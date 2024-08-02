明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

Friday Planner：似水流年

【明報專訊】又到8月。低壓槽不時帶來驟雨和雷暴，反氣旋又讓天氣更加炎熱。透過淋濕的玻璃望向窗外，世界模糊一片；凝望烈日下波動的熱氣，萬物都泛起漣漪。

藝術家山口幸士用畫筆捕捉住這樣的模糊與流動，看他的畫就像近視的人除下眼鏡。他說：「當我摘下眼鏡時，我可以看到事物的本質。透過模糊化，我捕捉顏色的位置，而不是風景的細節。我想要在作品中捕捉當地的氛圍。」中環VILLEPIN畫廊「liquid memory」展覽，正展出藝術家山口幸士、袁野、Ted Gahl、Travis MacDonald 4位藝術家的作品。透過獨特的視覺語言，藝術家穿梭於日常場景，捕捉其中轉瞬即逝的流動記憶，引領觀眾沉思現實中潛在的不確定性，並探索隱藏在熟悉事物中的神秘與非凡。

夏天，連同記憶一起流動的，還有青葱的歲月。在尖沙嘴Perrotin畫廊，正舉辦倉谷惠美的「少女的時間」展覽。她用畫筆勾勒少女的青春物語：提着行李箱的旅行前奏；上學路上的青春喧囂；與想像中的朋友對話的孤獨時刻；漫無邊際的夢境時分……粉彩色調下，倉谷惠美創造出一個介於少女與成年、想像與現實邊界的世界，置身其中，觀眾可以回望自己的成長故事，在少女的目光中凝視自己的影子。

記憶中的盛夏，總有些故事即將告一段落，亦有些情愫也許不可言說。在夏天結束前，不妨和藝術家一起執起畫筆，凝住若夢浮生，追憶似水流年。

#VILLEPIN #山口幸士 #Perrotin #倉谷惠美

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞