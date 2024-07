小學雞媽媽：走了長長的路

【明報專訊】Alone: The Journeys of Three Young Refugees是關於小難民的童書。它穿插着3個少年的故事——因為戰爭、家人遭政治迫害,或是性小眾的身分,他們不得不獨自逃離出生成長地,經歷種種險阻、悲慟和彷徨,終於異鄉落腳,重新埋下自己的根。這書簡約但細膩、淡淡而動人,注有滿滿的勇氣和抗逆力;更難得是,它不忌諱世道的殘忍和不公,也不忘告訴我們:隧道很黑,但是善良的亮光依然熠熠閃亮。