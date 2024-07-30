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副刊
Happy PaMa 教得樂 第512期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：遊樂空間的設計事

【明報專訊】公共遊樂空間一直是我們致力推動的領域，好讓每位小朋友，不論家境貧富、能力各異，都可在遊樂場開心玩遊戲，在遊戲中健康成長。近年我們擔任遊樂環境顧問的項目，包括2018年的屯門公園兒童遊樂場、2019年捐山窿公園裏的真渠管遊樂裝置、2021年的東啟德公園彩虹樂園、2023年8月啟用的茶果嶺海濱公園，以及2024年4月開放的海輝道公園。

因應項目不同，我們參與的範疇也有變化，涵蓋遊樂環境設計、設計評估、安全檢查、標準認證、恆常運作培訓、舉辦社區參與及設計工作坊、推動倡議，以至開放後報告評估等。在芸芸工作中，究竟遊樂環境設計所指的是什麼？就透過最新的海輝道公園之多元共融兒童遊樂場，來開展一次公眾教育吧！

奧運主題遊樂設施

概念主題：配合所在地區的奧運主題，除了以遊樂地景（playscape）規劃一系列動態遊樂體驗，以及於平台通道設置奧運項目組合的對對碰組件外，另備有可引發桌球、風帆海浪想像的特色遊樂設施。

遊樂動線：整體佈局考慮了兒童遊戲的常見動線，入口設置了刺激動感兼備的共融氹氹轉和大型平衡遊樂波波陣，以即時回應兒童的本能；另一端開闢了靜態的共融玩沙區，讓小朋友在多元遊樂體驗後，靜靜探索觸感遊戲，符合兒童遊戲的前中後階段。

多元體驗：場內空間不大，卻五臟俱全。設計團隊以遊樂地景規劃形式將遊樂設施融會山丘地景當中，可供跑動、跳躍、攀爬、搖盪、旋轉、下滑、平衡外，還可同時促成社交遊戲。感官遊戲則包括玩沙、玩陽光、玩海風。

挑戰層次：為配合不同能力的用家，團隊設計同類遊樂體驗時，也特意提供不同難度的挑戰，考平衡的有固定球和動態球，攀爬的有抓手點和徒手玩，玩滑動的則有低斜度滑梯和波浪形鋼條管道。

新穎設施：除了新鮮感十足的波波陣、吊牀組合、特闊的多人滑梯加方格透光有色上蓋外，引入的360度旋轉雀巢形多人鞦韆，配合地面的螺旋圖案，提升了旋轉時的刺激感。

通達共融：使用嬰兒車的家庭或輪椅使用者均可暢通無阻，直達全場高低各處；沙池也配備共融沙枱及刮沙機，特闊兼低斜度滑梯則方便幼童一家三口同時下滑。

環境配套：座位分別設置在各種遊戲設施附近，家長可近距離觀察孩子的遊戲，甚至坐在微斜的山丘地景上，親身感受遊戲趣味；至於玩沙的配套，則設洗手洗腳的裝置。

我們以專業知識、循兒童為本的角度，用心設計公共遊樂空間，期望小朋友玩得開心、玩出多元、擁抱共融！

文：陳煒軒（智樂兒童遊樂協會 遊樂環境經理）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第512期]

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