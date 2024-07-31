法國香檳區享慢活 遊酒莊 嘗美食 歎水療

由巴黎坐火車到香檳區，快車約1個小時便可到達。到達後可坐的士、Uber、巴士或電車到酒店check-in。我這次入住在La Caserne Chanzy Hotel & Spa酒店，位置在Reims市中心，步行至火車站約15分鐘。酒店房間對正著名景點Cathédrale Notre-Dame de Reims蘭斯主教座堂，景觀非常美麗，此大教堂始建於13世紀，屬世界文化遺產，值得參觀。

家族精品香檳 有緣跟前莊主講Bonjour!

香檳酒莊時至今日仍然由家族經營的其實相當少，其中一間是Champagne Billecart-Salmon，前莊主仍住在莊園，如果有緣的話，可以在酒莊見到他時打招呼。香檳莊以優雅、乾淨和細緻香檳馳名。我喜歡Billecart-Salmon粉紅香檳的優雅紅果香，亦是它最受歡迎系列。參觀了其生產過程和Le Clos Saint Hilaire的單一Pinot Noir葡萄田，只得1公頃，非常珍貴，每年只出產約3000支。在香檳莊家族大宅試了3款香檳，包括Billecart-Salmon Brut Rosé NV、Billecart-Salmon Brut Rosé 2009和Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François 2008。兩款粉紅香檳一個活潑，一個具優雅層次，截然不同。剛推出的Nicolas François 2008同樣優雅而充滿複雜果香，值得入貨。參觀前需預先網上預約。

英國王室、James Bond 007指定香檳

另一推介是始於1829年的Champagne Bollinger，是英國王室和James Bond 007的指定香檳。參觀了至今仍未有被Phylloxera（寄生於葡萄的害蟲）侵略過的兩塊碩果僅存葡萄田Vieilles Vignes Françaises，至今仍然生產限量香檳！除了香檳製作過程，亦參觀了長6km的藏酒室，收藏多個年份以magnum樽陳存的reserve wine，就像走進了迷宮一樣。最後到試酒室試了5款香檳，包括Special Cuvée NV、 Rosé NV、La Grande Année 2014、La Grande Année Rosé 2014和R.D. 2008。我特別喜歡R.D.2008，優雅而具層次，帶白桃、烤烘、柑橘、杏仁、糖漬檸檬皮和礦物等，2008年是香檳的好年份，值得收藏。參觀此香檳莊需先下載它們的App（Bollinger 1829），再由App查詢參觀導賞團的詳情。

香檳莊大宅享受配對午宴

如果不想只參加香檳莊導賞團，可以跟我一樣參加Maison Perrier-Jouët的Champagne Perrier-Jouët香檳配對午餐。大宅充滿藝術裝置，由天花至家俬，就連古董香檳杯也是藝術。午宴先以Champagne Perrier-Jouët Belle Epoque白中白香檳作welcome drink，然後以5道菜配4款香檳，包括Belle Epoque白中白香檳、Belle Epoque白中白香檳 2012、Belle Epoque 2014香檳和Belle Epoque 2013粉紅香檳，可無限添飲。餐單由米芝蓮星級大廚Pierre Gagnaire策劃，Sébastien Morellon主理。菜式相當精緻，我喜歡Belle Epoque 2014香檳配Belle Epoque雞蛋，像炸梳乎厘蛋般非常特別；另外還有和牛配Belle Epoque 2013粉紅香檳亦很夾，減去和牛的油膩感。記得預最少2至3小時慢慢享受！

香檳莊套房 體驗獨一無二Chalk Spa

部分香檳莊設有酒店，例如Champagne Henri Giraud旗下的Le Manoir Henri Giraud酒店，豪華套房超大，還有個神秘門通往戶外屋頂小花園，遠望葡萄田風景，可坐在戶外歎Champagne Henri Giraud MV 18 Aÿ Grand Cru Fût de Chêne Brut和食早餐。我跟香檳酒窖大師Sébastien Le Golvet會面，並聽他講解他們的土壤（尤其chalk）和獨有來自Argonne森林的木桶，了解旗下兩款王牌香檳，包括MV 18 Aÿ Grand Cru Fût de Chêne Brut及Argonne 2014，前者帶優雅花香和果香，後者細緻而層次複雜，再參觀陳酒室了解製作過程。但不得不提的是酒店內的獨一無二Chalk Spa體驗，水療師先播放柔和音樂，然後以香檳區著名土壤Chalk塗上我身上，之後以Chalk Jacuzzi放鬆，呷一口香檳，然後再按摩，整個人煥然一新，皮膚即刻變滑，在香檳區做一次Chalk Spa真的很爽！

如仍有空間再去多個香檳莊的話，建議可在網上預約位於Reims市內的Champagne RSRV Grand Cru香檳體驗。RSRV系列是Champagne G.H.MUMM的特別限量版，以前只供應香檳莊家人和VIP，近年才推出限量版香檳予公眾。香檳莊始於1827年，導賞團可看到舊版酒瓶和以前的生產工具，之後還可以試兩款RSRV Grand Cru香檳，包括白中白香檳和黑中白香檳，遇上風和日麗，在戶外邊享受太陽邊飲香檳超爽！

歎勻懷舊新派法式料理

香檳區當然有很多地道美食和米芝蓮餐廳。Reims老字號法式小餐廳Café du Palais由1930年開業到現在，餐廳內有很多懷舊裝飾，十分經典，可選擇向外的玻璃小屋座位，又或者坐在戶外。我點了地道的法式肉醬和鵝肝配搭香檳，超美味！另一間1星米芝蓮餐廳Le Foch屬新派法國料理，4道菜晚餐由66歐元（約558港元）起，性價比高。其中一道「蟹肉千層麵配西柚薄荷」，驟眼看以為是意大利雲吞，味道清新鮮甜，賣相精緻。配上Champagne Joseph Perrier 2008年香檳帶出更多蟹肉鮮甜味以及香檳的乾果香氣，互相輝映。在法國吃米芝蓮餐廳真的充滿驚喜，Cheers！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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