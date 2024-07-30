好去處：挑戰射箭 高球 賽車 入住夏日競技場 奶龍陪你揮汗水

文︰顏燕雯

小模特兒︰心弦、舒然

「奶龍夏日競技樂園住宿計劃」結合了奶龍和運動兩大亮點，大家來到酒店時，先會見到運動造型亮相的奶龍出現在穿梭巴士、酒店大門及大堂，歡迎大家隨意打卡！而讓小朋友一見傾心的「奶龍」海景露台主題客房，裏面的窗簾、枕頭套及咕𠱸等不但已換上奶龍裝飾，每房更附上一份限定奶龍迎賓禮品包，包括了奶龍PVC袋、頭箍及野餐墊，給大家帶回家留念。連續入住兩晚，更可免費參與酒店的小童限定陶藝或烘焙教室課程一節，絕對不怕悶親小寶貝！

特色下午茶「充電」

至於好動的小朋友，不要錯過酒店戶外舉辦的夏日競技樂園，裏面設有冰壺、賽車、射箭、保齡球及高爾夫球5項挑戰，讓大家體驗一下成為運動員的樂趣。只要於限時內完成指定目標，便可獲頒發奶龍證書及紀念品！

運動完出一身汗後，最佳的節目便是吃餐好，補充體力！大堂酒吧推出的「奶龍夏日運動會」主題下午茶，同樣以運動為主題，在一系列精緻可愛造型的鹹點和甜品之中，也可以看到奶龍射箭、跳繩、舉重等造型的朱古力牌及標籤，非常有趣！下午茶食品包括三文魚牛油果他他牛油包、蟹肉青瓜番茄包卷、法國經典檸檬撻、伯爵茶馬卡龍，以及開心果巴黎布雷斯特泡芙圈等，每套更送奶龍限定水杯一個，粉絲們又怎能錯過？

．酒店篇（圖）：住宿計劃、特色下午茶、夏日競技樂園 ◆

．INFO

奶龍夏日競技樂園住宿計劃

日期︰即日至9月1日

價錢︰$1380起/2名成人及1名11歲以下小童

內容︰豪華海景客房住宿1晚、2名成人及1名小童早餐、入住當日下午2:00至晚上6:00及翌日上午10:00至中午12:00參與奶龍小小鐵人賽、「奶龍」限定迎賓禮物包等；每晚加$400可升級入住「奶龍」海景露台主題客房；額外小童每晚另加$500可享各優惠

訂房︰bit.ly/4d3SL30

．INFO

「奶龍夏日運動會」 奶龍主題造型下午茶

日期︰即日至9月1日

地點︰酒店大堂酒吧

價錢︰$638/2位，另加一

查詢︰2452 8338 ■

尋寶打卡 奶龍8月現「真身」

離酒店不遠的黃金海岸商場，正推出「水動迎夏日」活動，奶龍不但遍佈不同角落，更以各種趣怪造型亮相，多個打卡位等着大家「尋寶」和合照。當中3.5米高的衝浪造型奶龍充氣裝置可愛度爆燈，其他造型的奶龍亦會現身悠然小徑、海濱長廊、繽紛氣球牆及草坪。想見奶龍「真身」的話，記得在8月10、11日周末，參加奶龍人偶見面會，到時便可與這可愛黃色異星龍近距離互動。

．商場篇（圖）：巨型奶龍、尋找奶龍、消費送浴巾

◆INFO

黃金海岸商場「水動迎夏日」

日期︰即日至9月1日

地點︰黃金海岸商場中庭

[Happy PaMa 教得樂 第512期]