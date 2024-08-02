Friday Planner：似水流年

藝術家山口幸士用畫筆捕捉住這樣的模糊與流動，看他的畫就像近視的人除下眼鏡。他說：「當我摘下眼鏡時，我可以看到事物的本質。透過模糊化，我捕捉顏色的位置，而不是風景的細節。我想要在作品中捕捉當地的氛圍。」中環VILLEPIN畫廊「liquid memory」展覽，正展出藝術家山口幸士、袁野、Ted Gahl、Travis MacDonald 4位藝術家的作品。透過獨特的視覺語言，藝術家穿梭於日常場景，捕捉其中轉瞬即逝的流動記憶，引領觀眾沉思現實中潛在的不確定性，並探索隱藏在熟悉事物中的神秘與非凡。

夏天，連同記憶一起流動的，還有青葱的歲月。在尖沙嘴Perrotin畫廊，正舉辦倉谷惠美的「少女的時間」展覽。她用畫筆勾勒少女的青春物語：提着行李箱的旅行前奏；上學路上的青春喧囂；與想像中的朋友對話的孤獨時刻；漫無邊際的夢境時分……粉彩色調下，倉谷惠美創造出一個介於少女與成年、想像與現實邊界的世界，置身其中，觀眾可以回望自己的成長故事，在少女的目光中凝視自己的影子。

記憶中的盛夏，總有些故事即將告一段落，亦有些情愫也許不可言說。在夏天結束前，不妨和藝術家一起執起畫筆，凝住若夢浮生，追憶似水流年。

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