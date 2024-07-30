歌詞摘要：

當我7歲的時候，我需要朋友和我玩樂。

當我11歲的時候，爸爸是我理想中的榜樣。

當我20歲的時候，我只有目標，不相信失敗。

很快我到30歲，我仍然向生命學習。

我的妻子為我生下孩子，我給孩子說說故事。

很快我就到60歲，記得生命的每一刻，

我希望孩子一個月探望我一至兩次。

很快我就到60歲，或許我會覺得這個世界很冰冷；

又或許我會有很多孩子，能給我溫暖。

不分人生階段 盡力愛你愛的人

在人生不同的階段，聽着這首歌會有很不同的共鳴。有人聽到幸福、有人聽到憧憬、有人聽到唏噓……這就是生命，是愛的循環：努力地生活，盡力地去愛和照顧你最愛的人。

孩子，當你們年幼時，我緊張你們吃得飽、穿得暖。睡前給你們讀故事書，因為媽媽太想睡，會悄悄的將幾頁書跳過，但卻會被你們識破。周末忙於帶你們參加遊戲小組、興趣班。對不起，因為工作的緣故，我未能出席你們每年的學校家長日。還記得，我曾記錯數學科考試的日期，原來那天是常識科考試，你很冷靜的面對，也沒有怪責我和你溫錯了科目。小學、中學、公開考試放榜前，媽媽都會寢食難安。

孩子，轉眼間你們要告別童年了，你們發展的機會和空間，比上一代更精彩。父母盡能力去支持你們追求夢想。我送給你們的禮物，不是財富，而是自由和信任。一家人齊齊整整地吃一頓飯，是媽媽最大的心願。我常問你們，我煮的飯菜是什麼味道。標準的答案：是愛，是幸福的味道。

昔日，無論我說什麼無聊笑話，你們也會捧腹大笑。以往我擔心你們迷路，如今你們長大了，卻會帶我去更遠更好玩的地方。現在，從你們的話語中，我認識到新的世界，也得到很多歡樂。即使我們未能經常實體見面，但我也期待着你們在忙碌中WhatsApp給我的相片、短片、錄音，分享一些你們的近况。

以上分享相信都是所有媽媽的心聲，其實只要一個信息、一張照片、一個電話，都能隨時隨地與家人分享愛和關懷。我鼓勵每一個家長，多用輕鬆有創意的方法，不抱怨不囉嗦地表達對孩子的期望和掛念；亦鼓勵每一個子女，多用心用時間陪伴和關心父母，一起締造幸福的循環。

文：張巧儀（香港家庭福利會資深社會工作員／認可家事調解員）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第512期]