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brand focus：迪士尼與時尚界合作 獅子王系列 糅合非洲藝術

【明報專訊】迪士尼的動畫陪伴無數人成長，每部感人的故事不僅富有想像力和創造力，更傳遞出愛與希望的信息，引起不同觀眾的共鳴。對於Balmain創意總監Olivier Rousteing而言，《獅子王》的故事，一直深深觸動着他的心弦，更啟發他表達他埋藏心底的情感。

全球娛樂產業巨頭之一的華特迪士尼，成功之處不僅在於創造無數經典角色和故事，更建立了一個龐大娛樂帝國，涵蓋電影、電視、主題樂園、串流媒體等多個領域，而品牌所推出的周邊產品，亦是一門強大的商機。要在競爭激烈的零售環境中突圍而出，推出具看頭的聯乘系列，無疑是吸引消費者的強大策略之一。而市場龐大的迪士尼，當然深明此道。近年，迪士尼便與高級時尚界扯上關係，與奢侈品牌合作，把雙方賣點優勢融合，創造出獨特的限量系列。

推出「獅子王限定系列」

動畫與時裝設計師，似乎來自兩個截然不同的世界，但具生意頭腦的迪士尼卻把兩者相連。早在2012年，迪士尼便找來「紅底鞋王」Christian Louboutin重新設計灰姑娘的經典玻璃鞋，成為當年佳話；去年迪士尼成立100周年紀念之際，雙方又再合作，推出以Marvel為主題的限量系列，以動畫中的無限寶石為重點，融入男女裝鞋款和袋款中，向一眾超級英雄致敬。

隨着經典電影《獅子王》今年上映30周年紀念，加上為即將於12月上映的電影《獅子王：木法沙》造勢，迪士尼這次找來Balmain合作推出「獅子王限定系列」。

與《獅子王》近似的經歷

由現任創作總監Olivier Rousteing操刀的Balmain，走性感前衛路線，似乎與主打「合家歡」市場的《獅子王》格格不入。為何迪士尼會找他？原來這與Olivier Rousteing的身世有關。擁有非洲血統的他，自小由白人雙親扶養長大，他曾在紀錄片Wonder Boy中，細說自己追溯親生父母的過程，最終發現其親生父母分別來自索馬利亞和埃塞俄比亞，因而影響其創作方向，對非洲文化和藝術創作力量更為着迷，這主題亦成為他在巴黎時裝周裏的一個重要印記。談到對《獅子王》的印象，Olivier回憶說：「《獅子王》上映時我只有9歲，時至今日30年過去，只要我一閉上眼睛，電影中那撼動人心的歌曲、畫面和刻劃的情感仍會迅即在我腦海內湧現。」他補充，「想像着孤獨的小獅子逐漸建立自我價值和歸屬感，同時面對自己尋回根源的真相，對於一個被領養的孩子而言有着深層意義」。聽着Olivier的說話，的確讓人動容，而系列的創作方向上，亦是Olivier對於自身經歷探索的延伸，他與Balmain設計團隊創作「獅子王限定系列」時，保持品牌一貫性感剪裁之餘，亦特意為系列加入非洲精湛的編織工藝、特色圖騰與刺繡，釋放他小時候觀看《獅子王》的情感。●

非洲新生代參與設計

從「迪士尼×BALMAIN：獅子王限定系列」中，除可見Olivier Rousteing筆下簽名式的性感設計，也找來3名非洲新生代創作人才的參與，設計出一些易於駕馭的日常服飾。當中包括南非藝術家Nika Mtwana為系列創作了一幅非洲未來主義的畫作，透過太陽眼鏡鏡片上的倒影巧妙地將《獅子王》經典場景融入作品中。Olivier將他的設計轉化成限定系列T恤、上衣和連身裙上的彩色印花。來自喀麥隆的畫家Enfant Précoce的作品，則描繪《獅子王》主角辛巴被非洲野生動物包圍的夢幻情境，以黑白和不同色彩注入手袋、外套、西裝、T恤和禮服設計中。至於另一名南非畫家Cassius Khumalo，就以亮麗的藍色、黑色和金箔，創作一幅矚目的獅后娜拉肖像畫作，將電影中堅強獨立、充滿力量的形象，作為手袋、T恤和配飾的圖案。●

查詢：Balmain 3102 9185（海港城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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