明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 數碼跨界

從《艾爾登法環》到《黃金樹幽影》：宮崎英高的死亡哲學

【明報專訊】苦等兩年，曾贏得全球「最佳電玩大滿貫」的《艾爾登法環》（Elden Ring）遊戲地圖裏面最後仍然留白的中央部分，終於以DLC（Down-Loadable-Content）形式推出後傳《黃金樹幽影》（Shadow of the Erdtree）完成了拼圖的最後缺塊。《艾爾登法環》整個故事的開端，是神之母瑪莉卡決心對抗「無上意志」敲碎艾爾登法環，玩家扮演一位從死亡深淵被召魂回到交界地的「褪色者」，可以選擇跟隨不同形式的引導，從而介入這場殘忍、墮落和亂倫的神之後裔戰爭。後傳《黃金樹幽影》則圍繞正傳裏從未現身、猶如彼得潘一樣永遠無法長大的最後一位神之子米凱拉，從他近乎瘋狂的造神之夢，回溯瑪莉卡不為世人所知的身世之謎，以及「神」誕生背後的悲劇。

不過，在《艾爾登法環》充滿詛咒、仇恨、背叛和謊言的神話背後，應該先從它的設計團隊首腦，即是FromSoftware社長宮崎英高——被譽為改寫近代電子遊戲風潮的「神」級設計師談起。

「魂系」遊戲的緣起

在手遊當道的網絡年代，傳統電子遊戲的改變，大抵源自兩個名字，其一是開放世界（Open-World）概念的普及；其二，就是魂系（Soulslike）遊戲的興起。魂系這個稱呼，正是因為宮崎英高執掌FromSoftware後推出的成名作《黑暗靈魂》（Dark Souls）三部曲及其前身《惡魔靈魂》（Demon's Souls）而得名，後來模仿《黑暗靈魂》遊戲風格的動作角色扮演遊戲（ARPG）作品漸多，加上由宮崎英高團隊開發的作品，包括《血源詛咒》（Bloodborne）、《隻狼》（Sekiro）和近年的《艾爾登法環》，它們都被稱為魂系遊戲。但無論是正統FromSoftware出品，或是Team Ninja受其影響頗深的《仁王》和《臥龍》系列，最大特色一字記之曰：難。魂系以遊戲難度極高見稱，它幾乎是那種躺在牀上隨便按兩下打發時間的課金手遊的完全反面，魂系玩家必須時刻非常專注地緊握手掣，熟悉所有動作模組的時機和判定機制，盡量準確和不犯錯才能過關。這也是魂系遊戲在常被譏為弱智的手遊年代能夠獲得廣泛hard-core電子遊戲玩家追捧的原因。

由於玩家與電腦角色的數值差距極大，情况有如大衛挑戰巨人歌利亞，魂系遊戲就打破了從前角色扮演遊戲（RPG）那種「看故事、升級、過關、再看故事」的既定流程，以《艾爾登法環》及後傳《黃金樹幽影》為例，整個遊戲的實際故事內容，可能還不到兩個小時，但玩家動輒需要超過100小時去重複屢敗屢試，挑戰那些神之後裔——聽聞有些初嘗魂系遊戲的新手玩家，單是在遊戲第一座城史東薇爾，就被城主「接肢」葛瑞克的幾隻怪手困住幾個鐘頭，甚至不得要領，也不適應這種「卡關、卡關、過關、看故事、再卡關」的設計，索性直接將遊戲光碟退出來。

再準確一點來說，魂系特色不止是它的遊戲難度，而是它的難度曲線比較不合理。一般遊戲的難度系數會隨着玩家進度而提高，即是由淺入深，愈玩愈難，第一關就通常是入門教學，即所謂「新手村」。但魂系遊戲相反，它是完全沒有「循序漸進」和「熱身賽」這些概念，第一關幾乎就是全遊戲最難的那一關。如今絕大部分魂系都有這種「新手屠夫」的設計，像《艾爾登法環》玩家一開始進入遊戲，踏足交界地就已經遇到數值上幾乎無法擊敗的大樹守衛（但確實是可以憑技術擊敗的）。不過《艾爾登法環》有意貼近大眾玩家，所以容許繞道避開大樹守衛，再花時間提升等級，降低過關難度。

劍神與卑鄙的外鄉人

過往電子遊戲都傾向用很直觀的方法，以數值來控制遊戲難度，簡單來說，遊戲主角的攻擊數值只有10點，他就不可能打敗防禦數值大過10點的敵人，於是他必須花時間打怪升級、收集寶物，從而提升角色數值，到攻擊數值變成1000點的時候，他就能輕易打敗敵人。但魂系不同，魂系的基本理念是容許玩家以10點攻擊數值，完全依靠自身的精細操作和經驗，再透過不同道具、法術和武器的組合，打敗防禦數值1000點的敵人。其中一個因此而在魂系被發揚光大的新主流做法，就是以Parry（完美迴避）系統，取代傳統的Blocking（防守擋格）系統。源自劍擊比賽的Parry系統，要求玩家在敵人攻擊的一瞬間準確迴避並且反擊得分，事實上，Parry系統也常被形容是一些節拍遊戲的轉化，玩家只要節奏感強，熟悉電腦敵人的動作模組，是可以無視所有數值差距，完全依靠Parry完成所有關卡。也就是說，玩家本身技術夠好，角色等級、裝備、道具全部都不需要。當然，《艾爾登法環》等正統魂系的Parry判定時間異常嚴苛，以60 FPS（frames per second，每秒顯示幀數，或稱每秒顯示影格數）計算，有效時間大概只有4至6幀，這也成為老手和高手之間的分水嶺。網上有不少追求極限的魂系「劍神」過關影片，用一把爛劍打遍交界地所有神祇。難度本身已經高，極限更高，也是魂系遊戲與別不同的魅力所在。

不過，並非所有魂系玩家都是Parry高手，另一種廣為玩家津津樂道的做法，就是互相分享一些尋找連技術都不需要的作弊過關方法，例如以地形差距簡單避開所有攻擊、暗角放毒箭慢慢毒死關卡頭目等等，俗稱逃課。有時是關卡設計的漏洞，但有時這些漏洞出現得太巧妙，妙到一直以來都有人猜測是宮崎英高及設計團隊故意網開一面。

除了故意讓玩家作弊的遊戲漏洞，宮崎英高亦憑着許多有趣、刁鑽的設計，令不少玩家印象深刻。無論是《艾爾登法環》的史東薇爾城、王城羅德爾，還是《黃金樹幽影》的幽影城，總是機關處處，步步驚心，而且有着很多豐富的捷徑、秘道和特殊變化，譬如淹水、整個場景上下倒轉等等。但宏觀上的複雜設計，不及細節上的伏筆驚喜。舉個例子，若然是一般解謎遊戲及一般玩家，見到迷宮盡頭有一個寶箱，或者好不容易找到秘密通道，都可能會即刻走上前，但熟悉宮崎英高的魂系老手肯定不會那麼衝動，正確步驟是先細步上前、迅速後退，檢查左右兩邊的死角位置有沒有埋伏，再看天花板有沒有奇怪的陷阱，但就算做好準備，都可能猜不到放在寶箱前面那一格磚頭居然才是機關，然後從背後跳出一隻巨型怪物……玩家總會三番四次被宮崎英高及設計團隊暗算，然後一時疏忽，又會再一次被暗算。

只因失敗得不夠多

在《艾爾登法環》的世界觀裏，「神」是一個雌雄雙身的概念——可能是指神格和人格，當瑪莉卡成為神之母親，祂的另一個半身，其實就是創造了黃金律法的艾爾登之王拉達岡。瑪莉卡敲碎艾爾登法環的決定，就有點像今日的我推翻昨日的我，當然亦可以視為自我意志與「無上意志」的對抗。但到底什麼是黃金律法？它表面上就是某種政教一體的象徵，是拉達岡建立黃金樹王朝時頒布的教典，取代了故事裏散落各地的所有神諭和信仰，將它們貶為邪教、外神，但更重要的一點是，黃金律法的真諦在於它抹走了「命定之死」這個死亡概念，用淺白一點的說法，即是以神之名重寫萬物法則，讓祂自己和祂的子裔得以永生。

但黃金律法並非極權惡典，也不是我們一般所理解的千秋萬世暴君野心，它在墮落變質之前曾是一個備受景仰、沒有「永死」（但同時有死亡）的黃金樹烏托邦。這到底是什麼概念？其實今日以《艾爾登法環》為首的魂系遊戲就是一個這樣的概念，或者宮崎英高是有一點夫子自道，隨着法環破碎而失落的黃金律法，其實跟他透過遊戲設計所傳遞的信念是很相似。

從最早期的《惡魔靈魂》、《黑暗靈魂》到贏得大滿貫的《艾爾登法環》，同一關卡重複挑戰幾十次，甚至過百次都是很平常的事情，雖然每一次玩家被打敗時都會打出「YOU DIED」字眼，但角色死亡不代表真正的死亡（故事裏有瑪莉卡的賜福，所以我們是不死身的凡人），遊戲裏從來沒有Game Over這回事，反之，不斷輪迴，不斷Over the dead body才是魂系遊戲過程的正常流程，在整個遊戲體驗裏，我們需要經歷成千上百次的死亡，而它們本身就是遊戲生命的一部分，或者慢慢會接受失敗，習慣失敗，忍受失敗，好像很消極負面，其實不是，實際上甚至剛好相反，它讓我感受到宮崎英高所寄託的一些很正面、很積極的鼓勵作用。

正好後傳《黃金樹幽影》在發售不久，就因為整體難度太高而令宮崎英高受到一點批評，譬如幽影城的城主梅瑟莫（米凱拉的哥哥）並不容易對付。但宮崎英高受訪時的解釋很清楚：「如果我們真的想讓全世界玩家都去玩這款遊戲，我們當然可以不斷降低難度。但這不是正確的方向。玩家從克服這些障礙中獲得的成就感，是遊戲體驗的基本組成部分，降低難度會剝奪它的樂趣——在我看來，這會破壞遊戲本身。」

難，但太容易就沒意思了，因為等級一的大衛都可以赤手空拳打敗歌利亞，不是沒可能，你知道不是做不到，只是做得不夠好，從失敗中學習得不夠多。譬如《艾爾登法環》裏最棘手的「半神」絕對是腐敗女神瑪蓮妮亞，特別在她有一招必殺連技水鳥亂舞，無論等級再高都招架不住，我大概花了兩三天時間，死在同一招之下近千次（也在網上重複看了幾個小時的通關片段），真是用肌肉記憶減少出錯，掌握到破解它的竅門。必須擁有1000次的失敗經驗，才換來一次成功。

記者問宮崎英高，為何要執著於那麼高難度的遊戲。他答得很簡潔：「我一直覺得，這個世界本身就是那麼嚴苛。」

文：紅眼

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]

相關字詞﹕魂系遊戲 卡關 電子遊戲 宮崎英高 黃金樹幽影 艾爾登法環 開眼

上 / 下一篇新聞