捧在手心的便攜水晶燈 攝影凝住水晶背後故事

如果告訴你，新一代的水晶燈能夠「隨身攜帶」，你會否覺得有點匪夷所思？法國水晶品牌Saint-Louis今年推出Folia Mini便攜水晶燈，設計小巧精緻，更可捧在手心，隨時移動至不同位置，一反你對水晶燈的固有看法。

果實形狀 迷你水晶燈

這座細小的坐枱式設計Folia Mini便攜燈，最近登陸Saint-Louis的銅鑼灣專門店。品牌在2019年推出Folia便攜燈，甫面世即大受歡迎，於是數年後推出了全新的mini版本。Folia法文的意思是葉，此系列曾推出酒具、餐桌藝術品、裝飾品等，共通點是水晶表面均綴有多塊細小的葉形切割面，向品牌水晶工坊四周的樹林和樹葉致敬，而Folia水晶燈的形狀也令人聯想到果實的模樣。

新品登場之前，品牌邀請香港建築師兼攝影師Jeff Tung到法國Moselle的Saint-Louis-lès-Bitche工坊，探索作品背後的工藝和匠人精神。Jeff 的著名建築項目包括Victoria Dockside和活化尖沙嘴海濱工程（星光大道和梳士巴利花園）。在攝影方面，他在設計和建築攝影的熱情中培養出「畫意攝影」的風格。喜歡捕捉日常環境中的一般景物，透過「刻意移動相機」、「故意模糊」和「機內雙重曝光」等藝術手法，注入獨特視覺張力和效果，模糊攝影與繪畫的界線。

森林河流孕育水晶

Saint-Louis最初誕生於1767 年，法國國王路易十五批准在16世紀Müntzthal玻璃製造商原址上建造玻璃工作坊，並授予Saint-Louis皇家玻璃工坊的名字。後來隨着水晶工藝的進步，工坊名字變更為Saint-Louis皇家水晶工坊。工坊內不乏擁有Meilleurs Ouvriers de France（法國最佳工匠）稱號的頂級玻璃吹製工匠和切割工匠，將吹製、手工切割、雕刻，和24K金或鉑金手工裝飾的知識和技術一代代傳承。

Jeff參觀了品牌的熱工房和冷工房。熱工房負責水晶的吹製和成形，冷工房則主力後期的切割、雕刻和打磨等裝飾工序。「我本身對水晶並沒有任何認識，以為水晶就是按模製作，顏色是後期再添加，但Saint-Louis的每件作品也是由工匠人手製作，不同顏色的水晶也是燒製而成。如作品上有不同顏色的圖案，更是要將這些水晶燒在一起後，再做切割打磨！」他以鏡頭記錄了兩個工房內工匠製作水晶的過程。

工坊以外，Jeff 也透過鏡頭來感受四周環境。「Saint-Louis的工房旁邊是森林和河流，因為水晶製作過程中需要水和當中的礦物，而木材則用來生火燒製水晶。」這也啟發他拍攝不少水晶置身在周邊環境的照片，捕捉其出生地的美麗與寧靜。

黑白相捕捉「看不到的東西」

在3日2夜之內，Jeff 拍了近2000張相片，最後挑選了約60張在品牌專門店展出，舉辦L'esprit de la Phantasia攝影展。「我較常用到的相機是Olympus M43，因為夠輕巧方便……也有專拍黑白相的Leica Q2 Monochrom，其灰度（灰階）做得好好，灰色效果很有層次，但因為是28mm定焦鏡頭，不方便隨時拍攝。」他笑指，這次展覽中有些相片其實是用iPhone影的，「我將電話的相機長期調校在黑白模式，以便隨時街拍」。

「本身品牌想我拍攝彩色相，但我堅持拍黑白，一來是因為自己的偏好，二來是黑白相更能突顯事物的紋理、結構，以及光影關係，向永恆的工藝致敬；而將黑白相放在不同顏色的水晶中間展示，也不會『搶色』。」Jeff表示，其拍攝很受常霖法師（攝影師葉青霖）一句話的影響：攝影就是要捕捉看不到的東西。當大家走在展覽當中，或者在Jeff的攝影作品中，也能領略當中工匠、大自然與水晶之間的無言對話。●

L'esprit de la Phantasia攝影展

日期：即日至9月14日

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：銅鑼灣恩平道3號中國太平大廈地下Saint-Louis專門店

查詢：2601 4811

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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