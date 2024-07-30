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Happy PaMa 教得樂 第512期

Happy Pa Ma

同理心學堂：新社交App塑造的Z世代

【明報專訊】社交媒體快速變化，霎那間，昨天那個潮流或已不再入流。例如Threads已取代昔日各種平台，成為現今青少年最熱門使用的社交媒體之一。Z世代與社交媒體一起長大，自然更習慣運用社交媒體及接受新的平台。每一代的社交媒體雖然各有其特性及影響力，但同樣都對青少年成長發展（特別是自我形象建立）帶來各種影響。

拓寬交友圈 增强自我認同感

新一代社交媒體，為青少年提供了自我表達和社交互動平台。他們可以分享個人想法、興趣愛好、生活軼事等，兼獲得同伴的關注和互動。這不但有助青少年建立自信，增强自我認同感，亦能拓寬交友圈，尋找及認識與自己志同道合的人互動交流，從而獲得同伴的理解和支持，甚或推動個人追求理想及建立美好社區。

然而，社交媒體使用者大多愛在網上展示各式各樣的生活內容，這可能令青少年將自己與他人比較，產生自卑、挫折等不利健康的自我形象建立。加上社交媒體上難免會存在虛假信息和美化效果，也可能影響青少年對現實生活的認知，扭曲他們對自我的認知和定位。

過於追求關注度 自我焦慮

若他們過度關注外表和形象，過於追求在社交媒體上獲得的關注度和好評，或可能導致自我焦慮，不斷調整自己的言行和外表以迎合他人的期待，難以建立真實而積極的自我形象。

網絡欺凌 引致情緒困擾

另一方面，新一代在社交媒體上的表達，有時在有意無意中演變成網絡欺凌，當中對被欺凌者所帶來的創傷，將嚴重打擊青少年的自尊心和自信，甚或引致情緒困擾。

面對日新月異的社交媒體，作為陪伴青少年的賦能者／成年人，首先要保持開放的心態認識各種社交媒體，了解這些平台的特點和流行趨勢，甚或嘗試使用。繼而教育青少年以多角度看待社交媒體，讓他們明白當中存在的美化和虛假現象，不要盲目地將社交媒體上的內容作為判斷自我價值的標準。同時也鼓勵他們多認識自己，關注自己的內在品格及強項，培養健康積極的自我意識。

我們也要加強培養青少年的社交技能，讓他們明白如何在社交媒體上適當表達自己，與他人建立良好互動，避免過度的比較。此外，鼓勵青少年多參與實際的社交活動，保持現實生活中的人際互動及真實的人際連結，培養良好的人際溝通及交往能力，這將有效建立正確的自我形象及社交網絡，對他們往後成長階段面對的不同挑戰帶來正面幫助。

文：巫佩雯（香港中華基督教青年會主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第512期]

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