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【香港】對現實吶喊的日本舞踏

【明報專訊】 （編按：回應7月26日江逸天Olivier的〈埋藏情感的古老教堂〉）

O：

寫最後這封信的時候，又開始下雨了。依稀記得，第一次讀你的信時，也正值雨季。那濕漉漉的感覺，曖昧得很：它令人煩躁，又時刻提醒我家的溫度。感受着這股有距離的熟悉感，我不得不承認，原來我早已認定這個載沉載浮的小島是我的「Tropical Church」——我的根源、心裏的聖殿。播着你的新專輯寫信，特別有意思，同時叫我想起你父親的老家，早已面目全非的毛里求斯。

曾經，我對「舊時」也是嗤之以鼻，可能是年輕的傲慢吧，我追求的是後現代主義。但隨着年月的洗禮，我開始明瞭「太陽底下無新事」，原來我們一直追求所謂的獨特性根本不存在。人類經歷了千萬年的演化，部落、文明的興衰乃常事，當中出現過多少驚世巨作都只是曇花一現。所以，我的想法無論多宏大也必然會被取代、遺忘，因為這便是大自然的定律，演化過程中的一小環。而當我發現這個真相後，我並沒有傷感，反而鬆一口氣，可以更自在地做自己了。原來只有以謙卑的心學習，我們才有前行的權利。歸根，注定是我們去到某個階段必經的過程，提醒我們以赤子之心連結萬物。

再過一個星期我便要去日本上舞踏課了。之前你問我為什麼喜歡舞踏，我開玩笑說要反西方霸權、對現實吶喊，彷彿沒有思考的答案原來蘊含了我的叛逆之心。我想透過舞踏貼近我們的原根性，以白色抹掉個人差異和特徵，讓精神回歸單純。我想以扭曲的身體感受自由，讓精神層面超脫肉身，經歷死亡、重生。我想以門外漢的思維更深刻體會土方巽和大野一雄先生的主張。前者經歷了飢寒、戰爭而發展出屬於日本的殘破美學，尋求反叛的解放；後者年輕時受宗教洗禮，曾飽受戰爭之苦，最後深受阿根廷娜（La Argentina）的佛朗明哥舞打動而開始學舞——大野一雄比土方巽多了一份溫柔和細膩。他說我們要變成花，用靈魂去感受花的演化，讓身體成為花去經歷它的生死。

O，當我期待着日本之旅時，我開始想念給你寫信的時光。這一年來能和你說東說西，我很快樂，感謝你一直默默聆聽。等我從日本回來，我們要開始做作品了，請你繼續多多指教。

Yours truly,

V

作者簡介：Ｖ，以藝伴活，以字生香。香言創辦人

文：蔡宛蓉

[開眼 大都會文藝誌]

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