於1990到千禧年代，辣妹風潮席捲歐亞。歐洲有Spice Girls，亞洲有安室奈美惠。辣妹文化最早追溯到1970年代，辣妹（ギャル）一詞來自英文slang word「Gal」。1970年代的日本，人們的衣著打扮開始自由及多元化；隨着An An及non-no等雜誌創刊，1973年澀谷PARCO、1979年澀谷109開張，東京的年輕人愈來愈關注時尚。1990年代安室奈美惠的出現，讓辣妹文化從澀谷紅遍世界。

1995年，未滿18歲的安室發行個人唱片，立即成為日本歌壇超級天后，帶起名為「安室現象」的時尚風潮。細碼T恤、迷你裙、厚底長靴、茶色長髮、極幼眉毛、日曬膚色，有否令你想起某種青春歲月？除了女大學生和OL，當年更流行起コギャル（高中生辣妹）和孫ギャル（初中生辣妹），挑染頭髮、西服款式的校服冷衫、超短百褶校裙、泡泡襪配上學生皮鞋，為一式一樣的制服添上流行元素和個人風格。2000年爆紅的濱崎步，成功帶起「白GAL」風潮，成為第二代辣妹代表人物。繼「安室現象」後，日本的年輕女孩爭相模仿獲媒體譽為「女高中生流行教主」的濱崎步。當年就是由她帶起貼滿大顆鑽石的指甲藝術、超大太陽眼鏡和豹紋衣服；流行雜誌如ViVi、Popteen、S Cawaii!全都是濱崎步，街上也全是模仿她打扮的女孩，甚至現在重新興起Y2K，連00後也知道她的名字。另外，千禧年代手提電話變得普及，大串手機吊飾和機身貼滿貼紙相也是當年的流行之一。

辣妹種類五花八門，其中我覺得最有視覺衝擊的是「山姥系」（yamanba）。山姥是日本《百怪圖卷》中住在深山的老女妖怪，專門吃人。其面貌醜陋無比，十分驚嚇，正好符合人們對這類型辣妹的印象。她們強調漂到甩色的頭髮，挑染熒光髮色，在眼部和T字位用白色遮瑕膏highlight，塗上白色唇膏，跟黑皮膚形成強烈對比。別名「污糟辣妹」的山姥系，當年也是東京的社會問題：她們多是離家出走的少女，在澀谷或池袋瞓街（所以不是每日有機會落妝洗面）；搜尋獨居男性「以物易物」：我陪你唱K食飯，你讓我今夜留宿一宵。廿多年後的今天，這個社會問題仍然存在於東京，只不過變成了流連在新宿的「地雷系」。

香港人常常有機會到東京遊玩，若玩厭了一般行程可試試搜尋澀谷Gal MakeUp，化身一日辣妹，體驗吓畀辣妹化妝師用長指甲給你篤出雙眼皮，穿上辣妹衫在澀谷109影貼紙相行街。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]