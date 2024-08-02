RU是一家成立於2009年的非營利組織，辦公室位於紐約布魯克林Carroll Gardens附近一家老教堂改造的空間裏。推開教堂綠色的厚重木門，1樓是畫廊空間，用於舉辦展覽、講座和演出活動；2樓則是辦公室，我們一般在這裏進行工作室訪問。教堂門口上方的彩色玻璃依然保留着，陽光透過玻璃灑進來，高聳潔白的拱頂顯得格外美麗。

一般的藝術駐地項目只會提供工作室讓藝術家創作，但RU創建的目的是促進交流，主要對接來自世界各地的藝術家，讓他們在短短兩三個月時間裏，能夠熟悉紐約的藝術機構和氣氛，各處參觀和交流，創作作品倒是其次。

對於我參加的紐約本地項目，重點也是行業交流。負責項目的策展人Hayley Ferber非常認真負責地動用她的人脈資源，邀請藝術家、藝術評論家、策展人、畫廊運營者等每周為我們安排一次大約40分鐘的談話。這段時間具體如何利用也相對自由，在我簡單介紹我的作品之後，有些人會提供針對作品的具體反饋，大部分則會提供更廣泛的職業發展建議。

對於去年剛碩士畢業，在紐約跌跌撞撞尋找機會的我來說，這樣的對話是再合適不過了。我經常問的一個問題就是，你是怎麼做到的？意思是，如何能夠在保持創作的同時，維持在紐約的生活？畢竟紐約的生活實在很貴。如果希望有足夠的時間創作，而放棄全職工作的穩定，那麼就需要找到時間和收入的平衡。

通過這些工作室訪問和項目過程中結識的藝術行業人士，我見識到每個人似乎都有不同的應對方式。大部分人有一份全職或幾份兼職工作，每個人手上都有多個同時推進的項目。有些人在學校或機構當老師，有些在博物館或自己的工作室舉辦工作坊，還有些人在藝術和文化相關的機構裏做項目管理或文書工作。對於那些更年輕、剛剛起步的藝術家來說，他們的工作種類更是五花八門，包括在畫廊兼職、在毛線店當店員、在博物館當保安、在餐廳當服務生、當保母接送孩子上學等等。在紐約這個地方，似乎什麼樣的工作機會都有可能，也幸虧外國藝術家能夠申請允許自由工作的簽證，才得以兼做幾份兼職，但就無法保證穩定了，只能見步行步吧。

作者簡介：織物藝術家，常駐紐約，個人網站：www.linqiqing.com

文：林綺晴

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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