾演社交恐懼症患者，梁朝偉飾演「解鎖」的一方。MV畫面隨輕快節奏轉瞬即逝，配以演員細膩的表情動作展現社恐患者的掙扎與不安，被最新一屆金曲獎評審稱讚「歌手、演員表現和鏡頭語言與音樂完美貼合，敘事鮮明、有張力，且符合當代的社會議題」，最終奪得台灣第35屆金曲獎的「最佳MV獎」。本報邀得導演張傑邦接受專訪，分享MV背後故事，以及音樂與影像的關係。

要是曾聽過張傑邦唱歌不足為奇，他在2010至2012年《DUO陳奕迅世界巡迴演唱會》加入巡唱樂隊組合eason and the duo band，當時與岑寧兒和陳詠謙等人擔任和音，亦得到演唱會監製莊少榮賞識，邀請他入行拍MV，隨後慢慢與不同歌手和唱或為他們執導MV。最早的MV作品追溯至2012年與莊少榮一同執導楊千嬅的《親》，之後拍過側田的《爽》、竇靖童的《May Rain》，近幾年就有陳蕾的《屈機》、C AllStar的《集合吧！地球保衛隊》、雷同二友的《說走就走》等。

計好音畫同步 有限預算逼出潛能

唱歌的經歷練就對音樂的敏感，張傑邦喜好MV畫面與音樂拍子同步（synchronize），創作過程不止構思畫面，背後還涉及很多數學計算。他指，在影片世界有不同幀率（frame rate），以「每秒顯示影格數（frames per second, FPS）」為測量單位；音樂世界則有不同速度（tempo），以「每分鐘節拍數（beats per minute, BMP）」作量度單位，因此拍攝前期要準備充足，精確計算，確保FPS和BMP同步。

收到歌曲後，張傑邦習慣手抄歌詞，進入歌曲意境，然後邊聽邊唱，聯想畫面，開始畫分鏡本，再與歌手及團隊討論，「通常大部分MV，都是出自我第一印象感覺去做」，剪接都是由他操刀。自小受導演米高歌治（Michel Gondry）、史碧鍾斯（Spike Jonze）影響，張傑邦有段時期學習他們以定格動畫（stop motion）、一鏡到底等特別手法製作MV。以岑寧兒的定格動畫MV《哪裡》為例，岑寧兒從家裏走到排練室至舞台，再飛到日本，整個過程每走一步拍一張相，以每秒25張相組合成順暢畫面，光是8個小節就拍了4個小時。張傑邦坦言潛能都是有限預算逼出來，「我不需要請很多人手來幫我，只是看有沒有時間，用一手一腳去做那件事，在低成本裏面玩到新奇的做法」。

直到2020年執導梁釗峰的《笑哈哈先生》，張傑邦才第一次嘗試拍故事性的MV。MV由梁釗峰和吳耀漢主演，是關於情緒波動的作品。那天郊外日光柔和，微風拂過衣領、頭髮，吳耀漢坐到梁釗峰飾演的笑哈哈先生旁邊。笑哈哈先生常以笑臉迎人、壓抑內心已久，情緒漸漸爆發，內心颳起10級颱風，連人吹到半空，差點被黑暗吞噬。在吳耀漢的陪伴下，笑哈哈先生慢慢回復平靜。張傑邦分享：「之後如果要計真真正正地寫了一個很proper（正式）的劇本、好像拍戲一樣去做有收音的MV，《社交恐懼癌》真的是人生第一次。」剛好跟《笑哈哈先生》一樣與情緒相關，而《社交恐懼癌》更是啟發自他自身的故事。

「初時跟Eason開會時，他是給我聽另一首《人啊人》，到後期他又有一首新的，再讓我感受一下，都是林家謙寫（的歌），但這首歌的拍子比較有趣，它會有一些5/8拍突然間轉6/8拍。而且他那時候有說題材名字叫做『社交恐懼癌』，和我自己有相對的關係。」張傑邦接着細述青少年時在澳洲讀書的經歷，「那時候長期寄人籬下，監護人也剛剛生了BB，外國的屋好靜好靜，你（發出的）每一粒聲其實全屋都聽到，經常覺得自己的存在會打擾到人」。睡覺前想行出房門、落樓梯到大廳飲杯水，約10至20步的距離，張傑邦花了半小時才走到，只因不希望在過程中發出一絲聲響。後來他察覺病態愈趨嚴重，看醫生後確認患上心理病，「所以《社交恐懼癌》裏面的scene是將我心中的恐懼放大，放在畫面中」。

食蟲植物串起劇情 「食beat」畫面見曲詞心思

《社交恐懼癌》MV中，陳奕迅飾演社恐患者Eason，他聽到鄰居回家開門的聲音都會緊張得瑟縮一角，不停搓揉雙手，緊掩耳朵，只有跟「毛毛」相處才最自在。毛毛是一株食蟲植物——好望角毛氈苔。MV不時掠過毛毛捕食昆蟲的畫面，是串起劇情的重要「角色」。它扁平細長的捕蟲葉長滿鮮艷黏笠的觸手，當有昆蟲掉落其中，觸手感應到昆蟲掙扎的震動，便會捲曲葉子，包住並消化昆蟲。張傑邦認為食蟲植物的捕獵方式跟自己的恐懼相似，特意選用食蟲植物來反映，「我會形容我那時候的社交恐懼感覺，好像一隻被困絲網的蜘蛛，每一條蜘蛛絲連接住外面，當有任何人觸碰蜘蛛絲，我就不停受震動，被他人的情緒或身體語言影響，我會很亂」。

一次意外使毛毛從高空墜落，情急之下，Eason衝出家門，顧不上意外被反鎖門外，趕緊落樓尋找毛毛影蹤，翻開散落一地的盆栽不見毛毛，卻被玻璃割破手掌。回到大廈大堂，Eason蜷縮身軀，躲避保安和鄰居的目光和問候。此時鏡頭跟隨鼓聲節奏不斷切換，畫面閃過受傷的手掌、Eason與毛毛自在相處、各人疑惑眼神、Eason驚恐狀態、毛毛捕食等畫面……就似投射社恐患者腦袋焦急混亂的情景，隨之接上歌詞「好人覺得我壞／壞人覺得我怪／自我確診才明白／這社交恐懼癌／是腦海爆炸的high」，令MV畫面「食beat」、「食chord progression（和弦進程）」是張傑邦的強項。通過畫面與拍子配搭，讓樂迷看見又聽見填詞人和作曲人的心思，「整首歌有很多奇怪的聲音，升降機『叮』的聲音、鬧鐘聲或其他聲音，我會喜歡用畫面呈現音樂上這些特別的位置」，張傑邦再說：「MV的角色是輔助音樂，因為始終它是music video，音樂行前，利用鏡頭語言、畫面意境去令到歌曲更上一層。劇情版就是反過來，用音樂去improve（提升）或enhance（增強）整件事。」

「詞大於曲？」「MV畫面蓋過歌？」 值得探討

《社交恐懼癌》MV在疫情期間拍攝，過程中張傑邦不斷修改劇本至第69個版本，現時見到的成品是第13個剪接版本。除了MV，亦有11分半鐘的劇場版版本。「我要取一個平衡，就是食beat重要，還是畫面的張力重要。可能某個鏡頭、某個演員的演繹時間長一點、豐富一點，那些位置就放在劇場版才見到。」

張傑邦亦提到「MV不可以太離題，它的故事性要圍繞着歌詞裏面的感覺」，這樣的說法也讓人聯繫到香港流行音樂詞大於曲的說法。對比外國音樂，香港樂迷似乎更重視有意思的歌詞，在享受香港流行音樂時，希望把自己代入到歌詞中，尋找共鳴，換到影像傳意上情况相近。張傑邦留意到近年來MV內容的改變，「尤其是這五六年，MV現在真的很着重故事性，每一個MV都好像拍整套戲的方法呈現。現在可能會有MV首播日，重要程度大於歌曲首播日，大家不止要聽到，還要看到，所有東西都要有影像。除了詞大於曲外，MV畫面會不會蓋過歌呢？這個也是值得探討的問題」。張傑邦強調MV每一個拍攝手法、故事、畫面上都要配合整首歌的意思，永遠音樂意識先於畫面，畫面只是輔助。

《社交恐懼癌》MV最後，梁朝偉飾演的開鎖師傅前來幫Eason開門。毛毛完好無缺的出現在原本位置，就像意外從沒發生，但Eason的手又受了傷，隱約看到在地板上有婆婆給的紙皮。究竟他有沒有出過去？或只是活於幻想，享受腦海爆炸的high？張傑邦為觀眾留下想像空間，慢慢細味音樂與影像。

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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