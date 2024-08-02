明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

運動意義豈止競賽 去新北市上一堂「體育課」

【明報專訊】巴黎奧運賽事如火如荼，全城觀賽氣氛熱烈，隔岸的台灣也不例外；新北市美術館策展人鄒婷趁機舉辦運動主題展覽「體育課」，但原來她不愛運動，更展出德國人「佔用」乒乓球桌的攝影作品、「謝絕」正規賽的巴西運動場建築手稿，讓人懷疑她在為奧運「倒米」。

美術館內領略運動意涵

「我不是個愛運動的人，發現大家聊運動的時候，會有激情和共感，是很特殊的狀態。它是一件個人的事情，也關於集體經驗和情感。」鄒婷受訪時解釋，展覽命名「體育課」是想讓觀眾一起認識運動的不同意涵和情感。新北市美術館的展覽主題時常關於建築和設計，今次展覽的構思最初亦是從這些方向展開，但鄒婷希望作新嘗試，「在美術館討論建築和設計，大家應該都蠻熟悉的，更有趣的是，我們美術館旁邊就是一座運動中心」。

當我們在討論「體育」的時候，我們討論的是什麼？你可能會想起港隊劍擊運動員張家朗衛冕奧運花劍冠軍時全民歡呼、陸運會的起跑槍響，也可能記起小時候的體育堂。兩岸四地學子的免費教育課程中，都有體育課。香港學校有「體適能」測驗，鄒婷說台灣也有；她說不少人享受體育課，但對好些台灣朋友來說，這樣的測驗，是為身體設定規範和標準，「要去測能跑多快、跳多高、你有多柔軟，有人就會覺得不舒服」。

鄒婷沒打算為奧運倒米，她希望透過展覽，跟觀眾一起探索運動在競技外的可能。她畢業於德國萊比錫視覺藝術學院策展文化研究所，喜歡嘗試多元的策展方法，說學藝術學久了，會有較多非主流想法，想知道不一樣的事情，以及被忽略的聲音。「策展可以不止是關於藝術和藝術史，也可以重整資訊和既有敘事。」一方面，世界上不缺乏為奧運歡呼的人；另一方面，新北市美術館位於台灣陶瓷重鎮鶯歌，來訪觀眾多為親子組合，到附近老街逛陶瓷店，順道來美術館，鄒婷因此選用較輕鬆的方法讓人進入藝術。

乒乓球桌打波以外……

從B展廳進場，首先會看到攝影師富安隼久於2012至2016年期間，從德國萊比錫的學生公寓窗外拍下的系列作品TTP，記錄人們使用乒乓球桌的情景。鄒婷是富安隼久的校友，她稱當地公園有很多這樣的球桌，「但人們會用來拉筋、一家人烤肉（燒烤），或者放東西、溜小孩，有各種的樣貌」。這些球桌跟香港公共屋邨的石板球桌類同，石桌面配金屬球網，除了打球還適合做各種事。

巴西玩味運動場 排斥比賽

這張乒乓球桌尚且有標準乒乓球運動功能，已故意大利前衛建築師Lina Bo Bardi的建築作品，直接摒棄競技運動的規則。Bardi設計的SESC Pompéia（龐培亞文化體育中心）位於巴西聖保羅，1985年完工；原本是座已停工、鋼筋水泥結構的大型工廠。以粗獷主義角度看，SESC Pompéia的鋼筋水泥設計自有時代意義，但其空間安排更創新。

Bardi把佔地超過1.6萬平方米的園區，改造為社區遊樂場。鄒婷說園區位處市區，使用率頗高，有劇場、圖書館和工作室等設施，也有座獨棟多層的運動場館，「可是，場地設置特殊，天花板比較低，（羽毛球、游泳池等場地）沒辦法作為正規賽場，不符合國際標準規格」。建築師曾在公開演講和撰文時提出，運動不應該只有競賽一種意義，她去除運動場的競賽成分，希望在過度競爭的社會中，恢復運動的「休閒」含義。展覽展出Bardi的設計手稿，可見這裏是無時無刻都吸引人加入玩耍、排斥賽事的樂園。

反映身分認同 反思性別差異

大型運動賽事反映的，亦有身分和族群認同的形態。印度流行板球、台灣流行棒球、拉丁美洲流行足球，均與殖民政權影響息息相關。展覽展出已故台灣田徑運動員張星賢的自傳手稿和歷史照片，他曾代表日本隊參加1932年洛杉磯奧運和1936年柏林奧運，後來運動生涯跨越滿洲國、國民政府與戰後台灣時期。中文有不少詞句諷刺反覆易主的人，但當貢獻的隊伍旗幟不由自己決定時，或許更能體現一個人對運動的純粹熱愛。同場亦有馬拉松運動員孫基禎（손기정）的文件。被視為韓國民族運動重要人物的他，曾在朝鮮日治時期代表日本參加奧運贏得冠軍，卻不顯高興，低頭、手捧月桂樹遮蓋日本國旗，公開表達自己的身分歸屬。

另一邊廂，展廳A展出不少獎項和體育用品，包括一座國際奧林匹克委員會頒發的「女性與運動世界獎座」（IOC Women and Sport Awards），以及特別訂製的女用護襠與護脛，均屬台灣第一名女性棒球裁判劉柏君。鄒婷說，體育競賽的性別權力差異，是不容忽視的現實，從體壇「#MeToo」事件、同工同酬運動，到今年巴黎奧運首次達到男女參賽選手1比1，都是運動場內外值得留意的事件。棒球在台灣被視為全民運動，卻少見女性裁判，多見性別偏見，使劉柏君的棒球賽用品顯得罕有。

藝術家楊季涓在混合媒介裝置《只是玩一場遊戲》，表達做運動時不安的心境、身體流汗和流淚的表現；Thenjiwe Niki Nkosi的錄像《同軌》則攝下28個體操選手上場前幾秒抿起雙唇、搓揉雙手、直盯鏡頭的表現。「運動員真的像神一樣嗎？還是也會緊張？」不愛運動的鄒婷，和做運動經歷挫敗的楊季涓，如此般與職業選手，找到了共鳴。

體育課

日期：即日至11月17日

時間：周二至日上午10:00至下午5:00

地址：新北市鶯歌區館前路300號新北市美術館藝術街坊

網址：shorturl.at/igEE8

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕文化藝術 巴黎奧運 鶯歌 台灣 展覽 新北市美術館 新北市 體育課 一場show一次旅行 開眼

上 / 下一篇新聞