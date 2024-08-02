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「書籍實驗所」︰打破紙頁平面空間 解構傳統書籍概念

【明報專訊】書要怎麼讀？儘管書有不同翻閱方向和文字排列，但都離不開文字與紙頁的組合。當文字、紙頁與讀者的視線碰撞，思想由此延伸，薄薄的平面裏，延伸無數可能。

試着將想像再拉遠些，也許書不僅是一頁紙，還可以是層層堆起的層層疊、流動的影像紀錄、圍住世界的畫框……WMA Space帶來「書籍實驗所：著陸紙維空間」藝術書展，8名藝術家突破紙頁的平面空間，解構傳統敘事中「書」的概念，探索在信息碎片化的時代，如何重構影像、書籍與閱讀的關係。

書籍巧變玩具 體驗非線性閱讀

談起書，自然離不開紙。儘管伴隨科技發展，電子書、有聲書不斷普及，但散發着油墨氣息的紙質書，仍然是人們最為熟悉的書籍形式。在策展人林彥鋒看來，「在人們眼中，紙是一個平面，可閱讀的內容是有限的；但當藝術家在紙中加入空間的討論，紙頁從2D變成3D，閱讀的可變性就增加了許多」。

在藝術家鄭樂怡和左沁悅手中，紙張不斷被折疊、纏繞，書變成童年時熟悉的玩具，觀眾在把玩時，方可閱讀其中奧妙。展覽展示她們的兩件藝術書作品，其一為《英雄性的尖error》。她們將疫情期間看到的報紙新聞裁下，包裹在竹籤上，製成玩具「挑竹籤」。每一次挑動，竹籤都會掉落和反彈，竹籤上的信息亦隨之不斷重組，觀眾可以根據自己的閱讀順序，來理解和詮釋故事。

她們的第二件藝術書作品，是名為《一本馬經》的「層層疊」遊戲，由賽馬新聞製成的方塊堆疊而成。在藝術家看來，賽馬和「層層疊」遊戲，都蘊含着偶然、運氣與賭博。通過抽出方塊，讀者可以制定自己的獲勝策略與閱讀順序，在偶然性中探索新的閱讀體驗。林彥鋒說：「透過玩，觀眾獲得一個隨機的空間，這樣的隨機性，在帶來非線性閱讀體驗的同時，亦將空間納入閱讀之中。」

手工線穿書讀出香港被遺忘故事

讀文字、讀空間，藝術書中還能讀什麼？美國出生，在香港從事藝術工作的Marty Miller用作品4, In Stock告訴觀眾，還能讀被遺忘的香港。作品由4本書組成，書中內容來自藝術家在深水埗收集的舊記憶卡。卡中圖像，或是溫馨家庭合照，或是聊天紀錄，還夾雜着許多當年的電視、電影畫面。藝術家巧妙扮演着檔案管理員的角色，將卡中內容按偏好排序，裝訂成冊。

值得注意的是，4, In Stock為手工線穿書，藝術家用白線將書一分為二，左邊為記憶卡錄入電腦時，顯示的檔案名和縮圖；右邊為對應的圖像。讀者只能看到圖像或檔案信息中的其中一項，再根據書頁位置，尋找另一項。「這樣的設計，與閱讀經驗和書籍結構有關。他（Marty Miller）刻意不讓讀者同時看到兩邊內容，讀者必須step by step去尋找，就像藝術家創作的過程一樣。」林彥鋒說。

影像氾濫時代如何理解影像？

信息時代，將紙質檔案轉化為電子檔已成大勢，Marty Miller為何逆其道而行，將電子檔案放在紙質書中？林彥鋒說，藝術家希望傳遞給觀眾的信息，是「在影像氾濫的時代，我們應該如何去理解影像」，「每一張記憶卡都承載着拍攝者的人生，你不知那個人是誰、為什麼拍下這些相片、為什麼拿起相機，但當你拿起這些書，看到這些影像，你可以去推敲未知的東西」。

書作為儲存檔案的空間，為後人了解前人提供依據，即使有一天記憶卡損壞或無法使用電腦查看，讀者仍可透過書了解過去。在林彥鋒眼中，比起電子檔案，書同讀者的關係更加親密，透過與書的互動，讀者可以感受到作者的情緒和思考。

林彥鋒認為，儘管隨着娛樂方式的增加，閱讀已經沒有過去那麼流行，但紙質書成本較低、有流通性、可以自由創作等「artist friendly」的特點，對藝術家來說彌足珍貴。「在香港，要做一場展覽好難，有許多空間上的限制。但當紙本成為空間，藝術家創作和展示的可能性便多了許多。因此，紙本尚有許多有待發掘和reproduce（重新創作）的空間。」林彥鋒補充，「收藏一件作品或許很難，但收藏一本書很易。當書變成作品被收藏，對藝術家和觀眾，都有別樣的意義」。

書籍實驗所：著陸紙維空間

日期：即日至8月11日 （需預約）

時間：周二至周日中午12:00至晚上7:00

地點：WMA Space （中環永和街23-29號俊和商業中心8樓）

詳情：bit.ly/3YrFm0D

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

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