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fine jewellery：展出百件金匠藝術作品 意大利頂級珠寶非凡工藝

【明報專訊】提起高級珠寶，大部分人會立即想到多個法國品牌，但其實在時尚產業與法國分庭抗禮的意大利，亦有譽滿全球的高級珠寶品牌，Damiani便是其中表表者。今年乃品牌百周年誌慶，最近在香港舉辦了「100×100創世頂級珠寶特展」，讓更多人了解意大利高級珠寶的非凡工藝與創意。

從Damiani的品牌理念，我們可以體會意大利珠寶品牌的獨特之處。Damiani在1924年創辦於意大利金匠重鎮Valenza，百年的品牌發展，借鑑了意大利的歷史、設計和藝術，設計和製作匠心獨具的高級珠寶。文藝復興時期的藝術家、工匠和人文主義學家，將意大利特質解釋為「苛求絕美且精湛製作」。基於如此重要的意涵，Damiani獨有的金匠藝術也傳承了意大利文藝復興時期的知名建築師、詩人暨哲學家Leon Battista Alberti倡導的「和諧」或「合序」的概念，也就是着重「形式與用途」、「美感與目的」之間的微妙結合，同時又能和諧並存。

展出4個主打系列

剛於香港四季酒店舉辦的「100×100創世頂級珠寶特展」（圖E、圖F），Damiani家族第3代成員兼集團副總裁Silvia Damiani（圖G）專程到港主持盛會，同時展示了100件金匠藝術作品，當中包含多款超過100卡的珍貴寶石，每款均堪稱為無價之寶。展覽主要以4個系列分成4部分，分別為Fantasy Cut（奇幻切割）、Margherita（瑪格麗特）、Mimosa（含羞草）和Belle Époque（美好年代）。以下精選數款作介紹，首先是強調切割技術的Fantasy Cut系列，當中的Carioca頸鏈（圖A），以一個吊墜和兩條頸鏈組成。重心的吊墜鑲有一顆巨大而罕有的海藍寶石（214.49卡），周圍鑲嵌了20.47卡多種顏色的祖母綠式切割藍寶石；一條72cm長頸鏈，鑲嵌了鑽石（共6.45卡）和29顆祖母綠式切割藍寶石（共26.30卡）；另外一條較粗的頸鏈則可分拆成一條39cm的頸鏈和19cm的手鏈，鑲嵌95顆祖母綠式切割藍寶石（共116.52卡）、鑽石（共12.42卡）。珍貴亮麗的寶石貫徹「美感與目的」，其佩戴變化之多亦符合「形式與用途」理念。

雛菊花卉成設計重點

Margherita系列誕生於1920年代，由Damiani創辦人Enrico Grassi Damiani構思，目的為向意大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）致敬，亦因為Margherita在意大利語是雛菊的意思，因此雛菊花卉成為設計重點，系列中的Margherita Soffio Fiorito頸鏈（圖B），採用白金、黃金和鑽石，圓盤的中央飾有一個花黃色的圓盤鑽石（經認證的彩黃鑽石總重為1.60卡），白金花瓣和無色鑽石（共44.69卡）；Margherita Soffio Fiorito手鐲同樣飾有黃色鑽石圓盤鑽石（共1.52卡）以及白金花瓣和無色鑽石（共19.74卡）。第3個系列為Mimosa，亦是將Damiani非凡工藝發揮得淋漓盡致的一個系列，珠寶匠透過運用品牌的創新技術，以不同切工將大小不一的寶石和諧排列，組成系列獨有的「紛亂無序」（apparent chaos）鑲嵌效果，營造栩栩如生又充滿立體感的含羞草造型，在Risvgli頸鏈（圖C）中央就鑲有梨形鋰紫玉（108.96卡）、鑽石和白金。

頂級祖母綠寶石 家族多年珍藏

不得不提還有Fantasy Cut系列的作品，Fantasy Cut The Damiani Green Treasure of Muzo頸鏈（圖D）鑲嵌一顆Muzo祖母綠（63.97卡），搭配祖母綠式切割和明亮式切割鑽石。此Muzo祖母綠乃Damiani家族多年的私人珍藏，濃鬱綠色有如茂密熱帶雨林，被譽為最頂級的祖母綠寶石。Muzo祖母綠極其稀有，被譽為隱身於山林間的珍貴寶藏，而且有很多關於它的傳說，其中最令人動容的是相傳來自當地神祗特納（Tena）發現妻子芙拉（Fura）對自己不忠後悲痛而死，悔不當初的芙拉從此以淚洗面，流出的每滴眼淚都成了綠色寶石，也就是Muzo祖母綠。頸鏈結合傳統華麗風格與當代優雅氣息，動人的故事令這塊稀有的寶石更彌足珍貴，擁有百年歷史的Damiani亦給予頂級珠寶的一種更高意義。●

查詢：Damiani 2598 1488（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Tian（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

服裝提供：Victor Chan Studio

編輯：陳淑安

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