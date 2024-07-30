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副刊
Happy PaMa 教得樂 第512期

Happy Pa Ma

家庭有教：多元培養孩子的潛能（一）

【明報專訊】父母支持孩子的成長，培養才能，幫助他們成為全面發展的個體。早在40年前，美國哈佛大學發展心理學家加德納（Howard Gardner）認為孩子的智力並非「單一、統一」的能力，而擁有「多元智能」（multiple intelligences），每種智力代表不同的信息處理方式。當中包括8種智能：語言、邏輯‧數學、音樂、身體‧動覺、空間、人際、自我認知、自然，今期先介紹4種。

語言智能

孩子對文字「敏感」，擅長閱讀、寫作和講故事。他們擁有豐富的詞彙，對語言細微差別有敏銳感知。家長可以讓孩子多閱讀，亦可以與孩子一起閱讀，討論故事、人物和主題，有助提高理解和思辨能力。此外，不妨鼓勵孩子創作，安排創意寫作、寫日記和講故事的機會，讚賞他們的作品，並提供意見。多與孩子就不同的家庭、學校，甚至社會人際等議題交流，鼓勵孩子表達想法，積極聆聽他們的話。進一步的話，安排參與挑戰其語言技能的討論，例如演講訓練、辯論隊等，皆有助進一步發展孩子的語言智能。

邏輯‧數學智能

孩子在推理、模式識別和科學思維方面表現出色。提供謎題、邏輯遊戲、「腦筋急轉彎」等策略遊戲，挑戰他們的邏輯思維。科學探索的機會和數學的挑戰，讓孩子有機會利用日常生活中的情境去解釋數學概念。家長多鼓勵孩子提問，鼓勵孩子通過研究和實驗尋找答案，培養出好奇心和解決問題的能力。

音樂智能

節奏、旋律和聲音，這些是孩子理解世界的主要方式。父母可以讓他們接觸各種音樂，鼓勵他們探索和學習樂器，參加音樂課，提高歌唱技巧，並安排參加演出的機會。此外，可創造一個充滿音樂體驗的環境來支持他們的發展，鼓勵他們創作音樂，嘗試為他們安排樂器或音樂軟件等工具。

身體‧動覺智能

這些孩子天生能夠有效地使用自己的身體，在體育、舞蹈和手工藝方面表現出色。父母可以多讓孩子參與喜愛的運動、舞蹈、武術或其他體育活動，並鼓勵他們用心學好精細的動作技能，完善自己的表現。家長同時確保他們有充足的自由玩耍和活動時間。而在日常生活中，家長亦可提供動手項目，如搭建模型、手工藝或烹飪等。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第512期]

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